



Restai immobile, il telefono stretto così forte da farmi male alle dita. Eliam continuava a guardare nella mia direzione, e per un istante ebbi la certezza assurda che mi avesse già vista. Il sangue mi martellava nelle orecchie. Non aprii il messaggio. Non riuscivo a farlo.





Poi lui distolse appena lo sguardo e fece un mezzo passo verso la persona accanto a sé, come se nulla fosse. Quella distrazione minima mi diede il tempo di abbassarmi ancora di più dietro il cruscotto e di respirare a fatica.

La persona con lui si mosse di lato, abbastanza perché potessi vedere meglio il profilo, la linea della mascella, il modo in cui teneva le mani. E allora il riconoscimento diventò impossibile da ignorare.

Non era uno sconosciuto.

Era qualcuno che conoscevo fin troppo bene.

Mi mancò davvero il respiro. Il petto si strinse con una violenza tale che per un secondo pensai di non riuscire a restare seduta. Tutto ciò che avevo immaginato fino a quel momento si frantumò in un istante e ne emerse una verità ancora peggiore, o almeno così mi sembrò. Le mattine identiche, le bugie, il congedo, l’edificio di mattoni: ogni pezzo trovava improvvisamente posto, ma il quadro che ne usciva era insopportabile.

Stringendo il volante con una mano, alzai appena gli occhi. Eliam e quella persona erano ancora vicino all’ingresso, troppo vicini, come se si fossero incontrati lì per un motivo che non volevano lasciare in vista. Eliam fece un gesto breve con la testa, poi disse qualcosa che non sentii. L’altro rispose subito, con una sicurezza che mi gelò ancora di più.

Mi resi conto che la mia mente stava correndo avanti senza il mio permesso. Cercava un nome, un legame, una spiegazione che potesse rendere meno devastante ciò che stavo vedendo. Ma ciò che avevo davanti era chiaro: mio marito non si era limitato a mentirmi sul lavoro. Mi aveva portata fino a quell’indirizzo per nascondermi qualcosa che coinvolgeva proprio quella persona.

Il telefono vibrò di nuovo.

Questa volta non potevo fingere di non sentirlo. Guardai lo schermo e vidi un altro messaggio da Eliam. Le dita mi tremavano quando finalmente aprii la conversazione.

Il testo era breve. Tropo breve.

“Dove sei?”

Rimasi a fissarlo, incapace di muovermi. La domanda mi parve quasi offensiva, come se fosse lui ad avere il diritto di chiedere dove mi trovassi dopo tutto quello che aveva fatto. Eppure, in quel momento, il problema non era rispondergli. Il problema era che lui sapeva, o almeno sospettava, che qualcosa non andava.

Alzai di nuovo gli occhi verso il marciapiede, cercando di capire se stesse ancora guardando in questa direzione. Eliam era girato appena di lato, il corpo teso in un modo che non gli avevo mai visto. La persona accanto a lui parlava a bassa voce, e per un attimo ebbi l’impressione che i due stessero aspettando proprio la mia reazione.

Le mani mi si raffreddarono.

Poi capii un’altra cosa, ancora più inquietante: se Eliam mi stava scrivendo in quel momento, voleva dire che non ero l’unica a nascondermi. Stava cercando di controllare la situazione prima che io potessi capire troppo.

Il pollice rimase sospeso sullo schermo. Avrei potuto inventare una scusa, dire che ero al lavoro, che mi trovavo da un’altra parte, che era un errore. Ma l’istinto mi disse che una bugia, adesso, non mi avrebbe protetta. Avrebbe solo dato a Eliam il tempo di prepararsi.

Non risposi.

Invece abbassai il telefono e guardai di nuovo fuori. La persona accanto a mio marito si era voltata un po’ di più verso di me, abbastanza da non lasciare più dubbi. Il volto mi era così familiare che mi si chiuse la gola. Tutto in me rifiutava di accettarlo, eppure era lì, davanti ai miei occhi.

Il ricordo mi colpì insieme alla consapevolezza: non si trattava di un incontro casuale, né di una faccenda di ufficio. C’era un legame reale, concreto, che Eliam aveva tenuto fuori dalla mia vita per giorni. E adesso stavano entrambi lì, a pochi metri da me, come se avessero dimenticato per un momento di essere osservati.

Per un attimo mi domandai se dovessi andarmene. Avviare il motore, svoltare, sparire prima che si accorgessero davvero della mia presenza. Ma le gambe non rispondevano. Era come se tutto il mio corpo avesse deciso di restare inchiodato in quel punto per costringermi a guardare fino in fondo.

Eliam fece un passo di lato, abbastanza da bloccare parzialmente la vista della persona accanto a lui. Poi si chinò appena in avanti, come per dirgli qualcosa di più riservato. La risposta arrivò immediata. La familiarità tra loro era evidente, persino nel modo in cui si muovevano.

