



Cinquantasei rose gialle arrivarono nell’anniversario che avevo trascorso da sola per la maggior parte della mia vita. Nascosta tra loro c’era una rosa di carta storta, sbiadita dal tempo. Per poco non la buttai via. Poi notai qualcosa sul gambo che mi riportò all’istante alla mattina in cui mio marito era partito, nel 1970, senza fare più ritorno.





Il fattorino si stava già dirigendo verso il furgone quando lo chiamai.

«Mi scusi. È sicuro che siano per me?»

Controllò la cartellina.

«Mary?»

«Sì.»

«Allora sono sue.»

Abbassai lo sguardo sull’enorme mazzo che mi riempiva le braccia.

Rose gialle.

A decine.

Le portai in cucina e le contai due volte.

Cinquantasei.

Le dita si fermarono sull’ultimo stelo.

Oggi sarebbe stato il mio cinquantaseiesimo anniversario di matrimonio.

Presi il vaso più grande che avevo, lo riempii d’acqua e cominciai a separare gli steli.

Qualcosa di appuntito mi graffiò il pollice.

«Ahi.»

Ritrassi la mano.

Non era una spina.

Nascosta tra le rose fresche c’era una cosa gialla e stropicciata.

Carta.

La tirai fuori con cautela.

Era un fiore, piegato malamente con della carta gialla sbiadita. Da un lato sporgeva più che dall’altro, e il gambo era stato rinforzato con una stretta striscia di nastro adesivo fragile.

Per poco non mi misi a ridere per quanto era brutto.

Poi notai una lettera scritta vicino alla base.

J.

James.

Mio marito.

L’uomo scomparso da cinquantasei anni.

Mi sedetti così in fretta che una delle rose scivolò dal tavolo.

«No», sussurrai.

Poteva essere davvero James? L’uomo che era stato mio marito per soli due giorni, eppure in qualche modo era rimasto mio marito per i cinquantasei anni successivi?

***

Io e James ci sposammo nel giardino dei miei genitori, mentre lui era a casa in licenza. C’erano 23 invitati, una torta storta e mia madre pianse per quasi tutta la cerimonia.

Dopo, James la prese in giro.

«Ti sto prendendo in prestito tua figlia. Non te la sto portando via.»

Mia madre gli puntò contro un coltello da torta.

«Me la riporti felice.»

James mi guardò.

«È questo il piano.»

Due mattine dopo, ero alla stazione con lui, vestita con l’abito giallo che gli era piaciuto tanto.

Prima di salire sul treno, mi baciò e disse: «Per il prossimo anniversario, ti comprerò il mazzo di rose gialle più grande che riesca a trovare.»

Gli risposi: «Ti conviene. Ti ho sposato per i fiori.»

Lui rise.

Fu l’ultima volta che sentii quella risata.

Qualche settimana dopo, la sua unità finì sotto il fuoco nemico.

Gli uomini morirono.

Altri scomparvero.

James fu dato per disperso.

Il suo amico più caro, Adrian, alla fine tornò a casa e si sedette nel salotto dei miei genitori, con le mani intrecciate tra le ginocchia.

«Ho visto l’esplosione», mi disse. «Mary, mi dispiace. Non credo che James possa essere sopravvissuto.»

Non fu mai ritrovato alcun corpo.

Alla fine, arrivarono le pratiche burocratiche.

Presunto morto.

Era tutto ciò che avevo.

Non mi risposai mai. Una parte ostinata di me continuò ad aspettare a lungo, anche quando, a quanto si diceva, non era rimasto più nessuno da aspettare.

Finché, cinquantasei anni dopo, una rosa di carta piegata malamente non comparve nella mia cucina.

Cercai di nuovo tra i fiori.

Questa volta trovai una piccola busta color crema nascosta sotto il nastro.

Sul davanti c’era scritto il mio nome.

Mary.

Dentro c’era un biglietto.

Lessi la prima riga.

Poi la rilessi.

«Tesoro, non crederai mai al motivo per cui ho dovuto sparire. Adrian ti ha mentito.»

La sedia strisciò all’indietro.

C’era dell’altro.

«Comportati normalmente. Se hai ancora l’abito giallo, portalo con te. Porta le rose alla vecchia stazione alle 11:00. Fai esattamente quello che ti sto chiedendo adesso.»

Guardai l’orologio sopra i fornelli.

10:17.

Il primo pensiero mi fece vergognare di me stessa, tanto era impossibile.

James era vivo.

In qualche modo.

Da qualche parte.

Il secondo pensiero era peggiore.

Se era vivo da tutto quel tempo, allora ogni anniversario, ogni Natale, ogni compleanno che avevo commemorato in silenzio senza di lui era trascorso mentre mio marito respirava da qualche altra parte.

Afferrai di nuovo il biglietto.

«Adrian ti ha mentito.»

Adrian.

L’uomo che aveva partecipato ai funerali dei miei genitori.

Quello che ogni anno mi spediva un biglietto di Natale, finché l’artrite non gli aveva reso difficile scrivere.

Ed era lo stesso uomo che aveva guardato me, a 23 anni, e mi aveva detto che James era quasi certamente morto.

Allungai la mano verso il telefono.

Poi mi fermai.

