



Mio marito e io abbiamo comprato una scatola di pacchi non reclamati, aspettandoci gadget economici e qualche risata. Ma l’ultimo pacco riportava il nome completo di Caleb e l’indirizzo del nostro primo appartamento. Era stato spedito 15 anni prima e, nel momento in cui mio marito vide l’etichetta, mi supplicò di non aprirlo né toccarlo.





Quando arrivammo in fondo alla scatola, Caleb si era già preso una tazza con la scritta IL DENTISTA PIÙ COSÌ COSÌ DEL MONDO, nonostante non avesse assolutamente nulla a che fare con l’odontoiatria.

Bastò un’occhiata all’etichetta perché mio marito mi supplicasse di non aprirlo né toccarlo.

«Lo porto al lavoro», annunciò.

«Perché?»

Se la premette contro il petto. «Perché le persone meritano un po’ di mistero.»

Risi e lanciai un’altra custodia glitterata per telefono sul mucchio fra noi.

«Perché le persone meritano un po’ di mistero.»

Per quasi un’ora, il nostro soggiorno era sembrato il mattino di Natale più economico del mondo: calzini con avocado, cavi di ricarica, utensili da cucina e una maglietta abbastanza grande per tutti e due.

L’idea di comprare la scatola era stata di Caleb.

Per quasi un’ora, il nostro soggiorno era sembrato un mattino di Natale molto economico.

Per settimane avevamo guardato video di persone che acquistavano bancali di pacchi non consegnabili e svenduti dai magazzini, trovandoci di tutto: da cianfrusaglie inutili a dispositivi elettronici nuovi di zecca. Quando alla fine ne ordinammo uno, Caleb scelse l’opzione del magazzino locale, perché la spedizione costava meno.

Non avevo dato peso a quella decisione.

Caleb scelse l’opzione del magazzino locale perché la spedizione costava meno.

La maggior parte di quello che avevamo ricevuto era finita decisamente dalla parte delle cianfrusaglie.

A me non dispiaceva.

Dopo 15 anni di matrimonio, ridere insieme per degli inutili utensili da cucina era un ottimo modo di passare un venerdì sera.

Poi infilai un’ultima volta la mano nella scatola di cartone.

Le dita sfiorarono qualcosa di ruvido.

Infilai un’ultima volta la mano nella scatola di cartone.

«Ce n’è un altro.»

Caleb stava cercando di tenersi in equilibrio sulla fronte la tazza da dentista.

«Che sia uno yacht, ti prego!»

Tirai fuori il pacco.

Era più piccolo di una scatola da scarpe, fatto di cartone sbiadito, con il nastro ingiallito e diversi strati di etichette di spedizione. Su una si leggeva:

NON CONSEGNABILE.

Un’altra era quasi del tutto consumata.

Un codice a barre molto più recente era stato applicato in diagonale su un angolo, probabilmente nel magazzino di liquidazione da cui il pacco era poi finito nella nostra scatola a sorpresa.

Lo girai.

Poi mi immobilizzai.

«Caleb.»

Abbassò la tazza.

«Che c’è?»

Esaminai di nuovo l’etichetta.

Il suo nome completo.

Lo girai. Poi mi immobilizzai.

Non solo Caleb.

C’era anche l’iniziale del suo secondo nome.

Sotto, c’era un indirizzo che non vedevo scritto da anni.

Appartamento 3B. Il minuscolo bilocale in cui avevamo vissuto durante il primo anno di matrimonio.

«Caleb… questo è tuo.»

Si bloccò del tutto.

Poi la tazza gli scivolò di mano e cadde sul cuscino del divano.

Si alzò.

«Dove l’hai preso?»

«Dalla scatola che stiamo aprendo da un’ora.»

«No. Dolly, dammelo.»

Non sembrava nemmeno lui.

Mi strinsi il pacco al petto.

«Che succede?»

Attraversò la stanza venendo verso di me.

«Ti prego…»

Conoscevo Caleb da quasi 17 anni. L’avevo visto arrabbiato, malato, ubriaco, terrorizzato e in lutto. Non l’avevo mai visto guardare qualcosa come guardava quel pacco.

