



Mio marito mi disse che era «in trasferta per lavoro», ma quando passai in ospedale a trovare una mia amica malata, udii inaspettatamente la sua voce provenire da una porta socchiusa… e le parole che seguirono mi raggelarono.





Quella mattina Madrid sembrava più cupa del solito, eppure mi sentivo insolitamente di buon umore.

Mi chiamo Sofia e stavo sistemando la cravatta di mio marito Ricardo, mentre lui se ne stava impettito davanti al grande specchio della nostra suite.

Per cinque anni, la nostra lussuosa casa a La Moraleja era stata testimone silenziosa di quello che credevo fosse un matrimonio felice. Almeno… era ciò che credevo fino a quel giorno.

«Sei sicuro che non vuoi che ti prepari qualcosa da mangiare per il viaggio?» gli chiesi piano, sfiorandogli il petto ampio con una mano.

«Valencia è lontana.»

Ricardo sorrise: quel sorriso che faceva sempre svanire ogni mia preoccupazione. Poi mi baciò dolcemente la fronte.

«No, amore. Ho fretta. Il cliente di Valencia vuole una riunione urgente per stasera. Questo progetto è importante per il mio curriculum. Voglio dimostrare a tuo padre che posso farcela senza nascondermi dietro il tuo nome.»

Sorrisi e annuii con orgoglio. Ricardo era un marito così «laborioso»… anche se la realtà era che l’azienda che finanziava il suo stile di vita, la Mitsubishi Montero che guidava e gli abiti firmati appesi nel suo armadio esistevano tutti grazie a me, ai dividendi dell’attività che avevo ereditato e che ora gestivo. Eppure non gliene avevo mai fatto una colpa. Il matrimonio significava condividere tutto… no?

«Fai attenzione», gli dissi. «Scrivimi quando arrivi in albergo.»

Acconsentì, prese le chiavi e si avviò verso l’uscita. Lo guardai sparire dietro la porta d’ingresso di quercia intagliata e, per un istante, un’inquietudine insolita mi strinse il petto.

Un presagio.

Che ignorai subito.

Forse era solo il sollievo, venato di senso di colpa, di avere la casa tutta per me per qualche giorno.

Nel tardo pomeriggio, dopo aver concluso diverse riunioni in ufficio, il mio pensiero corse a Laura, la mia amica più cara dai tempi dell’università. Il giorno prima mi aveva scritto per dirmi che era stata ricoverata in un ospedale di Segovia, colpita da una febbre tifoide acuta.

Laura viveva lì da sola, lontana da tutto ciò che le era familiare. Avevo sempre fatto del mio meglio per sostenerla. La modesta casa in cui abitava era una delle mie proprietà e le permettevo di viverci senza pagare l’affitto, perché le volevo bene.

«Povera Laura», sussurrai. «Dev’essere così sola.»

Controllai l’ora.

Le due del pomeriggio.

La mia agenda si era liberata all’improvviso e, a un tratto, mi venne un’idea.

Perché non andarla a trovare?

Segovia distava solo un paio d’ore, se il traffico era clemente. Avrei potuto sorprenderla con il suo stufato preferito e un cesto pieno di frutta fresca.

Presi il telefono per chiamare il mio autista, José, ma ricordai che quella mattina aveva comunicato di essere malato. Così salii sulla mia Mercedes rossa e partii da sola, sorridendo al pensiero della gioia di Laura quando mi avrebbe vista. Pensai persino che più tardi avrei potuto chiamare Ricardo e dirgli quanto fossi fiera del bel gesto che avevo fatto. Sentivo già quasi le sue lodi.

Alle cinque entrai nel parcheggio di un elegante ospedale privato di Segovia.

Laura mi aveva detto che alloggiava nella suite VIP 305.

VIP.

Quel particolare attirò subito la mia attenzione.

Laura non aveva un lavoro.

Come poteva permettersi una stanza del genere?

Ma il mio ottimismo mise presto a tacere il sospetto. Forse aveva dei risparmi. E se anche non li avesse avuti, poco importava.

Avrei pagato volentieri io.

Con il cesto di frutta in mano, attraversai corridoi immacolati, impregnati dell’odore di disinfettante. Tutto appariva lindo, lussuoso e costoso. I miei passi risuonavano sui pavimenti di marmo lucido.

Non avevo paura.

