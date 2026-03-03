Mio fratello mi ha supplicato di aiutare il suo amico a trovare lavoro — ma durante il colloquio non smetteva di parlare, e stavo per chiuderla lì quando è intervenuto il mio capo





Mio fratello disse che il suo amico aveva solo bisogno di un’occasione, di qualcuno che aprisse la porta giusta. Non mi aspettavo che aiutarlo potesse mettere a rischio tutto ciò per cui avevo lavorato.





Qualche mese fa, mio fratello minore Nate mi chiamò dal nulla, supplicandomi di aiutarlo a far ottenere un lavoro al suo amico. Non sapevo che quella chiamata avrebbe cambiato la vita sia del suo amico sia la mia.

“Maria, sorellona, ho bisogno di un favore,” disse, allungando le parole in mezzo come se si aspettasse già un no.

Sospirai, facendomi rimbalzare il telefono tra le mani. Sapevo che quando mi chiamava “sorellona” il favore sarebbe stato enorme. “Che tipo di favore?”

“Riguarda il mio amico, Jake. Eravamo nello stesso corso al college. È un tipo super intelligente, voglio dire, brillante, ma ultimamente sta andando male ai colloqui uno dopo l’altro. Penso che sia solo nervoso o qualcosa del genere. Potresti… magari muovere qualche filo?”

Ironicamente, in quel periodo stavo guidando un panel di selezione nella mia azienda tech per un ruolo da ingegnere software di livello intermedio. Era un buon ruolo con uno stipendio competitivo, equity e benefit completi. Era il tipo di lavoro che poteva davvero cambiare la vita di qualcuno.

E se facevo una segnalazione andata a buon fine? Avrei ricevuto un bonus! Ma non un bonus qualunque: abbastanza da coprire finalmente l’anticipo per la nuova scuola privata di mia figlia. Ero praticamente una madre single perché il mio ex era in ritardo di mesi con il mantenimento e, senza aiuto, stavo finendo le opzioni.

Quindi sì, il tempismo di Nate era perfetto.

“Mandami il suo curriculum,” gli dissi.

“Grazie, sis! Qualsiasi cosa tu possa fare sarà apprezzata.”

Quindici minuti dopo, aprii il PDF sul mio portatile e mi appoggiai all’indietro incredula.

Questo tizio sulla carta sembrava incredibile ed era perfetto per la posizione disponibile!

Aveva anni di esperienza, una solida lista di aziende, raccomandazioni entusiastiche e un paio di progetti personali più avanzati di ciò che metà del mio team attuale aveva costruito.

Richiamai mio fratello. “Puoi chiedergli se possiamo vederci per una piccola sessione di coaching? C’è un lavoro nella mia azienda per cui sarebbe eccellente.”

Nate era entusiasta e fece sì che Jake si mettesse in contatto con me.

Quando ci incontrammo a casa mia, l’amico di Nate sembrava una persona perbene. Passammo in rassegna alcune domande che aveva incontrato durante il colloquio di scrematura. Gli feci una panoramica di ogni intervistatore, gli dissi quali competenze mettere in evidenza e facemmo persino una simulazione per smussare eventuali impacci.

Lo guidai dove potevo e, quando finimmo, credevo che fosse pronto e gli dissi che le risorse umane (HR) si sarebbero fatte sentire.

Mandai un’email alle risorse umane subito dopo che se ne fu andato, dicendo che avevo aiutato a preparare un possibile candidato e che avevo fatto la segnalazione. Una settimana dopo, Jake superò senza problemi lo screening tecnico via videochiamata! Ogni ingegnere presente al colloquio mi scrisse dopo con lo stesso messaggio: “Ci piace! Ottimo candidato!”

Programmai felicemente il suo giro finale per il giovedì successivo, già immaginando quanto sarei stata sollevata quando la retta di mia figlia sarebbe stata sistemata.

La sera prima dell’ultimo colloquio, parlai con Jake al telefono.

“Ce la fai, Jake,” dissi, piena di speranza. “Sii semplicemente te stesso.”

Lui ridacchiò. “Ricevuto! Grazie di tutto, Maria! Nate è fortunato ad averti come sorella maggiore.”