Sembrava fosse arrivato con 15 anni di ritardo, con il solo scopo di rovinargli la serata.

Non l’avevo mai visto guardare qualcosa come guardava quel pacco.

Naturalmente, la mia immaginazione si dimostrò del tutto inutile.

«Che cos’è?» pretesi.

«Niente.»

Abbassai lo sguardo sul pacco.

«Niente si è spedito a mio marito durante il primo anno del nostro matrimonio?»

«Dolly.»

«Te l’ha mandato qualcuno?»

Allungò una mano verso il pacco.

Feci un passo indietro.

«Chi?»

Il suo volto si rabbuiò e distolse lo sguardo, come se l’avessero appena colto in flagrante. Questo mi spaventò ancora di più.

«Non aprirlo, Dolly.»

Lo fissai.

Poi feci una battuta.

«Che c’è, qui dentro c’è una moglie segreta ripiegata su se stessa?»

Non sorrise.

La battuta morì sul colpo.

«Ti prego, Dolly.»

Si coprì il viso con entrambe le mani per un momento.

«Non capisci.»

«Hai ragione. Perché non vuoi dirmelo.»

«Te lo dirò.»

«Quando?»

I suoi occhi si posarono sul pacco.

E quella minuscola esitazione bastò.

Fissai Caleb, poi il vecchio indirizzo stampato sull’etichetta.

Mi voltai e mi diressi verso il corridoio.

«Dolly, fermati.»

Continuai a camminare.

«Sul serio. Non farlo.»

Raggiunsi il bagno.

Mi venne dietro.

Entrai e chiusi a chiave la porta.

«Dolly!»

Mi tremavano talmente le mani che staccare il vecchio nastro diventò difficile.

«Apri la porta.»

«Dimmi che cosa c’è dentro.»

Silenzio.

Strappai il nastro.

«Dolly, ti prego, non…»

Aprii la scatola.

Carta velina marrone.

Sotto, qualcosa di nero.

Per un’assurda frazione di secondo, mi aspettai di trovare qualcosa appartenuto a un’altra donna.

Invece tirai fuori una scarpa elegante da uomo.

Mi aspettavo di trovare qualcosa appartenuto a un’altra donna.

Pelle nera.

Di foggia antiquata.

Lucidata con cura.

Sotto ce n’era una seconda.

Era evidente che entrambe erano state riparate. La pelle era molto segnata e piegata intorno alle punte, e una delle suole sembrava più nuova dell’altra.

Mi sedetti sul coperchio abbassato del water.

«Caleb?»

Nessuna risposta.

Aprii la porta del bagno.

Era evidente che entrambe erano state riparate.

Era seduto sul pavimento del corridoio, con la schiena appoggiata al muro. Gli occhi gli andarono subito alle scarpe che avevo in mano.

«Di chi sono?» chiesi.

Si strofinò i palmi sui jeans.

«Mie.»

«Non le ho mai viste.»

«Lo so.»

I suoi occhi andarono dritti alle scarpe che avevo in mano.

«Mi hai supplicata di non aprire una scatola che conteneva… le tue scarpe?»

Fece una risatina amara.

«Dolly…»

«Che cosa è successo con queste scarpe, Caleb?»

Lanciò un’occhiata verso la nostra camera da letto. Poi tornò a guardarmi.

«Sono le scarpe che ho portato per quattro mesi del nostro matrimonio. Quelle sulla cui storia non ti ho mai detto la verità.»

«Quale verità?»

Sapeva benissimo dove fossero andati i miei pensieri.

«No. Dio, no. Non c’è un’altra donna.»

«Allora di che cosa stai parlando?»

Caleb si rimise in piedi.

Per un momento pensai che finalmente avrebbe spiegato.

Invece mi tolse le scarpe dalle mani e si diresse verso la porta d’ingresso.

«Prendi il cappotto.»

«Ti prego. Se devo raccontartelo, prima devo farti vedere una cosa.»

«Prima devo farti vedere una cosa.»

La cosa mi irritò.

«Dopo 15 anni, all’improvviso ti serve una scenografia?»