Non vedevo l’ora di rivedere la mia amica.

L’ascensore suonò al terzo piano.

Poco dopo individuai la stanza 305, in fondo a un corridoio silenzioso e appartato.

Avvicinandomi, notai qualcosa di strano.

La porta non era del tutto chiusa.

Era socchiusa.

Alzai la mano per bussare.

Poi mi immobilizzai.

Dall’interno giunse una risata.

E poi una voce maschile, calda, giocosa e dolorosamente familiare, mi arrivò alle orecchie e mi gelò il sangue.

«Apri la bocca, tesoro. Ecco che arriva l’aeroplanino…»

Mi si contorse lo stomaco.

Quella voce mi aveva baciato la fronte solo poche ore prima.

Quella voce mi aveva assicurato che si trovava a Valencia.

No.

Non poteva essere.

Tremando, mi avvicinai alla stretta fessura della porta e guardai dentro.

La scena mi tolse quasi il respiro.

Laura era seduta a letto.

In perfetta salute.

Radiosa.

Per nulla pallida.

Indossava un lussuoso pigiama di raso invece di una camicia da ospedale.

E accanto a lei, intento a imboccarla con fettine di mela, c’era Ricardo.

Mio marito.

La tenerezza nei suoi occhi era inconfondibile: la stessa devozione che mi aveva dimostrato all’inizio del nostro matrimonio.

«Mia moglie è così viziata», mormorò Ricardo, asciugandole dolcemente con il pollice un angolo della bocca.

Mia moglie.

Il corridoio sembrò inclinarsi intorno a me.

Mi aggrappai alla parete per non cadere.

Poi la voce di Laura, dolce, affettuosa, intima, fluttuò per la stanza come veleno.

«Quando dirai la verità a Sofia? Sono stanca di nascondermi. E poi… sono incinta di qualche settimana. Nostro figlio deve essere riconosciuto.»

Incinta.

Nostro figlio.

Fu come se un fulmine mi avesse squarciato il petto.

Ricardo posò il piatto, prese le mani di Laura tra le sue e le baciò le dita come se fosse una regina.

«Abbi pazienza. Se divorzio da Sofia adesso, perderò tutto. È intelligente: è tutto a suo nome. La macchina, l’orologio, i fondi per il progetto… sono tutti soldi suoi.»

Rise piano, quasi compiaciuto di quanto gli fossi utile.

«Ma non preoccuparti. Siamo sposati di nascosto da due anni.»

Laura mise il broncio.

«E quindi continuerai a farti mantenere da lei? Dicevi di esserne fiero.»

Ricardo lasciò andare una risata rilassata e sicura di sé.

«Proprio perché ne sono fiero. Mi serve altro capitale. Sto già dirottando soldi dalla sua azienda sul mio conto: costi gonfiati, progetti fittizi. Aspetta e vedrai. Quando avremo messo da parte abbastanza per la casa e per la nostra attività,

la pianterò lì come un vecchio calzino. Sono stufo di fingermi gentile con lei. È una che vuole controllare tutto. Tu sei meglio… sei sottomessa.»

Laura ridacchiò piano.

«E la casa a Segovia? È al sicuro? Sofia non potrà reclamarla?»

«È al sicuro» rispose. «L’atto non è ancora a mio nome, ma Sofia è ingenua. Crede che la casa sia vuota. Non sa che la “povera amica” che sta aiutando è la regina nel cuore di suo marito.»

Risero insieme.

Una risata squillante, spontanea, crudele.

Strinsi il cestino finché il manico non mi affondò dolorosamente nella pelle. Volevo irrompere nella stanza. Volevo strapparlo via da lei. Volevo cancellargli a schiaffi ogni bugia dalla bocca.

Ma nella mia mente riaffiorò un’altra voce: un vecchio consiglio che avevo sentito tempo prima.

Se un nemico ti attacca, non combattere d’impulso. Colpisci quando meno se lo aspetta. Demolisci le fondamenta, poi fai crollare l’intero edificio.

La mia mano tremante scivolò in tasca.

Tirai fuori il telefono nuovo, lo misi in silenzioso e iniziai a registrare.

Con cautela, inclinai la fotocamera verso la stretta fessura.

Ripresi tutto.

Ricardo che baciava il ventre di Laura.

Il loro «matrimonio segreto».

La sua ammissione di aver rubato alla mia azienda.

