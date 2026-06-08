Milo Infante abbandona la Rai e va a Mediaset: “Ma la Rai farà il possibile per trattenerlo”





Milo Infante ha annunciato le sue dimissioni dalla vicedirezione degli Approfondimenti Rai per intraprendere una nuova avventura professionale con Mediaset. La notizia è stata riportata da DavideMaggio.it, il quale ha specificato che “complici gli ottimi risultati del suo Ore 14, Mediaset sarebbe riuscita a strappare un ‘sì’ allo storico volto Rai”. L’accordo previsto per Infante non si limiterà a un semplice programma, ma includerà anche un ruolo di alto livello all’interno del gruppo Mediaset.





La Direzione degli Approfondimenti Rai, guidata da Paolo Corsini, ha espresso il desiderio di mantenere Infante nella propria squadra, dichiarando: “faremo di tutto per trattenerlo”. Tuttavia, le circostanze sembrano favorire il passaggio del conduttore a Mediaset, dove le opportunità professionali sembrano più allettanti.

Le prospettive per Milo Infante in Mediaset sono promettenti. Secondo le informazioni disponibili, egli potrebbe essere destinato a un programma di cronaca in prima serata. Con Gianluigi Nuzzi già confermato alla conduzione di “Quarto Grado” su Rete4, Infante rappresenterebbe così un’aggiunta significativa alla programmazione di cronaca del Biscione. Fonti vicine a Cologno Monzese indicano che Infante potrebbe trovare spazio su Canale 5 o Italia1, in un tentativo di rivitalizzare l’emittente, come spiegato anche da Luca Tiraboschi in una recente intervista.

La decisione di Milo Infante di lasciare la Rai non è priva di motivazioni. Diverse ipotesi sono state avanzate per spiegare il suo allontanamento. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, una delle ragioni potrebbe essere legata a una faida a distanza con Roberta Bruzzone, che Infante avrebbe segnalato al Comitato Etico della Rai. Oltre a questo, i successi ottenuti con “Ore 14”, accompagnati da numerose polemiche e tensioni nel corso degli anni, possono aver influito sulla sua scelta. Infante, infatti, si è spesso trovato a dover affrontare controversie e conflitti con altri programmi, portandolo a considerare seriamente l’offerta di Pier Silvio Berlusconi.

Il possibile passaggio di Milo Infante a Mediaset rappresenta non solo un’opportunità per lui, ma anche un arricchimento dell’offerta televisiva del Biscione. Tuttavia, questa transizione lascia un vuoto significativo nel servizio pubblico, sollevando interrogativi su chi potrebbe occupare il suo posto negli Approfondimenti Rai.

La situazione attuale mette in evidenza le sfide che i professionisti del settore devono affrontare e le dinamiche in continua evoluzione all’interno del panorama televisivo italiano. Con il passaggio di Infante, la Rai dovrà affrontare la questione della sostituzione e della gestione degli spazi informativi che rimarranno vacanti.

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