Sentii una fitta di rabbia, così improvvisa da sorprendermi. Non era solo la menzogna. Era il fatto che mi avesse lasciata a casa, ogni mattina, con la certezza che stesse andando al lavoro come sempre, mentre invece veniva qui, da quella persona, in questo edificio sconosciuto dall’altra parte della città.

Il telefono vibrò ancora.

“Rispondimi.”

Lessi quelle parole e capii che la mia esitazione era finita. Qualunque cosa stessi guardando, Eliam voleva sapere se l’avevo vista. Voleva capire quanto avessi capito.

Mi costrinsi a respirare lentamente. Poi alzai di nuovo gli occhi.

Adesso la persona accanto a lui non stava più cercando di restare di profilo. Si era quasi voltata del tutto verso la strada, e il mio stomaco si strinse ancora di più. Non avevo più bisogno di forzare la memoria: il volto era abbastanza chiaro da farmi riconoscere ogni linea, ogni espressione, ogni dettaglio che non avrei mai voluto ritrovare lì.

La scoperta mi colpì con una forza tale che per poco il telefono non mi scivolò dalle mani.

Eliam, dall’altra parte della strada, sembrò accorgersene nello stesso istante. I suoi occhi si spostarono ancora una volta nella mia direzione, questa volta con meno incertezza e più allarme. Restò fermo. Anche l’altra persona si fermò.

Io rimasi immobile.

Poi capii che se fossi rimasta lì un altro secondo, mi avrebbero vista davvero.

Poi capii che se fossi rimasta lì un altro secondo, mi avrebbero vista davvero.

Abbassai subito la testa e mossi la mano verso la chiave, ma le dita erano così rigide che per un attimo non riuscirono a trovare il contatto giusto. Il respiro mi uscì spezzato. Dall’altra parte della strada, Eliam fece un passo in avanti, come se stesse per scendere verso il marciapiede o per tornare dentro, non lo capii. L’altra persona rimase immobile accanto a lui.

Non avevo più il lusso di restare a guardare.

Girai la chiave. Il motore tossì una volta, poi si accese. Il rumore mi parve troppo forte, quasi offensivo in quel silenzio teso. Feci retromarcia con cautela, senza alzare gli occhi più del necessario, e mi allontanai dal bordo della strada con la sensazione di avere addosso entrambi i loro sguardi. Solo quando mi fui rimessa nel flusso del traffico riuscii a respirare un po’ meglio.

Le mani mi tremavano tanto che dovetti stringere il volante con tutte e due per non farmi tradire. Continuavo a vedere quel volto. Lo conoscevo. Lo conoscevo davvero. Ed era questo, più di tutto il resto, a rendere insopportabile ciò che avevo appena scoperto: non si trattava di un estraneo, né di una collega, né di una faccenda che potessi liquidare come un malinteso di ufficio. Era una persona della mia vita, o almeno lo era stata abbastanza da rimanermi impressa in quel modo.

Il messaggio di Eliam era ancora aperto sul telefono appoggiato nel vano accanto al cambio. “Rispondimi.” Non osai toccarlo mentre guidavo. Avevo paura che qualunque parola scrivessi potesse peggiorare tutto, ma avevo anche paura di non scrivere nulla e di lasciargli credere che non avessi visto. Era una paura nuova, fredda, che mi stringeva lo stomaco.

Non tornai a casa. Non ancora.

Guidai per alcune strade senza meta, cercando di mettere ordine nei pensieri. Ogni volta che provavo a ricostruire la scena, qualcosa tornava a spostarsi: il modo in cui Eliam e quella persona stavano troppo vicini, la sicurezza con cui si erano parlati, il fatto che lui mi avesse scritto proprio in quel momento. Non era solo sorpresa. Era controllo. Stava cercando di capire quanto avevo visto, e forse da quanto tempo.

Alla fine mi fermai in un parcheggio laterale, lontano abbastanza da non essere notata, e presi finalmente il telefono in mano. La conversazione con Eliam era ancora lì, aperta sopra i messaggi precedenti. Guardai ancora una volta la sua ultima domanda, poi il messaggio delle medicine, poi la risposta sulla mattinata folle. Tutto sembrava improvvisamente sporco, costruito, falso.

Mi domandai se rispondergli in quel momento sarebbe stato un errore. Ma restare in silenzio non mi dava pace. Così scrissi soltanto: “Sono fuori.”

Premetti invio prima di ripensarci.

La risposta arrivò quasi subito.

“Dove?”

Chiusi gli occhi per un istante. Non aveva scritto “Dove sei davvero?” o “Perché mi segui?” La sua domanda era calma, quasi banale, e proprio per questo mi fece venire la pelle d’oca. Continuava a muoversi come se tutto fosse normale, come se io fossi quella fuori posto.

Non risposi. Spensi lo schermo e rimasi seduta con il telefono in mano, ascoltando il battito del mio cuore che cercava di riprendere il controllo. Avevo bisogno di capire chi fosse quella persona, di rimettere ogni cosa al suo posto, ma ormai sapevo che non potevo più farlo restando ferma.