Le sue risate sulla mia generosità.

Ogni secondo.

Nitido alla perfezione.

Innegabilmente brutale.

Passarono cinque minuti.

Mi parvero cinque vite.

Poi mi allontanai in silenzio e me ne andai.

Un passo alla volta.

Ricacciando i singhiozzi che mi graffiavano la gola.

Quando raggiunsi una sala d’attesa vuota, mi sedetti e fissai il video salvato sullo schermo.

Per un breve istante, piansi.

Poi mi asciugai le lacrime.

Piangere non avrebbe rimediato al tradimento.

«Dunque, per tutto questo tempo…» sussurrai, con la voce tremante mentre l’amore si trasformava in qualcosa di molto più freddo, «…ho dormito con un serpente.»

Laura, l’amica che avevo trattato come una di famiglia, non era altro che una parassita dal sorriso affabile.

Ricordai le lacrime che aveva versato dicendo di non potersi permettere da mangiare.

Ricordai di averle dato un’altra carta di credito.

Ricordai le infinite scuse di Ricardo sul lavoro fino a tardi: ore che probabilmente aveva trascorso nella casa di mia proprietà, con la donna che avevo accolto sotto la mia protezione.

Il dolore si gelò poco a poco.

Aprii l’applicazione della banca.

Essendo la proprietaria legale, avevo pieno accesso a tutti i conti, compreso quello degli investimenti che Ricardo avrebbe dovuto «gestire».

Le dita si mossero rapide.

Controllai il saldo.

Mancavano 30.000 € dai fondi destinati ai progetti.

Controllai i movimenti.

Boutique.

Gioiellerie.

Una clinica ginecologica a Segovia.

«Godetevi le vostre risate» sussurrai. «Finché potete.»

«Non vi affronterò in quella stanza.»

Sarebbe stato fin troppo facile.

Lacrime.

Scuse.

Suppliche.

Drammi da poco.

Volevo conseguenze commisurate al tradimento.

Mi alzai, mi sistemai la giacca e guardai lungo il corridoio verso la stanza 305, come se stessi prendendo la mira.

«Goditi la luna di miele in ospedale» mormorai. «Perché domani… comincerà il tuo inferno.»

Di nuovo in macchina, prima ancora di mettere in moto, chiamai Hector, il mio fidato responsabile dei sistemi informatici e della sicurezza.

«Buongiorno, Hector» dissi con una voce così calma che quasi non sembrava la mia.

«Signora de la Vega? Va tutto bene?»

«Ho bisogno del tuo aiuto stasera. È urgente. E riservato.»

«Sempre a sua disposizione, signora.»

«Per prima cosa: blocca la carta platino di Ricardo. Secondo: congela il conto di trading che gestisce, dicendo che è stata disposta un’improvvisa verifica interna. Terzo: avvisa l’ufficio legale di prepararsi al recupero dei beni.»

Ci fu una breve pausa.

Hector era abbastanza intelligente da non fare domande.

«Ricevuto. Quando procediamo?»

«Adesso. Subito. Voglio che la notifica gli arrivi nel momento esatto in cui proverà a pagare qualcosa.»

«Me ne occupo io.»

«Un’ultima cosa» aggiunsi. «Trova il miglior fabbro che riesci a trovare. E assumi due guardie del corpo robuste. Domani mattina andremo alla casa di Segovia.»

«Ai suoi ordini, signora.»

Chiusi la chiamata, misi in moto e mi guardai nello specchietto retrovisore.

La donna che aveva pianto nel corridoio dell’ospedale non esisteva più.

Era rimasta solo Sofia, l’amministratrice delegata.

Una donna che aveva finalmente imparato quanto costasse davvero la misericordia.

Il telefono vibrò.

Un messaggio WhatsApp di Ricardo.

«Amore, sono arrivato a Valencia. Sono distrutto. Vado a dormire. Baci. Ti amo.»

Mi sfuggì una risata sommessa, priva di allegria.

Poi digitai con calma la mia risposta.

«Va bene, tesoro. Dormi bene. Sogni d’oro… perché domani potresti svegliarti davanti a una realtà un po’… sorprendente. Ti amo anch’io.»

Invia.

Quando lo schermo si oscurò, un sorriso storto mi affiorò lentamente sulle labbra.

La partita era ufficialmente cominciata.