Abbassò lo sguardo sulle scarpe.

«Lo so che sembra stupido.»

«Sembra peggio che stupido.»

Quella risposta mi zittì.

Dieci minuti dopo, attraversavamo la città in macchina.

Quella risposta mi zittì.

Le scarpe erano appoggiate sul pavimento, tra i piedi di Caleb.

Continuavo a lanciar loro occhiate di nascosto.

Quindici anni prima eravamo sposini, con piatti spaiati, un divano di seconda mano e un cassetto della cucina che si staccava ogni volta che lo aprivi troppo in fretta.

Eravamo al verde.

Quindici anni prima eravamo sposini, con piatti spaiati.

Ma avevo creduto che fossimo al verde insieme.

Alla fine Caleb svoltò in una strada che riconobbi.

«Il nostro vecchio quartiere?»

Annuì.

«Perché?» «Ci siamo quasi.»

La facciata di mattoni era ormai grigia e la brutta tenda da sole verde era sparita, ma riconobbi comunque quelle finestre.

Caleb parcheggiò dietro l’angolo.

Poi prese le scarpe.

«Vieni.»

Camminammo per mezzo isolato.

Si fermò accanto a una vecchia pensilina dell’autobus.

«Qui?»

Si sedette sulla panchina.

Io rimasi in piedi.

«Che cosa dovrei guardare, Caleb?»

Posò le scarpe accanto a sé.

«È qui che venivo a pranzare.»

Aggrottai la fronte. «Il tuo ufficio era a 20 minuti da qui.»

Alzò lo sguardo verso di me.

«Non lavoravo più lì, Dolly.»

Per alcuni secondi mi chiesi davvero se avessi capito bene.

Caleb fissava la strada.

«Tre mesi dopo che ci eravamo sposati, hanno eliminato il mio posto.»

Le auto ci sfrecciavano accanto. Tutto intorno a noi appariva quasi offensivamente normale.

«Hai perso il lavoro?»

«Sì.»

«E non me l’hai detto?»

«No.»

Mi sedetti accanto a lui, perché all’improvviso le gambe non mi sembravano abbastanza forti per reggermi.

«Per quanto tempo sei rimasto senza lavoro?»

Caleb non rispose subito.

«Quasi quattro mesi.»

Mi voltai verso di lui.

«Quattro mesi?»

La mia mente cominciò a tirar fuori vecchi ricordi dai loro scaffali.

Il caffè del mattino.

Caleb che si annodava la cravatta.

A volte gli preparavo il pranzo.

Lui mi baciava accanto alla porta dell’appartamento.

«Buona giornata.»

«Anche a te.»

Ogni giorno feriale.

Per quattro mesi.

La mia mente cominciò a tirar giù i ricordi dagli scaffali.

«Uscivi ogni mattina.»

«Vestito per andare al lavoro.»

Annuì di nuovo.

«Dove andavi?»

«Perlopiù in biblioteca», ammise. «Al centro per l’impiego. Ai colloqui. Ovunque pensassi che qualcuno potesse assumermi.»

Abbassai lo sguardo sulle scarpe.

All’improvviso, la pelle consumata mi parve diversa.

«Avevo paura», ammise. «Una volta ci restavano 12 dollari fino al giorno di paga.»

Lo guardai di scatto.

Chiuse brevemente gli occhi.

Poi disse: «Ti ricordi quando ti ho detto che in ufficio avevano cominciato a offrirci il pranzo gratis?»

Certo che me lo ricordavo.

Ne ero stata entusiasta.

Una spesa in meno.

«Avevo paura. Una volta ci restavano 12 dollari fino al giorno di paga.»

Avevo scherzato dicendo che finalmente il capitalismo americano aveva fatto qualcosa di utile.

«Non c’era nessun pranzo gratis, Dolly.»

«Che cosa mangiavi?»

«Quello che potevo permettermi.»

«A volte niente», confessò.

Mi alzai. «No.»

«No. Non farla sembrare una cosa romantica.»

