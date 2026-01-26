Milano, si schianta con l’auto nel box: morto un 79enne, feriti la moglie e il nipotino





Un tragico incidente si è verificato ieri sera in via Ovada, nel quartiere Barona di Milano. Un SUV bianco, per cause ancora da accertare, ha accelerato improvvisamente, sfondando il cancello d’ingresso di un’abitazione e precipitando giù per la rampa che conduce al garage. Il veicolo si è schiantato contro le saracinesche dei box, causando la morte del conducente, un uomo di 79 anni. All’arrivo dei soccorsi, per lui non c’era più nulla da fare.





L’incidente è avvenuto intorno alle 20:00. I sanitari, giunti sul posto, hanno trovato l’anziano già privo di vita. Le cause del decesso sono ancora in fase di indagine, ma si sospetta che l’uomo possa aver subito un malore fatale, che avrebbe portato alla perdita di controllo del veicolo. Sarà l’autopsia a fornire maggiori chiarimenti in merito.

A bordo del SUV si trovavano anche due passeggeri: la moglie dell’uomo, una donna di 77 anni, e il nipote di 8 anni. Entrambi hanno riportato ferite significative, tra cui fratture e contusioni, e sono stati soccorsi in codice giallo. Le loro condizioni, pur non essendo critiche, richiedono comunque un attento monitoraggio da parte del personale medico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale di Milano, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Gli inquirenti stanno analizzando le circostanze che hanno portato all’incidente, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali registrazioni video della zona.