Arrossii e lo ringraziai prima di riattaccare per mettere a letto Cynthia, mia figlia.

La mattina dopo, aspettai con due colleghi nella sala riunioni. Il mio capo, Aaron, era arrivato prima e sedeva in silenzio in fondo al tavolo con il suo blocco note. Era difficile da leggere, brillante ma non particolarmente amichevole.

Quando Jake entrò, l’aria cambiò.

Per qualche motivo non sorrideva, nemmeno un po’. Fece solo un cenno rigido e si sedette.

Cercai di mantenere un tono leggero. “Piacere di vederti, Jake. Iniziamo con le presentazioni.”

Ognuno di noi parlò brevemente a turno. Poi, quando arrivò il suo turno, Jake si schiarì la gola e disse: “Lasciate che vi racconti un po’ di me.”

“Vai pure,” dissi, sorridendo.

E iniziò a parlare.

Per i primi due secondi andò bene. La sua introduzione era un po’ piatta, forse, ma strutturata. Parlò del suo primo lavoro dopo la laurea, della sua svolta nella cybersecurity e di alcuni progetti personali. Io annuivo, aspettando una pausa naturale.

Poi sorprese tutti quando continuò e basta, ogni frase che scivolava nella successiva. Passò da un lavoro all’altro, descrivendo in modo dolorosamente dettagliato come riscrisse moduli di autenticazione e ottimizzò query di structured query language (SQL).

Dopo tre minuti, mi sporsi in avanti. “Quella parte sul tuo progetto iniziale, potresti spiegare come—”

Lui alzò una mano. “Solo un momento. Ci torno.”

E continuò. Senza perdere il ritmo.

Sbattei le palpebre e scambiai uno sguardo con Joanna, una delle nostre sviluppatrici senior. Alzò un sopracciglio, confusa dal comportamento diverso di Jake rispetto al primo colloquio.

Passarono cinque minuti, poi sette. Tocò a Joanna fare una domanda.

“Jake,” disse, interrompendo con delicatezza, “puoi dirci—”

“Lo farò, dammi solo un secondo.”

Passò un altro minuto con lui che parlava allegramente.

Parlò del motivo per cui il suo secondo manager era difficile, della politica d’ufficio al suo terzo lavoro e di una conferenza a cui aveva partecipato, includendo perfino ciò che aveva detto l’oratore principale. Ogni volta che cercavamo di riportarlo in carreggiata, lui ci liquidava con un gesto e tornava alla sua narrazione.

Al minuto 10, non stavo più sorridendo. Ero anche sconvolta da quanto Jake rendesse diversamente nei colloqui faccia a faccia più intensi rispetto al breve iniziale in video.

Il mio altro collega, Max, fece un ultimo tentativo. “Quindi come affronteresti la nostra architettura attuale?” chiese.

“Beh,” disse Jake, “prima lasciami spiegare come ho gestito qualcosa di simile nel 2018…”

Guardai Aaron. Non aveva detto una parola.

Al minuto 15, Jake si lanciò in un altro monologo, le braccia animate ormai, la voce che accelerava.

Ne avevo abbastanza!

Presi fiato e mi sporsi in avanti, pronta a chiuderla lì. “Grazie per aver condiviso—”

Ma Aaron si raddrizzò, chiuse lentamente il suo blocco note e guardò Jake dritto negli occhi.

“Jake, devi davvero stare zitto e ascoltare.”

La stanza cadde nel silenzio. Jake si bloccò a metà frase.

Mi cadde la mascella!

La voce del mio capo era calma ma tagliente.

“Maria ha fatto un lavoro eccellente nel prepararti per il colloquio. Grazie a lei e alla tua esperienza, sei entrato in questa stanza con il 99 per cento di probabilità di ottenere il lavoro. Ora quella probabilità è zero. L’unico motivo è che, in meno di 15 minuti, hai dimostrato che non sai ascoltare per niente.”

Jake rimase congelato, sconvolto.

Aaron si alzò. “Quindi te lo dico ora, non avrai il lavoro. Ma se ti porti via qualcosa da questo colloquio, che sia questo: per quanto tu sia bravo tecnicamente, se non sai ascoltare, non eccellerai mai in questa carriera.”

