Mia suocera postava le foto di mio figlio ovunque. Le ho detto di smettere. La sua risposta mi ha fatto esplodere.





Perché ho bloccato mia suocera e smesso di mandarle foto di mio figlio

Mi chiamo Rachel Miller e ho un figlio di due anni di nome Lucas. È la cosa più bella che abbia mai fatto. È anche la cosa più spaventosa. Perché ogni giorno che passa, mi rendo conto di quanto il mondo sia pericoloso. Di quanto le persone possano essere cattive. Di quanto la tecnologia possa essere usata per fare del male. E io, come madre, ho il dovere di proteggere mio figlio. Anche da sua nonna. Anche da mio marito. Anche da me stessa. Questa è la storia di come ho smesso di mandare foto a mia suocera perché non rispettava i miei confini. E di come, alla fine, ho vinto. Non perché lei abbia capito. Perché io ho smesso di avere paura di essere la cattiva.





Tutto iniziò quando Lucas nacque. Era un bambino bellissimo. Capelli scuri. Occhi chiari. Un sorriso che scioglieva il cuore. Mia suocera, Carol, era in estasi. Voleva foto. Video. Aggiornamenti costanti. All’inizio, glieli mandavo. Ero felice che fosse così affezionata. Pensavo che fosse bello che Lucas avesse una nonna così presente. Poi, un giorno, vidi un suo post su Facebook. Era una foto di Lucas in ospedale, il giorno della sua nascita. L’avevo mandata a Carol in privato. Lei l’aveva pubblicata pubblicamente. Non mi aveva chiesto il permesso. Non mi aveva avvertita. L’aveva semplicemente fatta. Con la didascalia: “Il mio bellissimo nipote. Finalmente tra le mie braccia”. Commenti di sconosciuti. Like di persone che non conoscevo. Cuori. Faccine. Parole. “Che bello”. “Che dolce”. “Complimenti nonna”. E io, che guardavo, sentivo il sangue bollirmi nelle vene.

Le scrissi subito. “Carol, per favore, togli quella foto”. “Perché?” chiese. “Non è carina?” “È carina”, risposi. “Ma non l’hai chiesta. Non ti ho dato il permesso. Non voglio foto di mio figlio su internet”. “Non capisci”, disse. “Voglio solo mostrare il mio bellissimo nipote”. “Capisco”, risposi. “Ma non è tuo. È mio. E non voglio la sua faccia su internet”. Lei sospirò. “Va bene. Toglierò la foto”. La tolse. Ma il giorno dopo ne postò un’altra. E un’altra ancora. Era come se non potesse smettere. Come se condividere fosse un bisogno. Come se la sua identità di nonna dipendesse dai like.

Le riscrissi. “Carol, ti ho chiesto di smettere”. “E io ho smesso”, mentì. “Ho visto i post”, dissi. “Ci sono ancora”. “Sono solo foto carine”. “Sono foto di mio figlio. Senza il mio permesso”. “Allora non mandarmi più foto”, disse. “Così non devi preoccuparti”. “Non funziona così”, risposi. “Tu non devi mandare foto. TU non devi postare foto. Io decido se mandartele. TU decidi se postarle. E se non sai decidere, allora io smetto di mandartele”. Rise. “Non lo farai”. “Scommetti?”

Passarono settimane. Continuavo a mandarle foto. Lei continuava a postarle. Era un circolo vizioso. Io speravo che capisse. Lei sperava che mi stancassi. Mio marito, Derek, non aiutava. Anzi. Diceva che ero paranoica. Che tanto le foto erano carine. Che non c’era niente di male. Che sua madre era solo affettuosa. Non capiva. Non voleva capire. O forse, semplicemente, non gli importava. Perché per lui, la madre aveva sempre ragione. E io ero solo la moglie isterica di turno.

Poi un giorno, successe qualcosa che mi fece decidere. Una delle foto che Carol aveva postato era stata condivisa. Non so da chi. Non so dove. Ma era stata condivisa. E sotto, c’era un commento. Un commento osceno. Un commento su un bambino di due anni. Un commento che mi fece venire la nausea. Lo screenshot. Lo mandai a Carol. “Vedi questo? Questo è ciò che succede quando posti foto di mio figlio su internet. Sconosciuti. Pervertiti. Gente che non dovrebbe nemmeno sapere che esiste. E tu gli hai dato accesso”.

Carol pianse. “Non volevo. Non sapevo”. “Non sapevi cosa? Che internet è pieno di mostri? Che le foto dei bambini vengono rubate? Che esistono pedofili che si nutrono di queste immagini? Sei ingenua o fai finta?” Non rispose. Quel giorno, la bloccai. Su WhatsApp. Su Facebook. Su Instagram. Su tutto. Derek si arrabbiò. “È solo una vecchia. Non capisce la tecnologia”. “Allora non usi la tecnologia”, risposi. “Se non capisce, non usa. Se usa, capisce. Non ci sono scuse”. Derek non parlò per giorni.

Nei mesi successivi, Carol provò a contattarmi in tutti i modi. Attraverso Derek. Attraverso amici. Attraverso parenti. “Voglio vedere Lucas”. “Voglio foto di Lucas”. “Voglio sapere come sta”. Io non cedetti. Non perché fossi crudele. Perché avevo bisogno che capisse. Che i confini esistono. Che se li oltrepassi, ci sono conseguenze. Che non si può fare ciò che si vuole con la vita di un bambino. Alla fine, dopo sei mesi, Carol cedette. Scrisse una lettera. A mano. Su carta. “Mi dispiace. Non capivo. Ora capisco. Non lo farò più. Ti prego, lasciami vedere mio nipote”. La lettera era sincera. Si vedeva. La lessi a Derek. Lui pianse. Per la prima volta, mi abbracciò senza difendere sua madre.

Oggi, Lucas ha due anni. Carol lo vede. Gli mando foto. Ma solo su WhatsApp. E solo con la promessa che non le pubblicherà. Fino ad ora, ha mantenuto la promessa. Non so per quanto. Ma per ora mi basta. Perché per ora, mio figlio è al sicuro. E io ho imparato che a volte, essere la cattiva è l’unico modo per essere una buona madre.

Fine.

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