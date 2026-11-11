Mio marito ha organizzato il mio finto funerale per intascare l’eredità





Il video scorreva fluido sullo schermo del computer, restituendomi ogni singolo dettaglio di quella notte che aveva cambiato per sempre il corso della mia esistenza. Julien camminava avanti e indietro nel corridoio con il telefono all’orecchio, calpestando quasi il mio corpo immobile mentre discuteva dei dettagli economici con la sua complice. La voce registrata usciva gracchiante ma perfettamente riconoscibile dalle piccole casse del portatile, confermando senza alcuna possibilità di dubbio la premeditazione di quel piano crudele.





Non era stato un incidente domestico e nemmeno un malore improvviso dovuto allo stress, ma un’aggressione fredda e calcolata nei minimi particolari per eliminare un ostacolo scomodo. Ho sentito la gola stringersi in una morsa di ferro mentre guardavo mia sorella Abigail entrare nell’inquadratura pochi minuti dopo, calpestando con indifferenza la mia mano abbandonata sul pavimento lucido.

Abigail si era chinata a raccogliere il mio anello di fidanzamento con il diamante incastonato, sfilandolo dal mio dito privo di sensi con un gesto rapido e privo del minimo rispetto. Ottimo lavoro, adesso pensiamo al notaio e alla sepoltura prima che qualcuno faccia domande scomode, aveva detto mia sorella con una freddezza che mi aveva gelato il sangue nelle vene.

Julien aveva annuito, spegnendo la telecamera di sicurezza subito dopo con un telecomando tascabile, convinto di aver cancellato ogni prova digitale della loro colpevolezza. Non sapevano che quel sistema di videosorveglianza aveva un backup automatico su un cloud privato criptato a cui solo io possedevo la chiave di accesso master. Ho estratto la chiavetta USB dalla presa laterale del computer, stringendola forte nel palmo della mano come fosse un’arma affilata pronta a colpire nel momento decisivo.

Ho sentito il rumore di una macchina che entrava nel vialetto di ghiaia sottostante, seguito dal ticchettio dei tacchi e dalle voci rauche dei due assassini di carta che rientravano dal cimitero. Erano passati appena un paio d’ore dalla fine della cerimonia e evidentemente avevano fretta di festeggiare la buona riuscita del rito funebre nella comodità della nostra villa isolata.

Ho fatto un respiro profondo, mi sono alzata dalla sedia dello studio e ho percorso lentamente il corridoio buio fino a posizionarmi in cima alla scalinata principale. La porta d’ingresso si è aperta con un tonfo pesante, lasciando entrare un fascio di luce grigia che tagliava il pavimento dell’atrio insieme a frammenti di risate soffocate.

Julien è entrato per primo, sfilandosi la cravatta nera dal collo con un gesto di insofferenza e buttandola sulla consolle d’ingresso accanto a un mazzo di rose appassite. Subito dopo è apparsa Abigail, che si sfilava i guanti neri di pizzo con un sorriso compiaciuto stampato sulle labbra rosse e rifatte perfettamente dal chirurgo. Beh, devo dire che la scenografia ha funzionato alla perfezione, nessuno ha avuto da ridire sulla bara aperta o sui tempi della cremazione che

faremo domani, ha esordito mia sorella con voce squillante. Julien ha riso, buttando le chiavi della macchina sul tavolino e stappando una bottiglia di champagne che aveva lasciato in fresco nel frigorifero della cucina prima di uscire. Alla faccia della povera Charlotte, che adesso riposa serenamente sotto sei piedi di mogano mentre noi ci godiamo tutto il suo patrimonio senza se e senza ma, ha brindato lui alzando il calice di cristallo.

Sono scesa lentamente dal primo gradino, facendo scricchiolare appena il parquet sotto le suole delle mie scarpe con un rumore secco che ha gelato i loro brindisi a metà. Julien ha bloccato il braccio a metà aria, con il calice in mano e gli occhi spalancati dal terrore, mentre Abigail lasciava cadere la bottiglia di champagne sul tappeto persiano.

Il vetro è andato in frantumi con un suono esplosivo, bagnando il tessuto pregiato di schiuma bianca mentre i loro sguardi si spostavano lentamente verso l’alto. La mia sagoma si stagliava nitida contro la luce della finestra del pianerottolo, con il cappotto scuro ancora addosso e lo sguardo fisso sui loro volti sbiancati dalla paura.

Buongiorno, cari, avete scelto un legno davvero eccellente per la mia festa, ma credo che vi siate dimenticati di invitare la festeggiata principale, ho detto con voce ferma e glaciale. Julien ha fatto un passo indietro barcollando come se avesse visto un fantasma uscir direttamente dalla tomba, mentre le sue labbra si muovevano senza emettere alcun suono comprensibile.

Abigail si è portata le mani alla bocca aperta, emettendo un vagito strozzato e aggrappandosi alla maniglia della porta come per cercare una via di fuga immediata. Non è possibile, tu sei morta, ti abbiamo vista nella bara, il medico ha firmato il certificato, balbettava Julien con la voce rotta e le ginocchia che tremavano paurosamente.

Il medico compiacente che avete pagato con i miei soldi dovrà spiegare un bel po’ di cose ai carabinieri, visto che ho appena inviato la copia di questo video alla procura della repubblica, ho risposto mostrando la chiavetta nera tra le dita. Nella tasca del mio cappotto il telefono ha iniziato a vibrare con insistenza, segnalandomi l’arrivo della notifica di consegna del messaggio inviato al capitano dei carabinieri della nostra giurisdizione.

Julien ha capito in quell’istante che la sua recita era finita per sempre, che la villa, i conti in banca e la libertà erano svaniti nel giro di pochi secondi a causa della sua stessa avidità. Si è lasciato cadere pesantemente sulle ginocchia sul pavimento dell’atrio, coprendosi il volto con le mani e iniziando a singhiozzare in modo scomposto e patetico.

Abigail è rimasta immobile per un istante, poi ha cercato di correre verso l’uscita secondaria, ma la porta si è aperta dall’esterno rivelando la divisa blu scuro dei carabinieri che bloccavano ogni via di fuga. Gli agenti sono entrati con passo deciso nella hall, superando i resti del bicchiere rotto e bloccando i polsi di mia sorella con un paio di manette d’acciaio freddo.

Ho guardato Julien trascinato via di peso dagli agenti mentre implorava il mio perdono con lo sguardo terrorizzato di un codardo senza più difese. Non ho provato alcuna pietà per le sue lacrime da attore fallito, né per la disperazione di mia sorella che gridava all’ingiustizia mentre la spingevano fuori dalla porta. Mi sono avvicinata al tavolo d’ingresso, ho raccolto il calice di champagne intatto che Julien aveva lasciato sul vassoio e ho fatto un piccolo brindisi silenzioso

alla mia nuova vita. La bara di mogano acquistata con i miei soldi sarebbe servita a qualcun altro, forse a seppellire definitivamente la donna ingenua che ero stata fino a quel maledetto giorno di novembre. Fuori dalla finestra la pioggia aveva finalmente smesso di cadere, lasciando spazio a un pallido raggio di sole che illuminava il vialetto di ghiaia pulito da ogni menzogna.