«Non volevo…»

«Mi hai lasciata seduta in quell’appartamento a credere che lavorassimo entrambi, che entrambi tenessimo a galla la famiglia, mentre tu te ne andavi in giro a fingere?»

«Mandavo candidature ovunque.»

«Non è questo che ho detto.»

Tacque.

E mi tornò in mente un altro ricordo.

«Mi hai lasciata seduta in quell’appartamento a credere che lavorassimo entrambi.»

Una sera, forse cinque mesi dopo il matrimonio, Caleb tornò a casa dopo le nove.

Avevo preparato il pollo alla parmigiana perché gli era sempre piaciuto, quando ci frequentavamo.

Ne mangiò appena un po’.

Litigammo.

Lo accusai di tenere più al lavoro che a stare a casa.

Disse che aveva già mangiato con i colleghi.

Ricordavo di essere andata a letto furiosa.

«Quella cena.»

Caleb mi guardò.

«Il pollo alla parmigiana.»

La sua espressione mi disse tutto.

«Non avevi mangiato con i colleghi», sussurrai.

«Dov’eri stato?»

«A piedi, tra due colloqui e un’agenzia interinale.»

«Non avevi mangiato con i colleghi.»

Mi voltai dall’altra parte.

Per 15 anni, quel ricordo aveva fatto parte di una certa versione del nostro matrimonio.

Ora qualcuno gli aveva strappato l’etichetta.

Caleb si alzò lentamente.

«Ci sono altre cose su cui ti ho mentito.»

Lo guardai di nuovo.

«Quante?»

Rispose a bassa voce.

«Abbastanza.»

Poi raccolse le scarpe nere riparate.

«Ma il motivo per cui sono tornate conta più di ogni altra cosa.»

Caleb portò le scarpe per altri due isolati, poi si fermò davanti a un negozio stretto, incastrato tra una farmacia e una lavanderia.

Un’insegna sbiadita diceva:

RIPARAZIONE SCARPE DI MARTIN

Lo guardai.

«È da qui che vengono?»

Dentro, un uomo anziano stava smistando ricevute dietro il bancone. Studiò Caleb per alcuni secondi.

Poi sorrise. «L’uomo che camminava.»

Caleb rise davvero.

«Si ricorda di me?»

«Hai consumato più pelle di chiunque altro abbia mai conosciuto.»

L’uomo guardò le scarpe che Caleb teneva in mano.

«Alla fine ti hanno ritrovato?»

Guardai prima l’uno e poi l’altro.

Caleb spiegò. Un pomeriggio, 15 anni prima, la suola della sua scarpa si era aperta meno di un’ora prima di un colloquio.

Era entrato in quel negozio con appena abbastanza soldi per pagarsi l’autobus.

Martin aveva guardato la cartellina del curriculum che teneva in mano.

«Un colloquio?»

Caleb aveva annuito.

Martin gli aveva riparato la scarpa lo stesso.

«Quando trovi lavoro», gli aveva detto, «torna.»

Alla fine Caleb era tornato.

«Quando trovi lavoro… torna.»

Qualche settimana dopo aveva trovato un impiego.

Era tornato, aveva pagato Martin e gli aveva chiesto di rimettere a nuovo entrambe le scarpe.

A quel punto, il suo nuovo lavoro lo costringeva a viaggiare durante la settimana, così aveva pagato un supplemento perché gliele spedissero a casa, nel nostro appartamento, una volta pronte. «Perché?» chiesi.

Era tornato, aveva pagato Martin e gli aveva chiesto di rimettere completamente a nuovo entrambe le scarpe.

Caleb sembrava a disagio.

«Volevo metterle al nostro anniversario.»

«E poi?»

«E dirti tutto.»

Martin sbuffò. «Ha parlato per 20 minuti di quella confessione.»

Caleb aggrottò la fronte. «Ero nervoso.»

«Eri esasperante.»

Non riuscii a trattenermi dal ridere.

Poi l’espressione di Martin si addolcì.

«Ti amava. Questo era evidente.»

Guardai Caleb. «Il problema non era l’amore.»

Nessuno dissentì.