Quando l’agitazione si abbassò appena, misi in moto e tornai verso casa. Il tragitto fu lungo, ma non per il traffico. Ogni semaforo mi sembrò un’occasione per crollare. Ogni incrocio mi riportava alla mattina in cui Eliam mi aveva baciata sulla guancia come sempre, portando con sé il portatile e una bugia costruita con una precisione che adesso mi faceva rabbrividire.

A casa, il silenzio era troppo ordinato. La tazza del caffè di quella mattina era ancora nel lavandino. Le medicine di Eliam, quelle che avevo trovato vicino alla macchina del caffè, erano ancora sul bancone dove le avevo lasciate prima di uscire. Le fissai senza riuscire ad avvicinarmi. Ogni oggetto sembrava adesso parte di una scena recitata per me.

Aspettai.

Non sapevo bene cosa aspettassi: un messaggio, un rientro anticipato, una spiegazione che potesse essere ancora peggiore di quella che avevo già immaginato. Verso sera sentii finalmente la chiave girare nella serratura.

Quando Eliam entrò, aveva l’aria stanca, ma non abbastanza da giustificare tutto quello che avevo visto. Si fermò sulla soglia non appena mi vide. Per un attimo il suo volto cambiò, un lampo rapido, quasi invisibile, ma sufficiente a dirmi che aveva capito qualcosa prima ancora che io parlassi.

“Sei rientrata presto,” disse.

La frase, così normale, mi fece quasi male.

Non risposi subito. Lo guardai soltanto. Lui posò il laptop, poi le chiavi, poi mi rivolse quel sorriso prudente che ormai mi appariva insopportabile. Sembrava scegliere con cura ogni movimento.

“Dove sei stata?” chiese infine.

Aveva ancora il coraggio di farmi quella domanda.

Mi alzai lentamente. “In un posto dove non mi avevi detto di essere tu.”

Il suo viso si irrigidì. Non negò. Non subito. E quel silenzio, più di una confessione, mi fece capire che avevo colpito il punto giusto.

“Ho visto l’ufficio,” continuai. “Ho sentito che sei in congedo da una settimana. E ho visto anche chi ti aspetta laggiù.”

Per la prima volta, Eliam sembrò perdere il controllo. Non abbastanza da crollare, non ancora, ma abbastanza da capire che la faccenda non poteva più essere ignorata. Fece un passo verso di me, poi si fermò, come se all’improvviso avesse avuto paura di avvicinarsi troppo.

“Non è come pensi,” disse.

Quella frase, così prevedibile, mi provocò una stanchezza profonda. La sentii prima ancora della rabbia. Tutto il mio corpo era esausto per aver dovuto reggere da solo una menzogna che durava da giorni, forse da più tempo.

“Allora spiegamelo,” dissi piano. “Perché io ho visto abbastanza da sapere che non stavi andando al lavoro. Ho visto che mi hai mentito per cinque giorni. E oggi ho visto che c’era qualcuno con te. Qualcuno che conoscevo.”

Eliam abbassò lo sguardo per la prima volta. Non disse subito il nome, non cercò subito una via d’uscita. Quella esitazione mi fece capire che la verità era più grave di una semplice scusa.

Il mio telefono vibrò sul tavolo tra noi.

Lo guardammo entrambi. Poi lui tornò a fissarmi, come se il messaggio in arrivo potesse cambiare il corso della conversazione. Io presi il telefono prima che lo facesse lui.

Era ancora Eliam.

Un altro messaggio.

Lo schermo mostrava poche parole, ma bastarono a farmi gelare.

“Non dovevi seguirci.”

Sollevai lentamente gli occhi. Eliam non si mosse. La stanza sembrò restringersi intorno a noi, come se finalmente tutto avesse trovato il proprio centro: la menzogna del lavoro, l’edificio di mattoni, quella persona all’uscita, e ora quel messaggio che confermava senza più ambiguità che lui sapeva, fin dall’inizio, di non essere stato solo.

Non dissi nulla. Non riuscivo.

Eliam fece un respiro breve, teso. “Dammi il telefono,” disse.

Scossi la testa. Adesso il panico nei suoi occhi era evidente, e fu quello a farmi capire che avevo smesso di essere io quella sorpresa. Lui era quello scoperto.

Serrai il telefono nel pugno. La persona che avevo visto davanti all’edificio di mattoni non era più soltanto una presenza lontana. Era diventata il centro di tutto ciò che mi stava crollando addosso, e il fatto che Eliam cercasse ancora di riprendersi il controllo mi convinse che non avrei ottenuto la verità restando in quella stanza a farmi proteggere dalle sue mezze frasi.

Feci un passo indietro.

Lui mi chiamò per nome, ma non mi fermai.

Sapevo solo una cosa con assoluta certezza: non sarei più rimasta ad aspettare che mi raccontasse la storia a modo suo. Se volevo capire davvero chi fosse quella persona, e perché mio marito mi avesse mentito per tutta la settimana, dovevo andare fino in fondo da sola.

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