Mio fratello mi ha comprato casa, ma in cantina ho trovato una mia foto su un altare





Il movimento di Dmitri è stato fulmineo, ma io mi sono scansata di lato lasciando che la sua mano afferrasse solo il vuoto. Lo slancio lo ha fatto sbilanciare in avanti, facendolo sbattere contro il bordo del tavolo di velluto e rovesciando il candelabro a terra. Le candele spente sono rotolate sul cemento mentre la fotografia incorniciata si è spaccata in mille pezzi rumorosi.





Nel caos del momento, ho approfittato della sua distrazione per scattare verso le scale, saltando i gradini a due a due con il fiatone. Ho spinto la porta della cantina sbattendola alle mie spalle e ho girato la chiave nella toppa dall’esterno, sentendo i pugni di Dmitri colpire il legno dall’interno. Le sue urla rabbiose rimbombavano nel corridoio, ma non mi sono fermata a discutere o ad ascoltare le sue promesse di vendetta.

Ho afferrato il telefono che avevo lasciato sul tavolo dell’ingresso e ho composto il numero di emergenza senza esitare un solo secondo. La voce dell’operatore mi è sembrata un’ancora di salvezza mentre descrivevo la situazione e fornivo l’indirizzo esatto della villetta. In pochi minuti le sirene della polizia hanno squarciato il silenzio del quartiere residenziale, riflettendo luci blu e rosse contro le finestre nuove.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, trovando Dmitri ancora chiuso nel seminterrato e liberandolo solo per mettergli le manette ai polsi. Ho guardato mio fratello mentre veniva trascinato fuori tra le volanti, con lo sguardo perso e incapace di accettare che il suo piano decennale fosse crollato in un pomeriggio. Non c’era rimpianto sul suo volto, solo un odio profondo che non avrebbe mai più potuto farmi del male.

Mentre i poliziotti raccoglievano i documenti e la vecchia carta legale come prove materiali, ho rovistato nei cassetti dello studio alla ricerca di risposte definitive. Tra le fatture e le ricevute intestate a Dmitri, ho trovato una seconda busta sigillata indirizzata al mio nome vero, quello che mi era stato nascosto all’anagrafe. All’interno c’era il testamento originale di nostro nonno, che lasciava l’intera tenuta e i beni di famiglia direttamente a me senza alcuna condizione.

Dmitri aveva falsificato le firme dell’epoca per intestarsi tutto, sfruttando la mia minore età e la complicità di un notaio corrotto che era morto l’anno prima. Il peso di quella scoperta mi ha dato una forza nuova, spazzando via anni di insicurezze e di sensi di colpa ingiustificati nei suoi confronti. Ho firmato i verbali con mano ferma, assistendo all’arrivo degli ispettori della finanza che hanno posto i sigilli sui conti bancari collegati alla truffa.

Ogni bene accumulato da mio fratello attraverso quel ricatto è stato congelato in attesa del giudizio del tribunale che si sarebbe tenuto di lì a poche settimane. Non ero più la vittima designata di un accordo segreto, ma la legittima proprietaria di una vita che mi era stata sottratta alla nascita. Nei giorni seguenti ho fatto cambiare tutte le serrature della villa, buttando via ogni traccia di quel lugubre altare che aveva dominato la cantina buia.

Ho aperto le finestre per far entrare la luce del sole e l’aria pulita, liberando le stanze dall’odore di polvere e di menzogna che le appestava. Quando ho firmato i documenti per l’intestazione definitiva dei beni, ho provato una sensazione di leggerezza che non avevo mai provato prima in vita mia. Dmitri era chiuso in una cella in attesa di processo, mentre io finalmente camminavo da sola sul pavimento di casa mia senza dover guardare le spalle.