Mentre tornavamo verso la fermata dell’autobus, Caleb finalmente mi raccontò che cosa era successo al pacco scomparso.

Ci eravamo trasferiti poco dopo che aveva ordinato le scarpe restaurate.

Il corriere le aveva consegnate al nostro vecchio appartamento, dove erano state contrassegnate come non recapitabili.

Anni dopo, il deposito locale che si occupava del pacco aveva chiuso e gli articoli dimenticati in magazzino erano finiti, col tempo, nella stessa liquidazione del magazzino da cui avevamo ordinato.

«È per questo che hai scelto il magazzino locale?» chiesi.

Il corriere le aveva spedite al nostro vecchio appartamento, dove erano state segnate come non recapitabili.

Caleb scosse la testa.

«La spedizione costava poco. Tutto qui. Non avevo idea che fossero ancora lì.»

Credeva che le scarpe fossero andate perdute. E quando erano sparite, aveva fatto ciò che faceva già da mesi: aveva trovato un altro motivo per non dirmi la verità.

«È assurdo», dissi.

«Ti servivano delle scarpe per dirlo a tua moglie?»

«No.» Abbassò lo sguardo sul marciapiede. «Mi serviva una scusa per cominciare.»

Passò il pollice lungo il bordo di una scarpa.

«E quando sono sparite, ho lasciato che la perdita di quella scusa diventasse un’altra scusa.»

Tornammo alla pensilina dell’autobus.

«Che cosa pensavi sarebbe successo se me l’avessi detto?» chiesi.

«Ti saresti preoccupata.»

«Mi sarei preoccupata, sì.»

Mi guardò, sorpreso.

Scossi la testa.

«Caleb, mi sarei preoccupata insieme a te.»

Per la prima volta quella sera, non seppe cosa dire.

«Che cosa pensavi sarebbe successo se me l’avessi detto?»

Dopo un po’, chiesi: «C’è qualcosa che hai paura di dirmi, adesso?»

Lo guardai e basta.

Caleb chiuse brevemente gli occhi.

Poi si sedette accanto a me.

«Il mio reparto verrà riorganizzato.»

Aspettai.

«Probabilmente il mio posto è al sicuro. Ma potrebbero esserci dei tagli.»

«Da quanto lo sai?»

«C’è qualcosa che hai paura di dirmi, adesso?»

«Da una settimana.»

Per poco non scoppiai a ridere.

«Quindici anni, e siamo ancora a questo punto?»

«Sto cercando di non farlo.»

«Allora prova a dirlo ad alta voce.»

Sorrise.

Mi disse che aveva paura di dover ricominciare da capo alla sua età. Aveva paura dei colloqui.

Aveva paura che un solo incontro andato male potesse scombussolarci di nuovo la vita.

Mi disse che aveva paura di dover ricominciare da capo alla sua età.

Non cercai di risolvere nulla.

Mi limitai ad ascoltare.

Più tardi ci fermammo in una tavola calda vicino al vecchio quartiere.

A metà cena, il telefono di Caleb vibrò.

Diede un’occhiata allo schermo.

Un’email di lavoro.

Il suo vecchio riflesso riaffiorò all’istante.

Posò il telefono a faccia in giù.

Poi si fermò e mi guardò.

«Riguarda la riorganizzazione.»

Il suo vecchio riflesso riaffiorò subito.

«Va bene.»

Aprì l’email.

La lesse.

Poi girò il telefono verso di me, così potevamo leggerla insieme.

Non era ancora stato deciso nulla.

Per una volta, bastava.

Fuori, Caleb infilò le vecchie scarpe risuolate e cominciò a zoppicare.

«Tutto bene?» chiesi.

«Sto bene.»

Fece altri tre passi.

Poi rise.

«A dire il vero, no. Sono terribili.»

Gli porsi il braccio.

Quindici anni prima, quelle scarpe avevano portato mio marito per chilometri attraverso qualcosa che credeva di dover affrontare da solo.

Quella notte, finalmente permise a qualcuno di camminargli accanto.

Quindici anni prima, quelle scarpe avevano portato mio marito per chilometri attraverso qualcosa che pensava di dover superare da solo.