Si infilò la penna dietro l’orecchio, si girò e uscì dalla stanza.

Nessuno parlò.

Jake mi guardò, il viso rosso, gli occhi spalancati.

“Possiamo ricominciare?” chiese piano.

Mi alzai anche io, il cuore che affondava. Quel bonus era andato; e anche la mia possibilità di pagare l’anticipo della scuola.

“Mi dispiace, hai avuto la tua occasione,” dissi. “In bocca al lupo per i tuoi futuri colloqui. Assicurati di ascoltare la prossima volta.”

Lui annuì appena e uscì.

Mi sedetti e fissai il tavolo. Per la prima volta dopo tanto tempo, sentii le lacrime premere contro gli occhi al lavoro.

Il giorno dopo, aprii la mia email e vidi un messaggio dal reparto paghe. Una notifica automatica: un assegno bonus era stato depositato sul mio conto!

In allegato c’era una nota, scritta a mano e scannerizzata dalla scrivania di Aaron:

“Hai fatto del tuo meglio. Non è colpa tua.”

Mi vennero davvero le lacrime agli occhi leggendolo! Non per i soldi, anche se sì, quello aiutava — ma perché qualcuno aveva notato e apprezzato! Avevo lottato per Jake, ero andata oltre, e anche quando mi era esploso in faccia, qualcuno aveva visto lo sforzo.

Una settimana dopo, assunsi un’altra candidata. Non era appariscente come Jake sulla carta, ma ascoltava, faceva buone domande e aveva una calma sicurezza che sapevo avrebbe funzionato nel nostro team.

Non ci siamo mai guardati indietro.

Poi, qualche mese dopo, andai alla festa di compleanno di Nate. Era solo un piccolo barbecue in giardino a casa di nostra madre. Non sapevo nemmeno che Jake sarebbe stato lì.

Mi si avvicinò lentamente, con un piatto di patatine e salsa.

“Ehi, Maria,” disse. “Possiamo parlare?”

Posai il mio drink. “Certo.”

“Volevo ringraziarti,” disse. “Davvero. Non capivo allora… ma quello che è successo in quella stanza? Mi ha aperto gli occhi. Sono tornato a casa e ho ripassato il colloquio nella mia testa. Ho visto quante volte ho interrotto te e i tuoi colleghi, quanto ho solo… parlato.”

Accennai un piccolo sorriso. “È stato tanto.”

Rise. “Lo è stato davvero. Ma mi ha fatto capire una cosa: l’avevo fatto in ogni recente colloquio dal vivo. Posso cavarmela in qualunque colloquio online o in videochiamata, perché sono brevi e con meno pressione. Ma in qualche modo, ogni volta che devo farlo dal vivo, vado in panico e combino pasticci.”

Sorrisi e annuii, apprezzando le realizzazioni che aveva fatto su se stesso.

“Penso che mi sia anche montata un po’ la testa per la mia enorme esperienza e sentivo di dover dimostrare il mio valore riempiendo i silenzi. Ma a quanto pare, il silenzio è quando ti valutano di più,” disse, ridacchiando.

“Esatto,” dissi. “Ascoltare è sottovalutato.”

“Beh,” disse schiarendosi la gola, “ho fatto del lavoro. Ho seguito un corso di comunicazione, ho fatto pratica con simulazioni di colloqui e il mese scorso ho trovato lavoro in una startup fintech! Non è grande come la tua azienda, ma mi stanno dando un’occasione.”

“È fantastico, Jake! Sono orgogliosa di te!”

Sembrò nervoso per la prima volta. “Quindi… ora che abbiamo chiarito, c’è qualche possibilità che ti inviti a uscire qualche volta?”

Alzai un sopracciglio. “Solo se prometti di ascoltare.”

Lui sorrise. “Affare fatto!”

Ridiamo entrambi, la tensione di mesi prima che finalmente si scioglieva in qualcosa di più caldo.

A volte, le lezioni più dure portano ai risultati migliori, non solo per loro, ma anche per noi.