Comportati normalmente.

Se l’aveva scritto James, perché?

E se non l’aveva scritto James, chi sapeva dell’abito giallo?

Salii al piano di sopra.

L’abito era ancora in un baule di cedro, in fondo al mio armadio.

Non lo dispiegavo da anni.

Il colore si era attenuato con il tempo, ma era inconfondibilmente lo stesso abito di cotone giallo che avevo indossato la mattina in cui James era partito.

Passai il pollice sull’orlo.

Poi notai tre punti storti vicino alla cucitura laterale.

Contro ogni buon senso, sorrisi.

La sera dopo il nostro matrimonio avevo impigliato l’abito in un chiodo accanto al portico dei miei genitori. James insistette per ripararlo.

Non ci riuscì.

I suoi punti serpeggiavano come una formica ubriaca.

Risi finché non minacciò di divorziare da me, prima ancora che fossero passate 48 ore.

Ora guardai la rosa di carta storta al piano di sotto. Punti malfatti.

Pieghe malfatte.

James non era mai stato bravo con le mani, quando ci voleva pazienza.

Alle 10:42 uscii di casa con l’abito piegato su un braccio e il mazzo stretto al petto.

Alla vecchia stazione mi fermai sotto l’orologio con 56 rose e mi sentii di nuovo ventitreenne, nel modo peggiore possibile.

Alle 11:00 in punto, vidi un uomo anziano alzarsi da una panchina vicino alla parete in fondo.

Per un secondo non lo riconobbi.

Poi si tolse il berretto.

«Mary.»

Mi immobilizzai.

«ADRIAN?»

Aveva con sé un borsone militare verde oliva.

Sul fianco c’era stencilato il nome di James.

Per poco non mi caddero i fiori.

Adrian fece un passo cauto verso di me.

«Mary, ti prego…»

«Dov’è?»

Adrian si fermò.

Mi avvicinai a lui.

«Dov’è James?»

Chiuse brevemente gli occhi.

Quel gesto mi disse più di quanto avrebbe potuto dirmi qualsiasi risposta.

«È vivo?»

«No.»

La parola mi colpì più duramente di quanto avrebbe dovuto.

Avevo creduto che James fosse morto per quasi tutta la vita.

Ma per qualche minuto, quella mattina, era tornato vivo.

E Adrian lo aveva appena ucciso una seconda volta.

Gli premetti il biglietto contro il petto.

«Allora chi l’ha scritto?»

Lo guardò.

«Io.»

Lo fissai.

«L’hai scritto tu?»

«Mi hai fatto credere che mio marito fosse vivo.»

«Ne sono consapevole.»

«Perché?»

«Perché avevo bisogno che venissi.»

«Hai il mio numero di telefono.»

«Non saresti venuta se ti avessi detto che ero io.»

Adrian guardò le rose.

«Mi dispiace, Mary.»

«Smettila.»

Tacque.

Gli puntai contro il biglietto.

«Non puoi ancora dirlo.»

Le mani gli tremavano attorno alla tracolla del borsone.

Non me ne importava.

«Ho aspettato 56 anni», dissi.

Lui rimase lì, completamente senza parole.

Sollevai la brutta rosa di carta.

«Che cos’è?»

Allungò una mano tremante. «È…»

La tirai più vicino a me.

«Non toccarla.»

Adrian abbassò la mano.

«L’ha fatta James», mormorò.

La mia rabbia si fece più tagliente.

«James sarebbe morto in un’esplosione.»

Adrian guardò oltre me, verso i binari della stazione.

«È questo che ti ho mentito, Mary.»

Per un folle secondo, credetti davvero che James fosse vivo.

«L’attacco c’è stato», raccontò Adrian. «James era lì. Ero lì anch’io. Dopo, il nostro reparto si disperse e per un po’ nessuno seppe chi fosse riuscito a sopravvivere.»

«Sopravvivere dove?»

Adrian tornò a guardarmi.

«Non ci riuscimmo.»

«Ci catturarono. James era già gravemente ferito quando lo presero. Dopo, rimasi con lui.»

I rumori della stazione parvero svanire in lontananza.

«Per quanto?» chiesi.

«Qualche settimana.»

I miei occhi si spostarono sulla rosa di carta.

Qualche settimana.

Non un istante.

Non una sola esplosione.

James era vissuto dopo il momento che avevo trascorso 56 anni a immaginare come l’ultimo della sua vita.

«Lo vedevi?»

«Ogni giorno che potevo.»

«E l’ha fatta lui?»

Adrian annuì.

«Con un pezzo di carta. Una sera la piegò e mi disse che era orrenda. Me la diede prima di morire. Mi disse che, se fossi tornato a casa, sarebbe stata tua. Quando rientrai, la tenni nel mio taccuino da campo.»

Mi sfuggì un suono che era quasi una risata.

«È orrenda.»

«Gliel’ho detto.»

Per un breve momento riuscii a immaginare due giovani che criticavano un orribile fiore di carta in un luogo che non potevo neppure figurarmi.

«Che cosa gli è successo?»

Adrian abbassò gli occhi.

«Si è indebolito.»

«Non è una risposta.»

«Allora rispondimi.»

Adrian strinse più forte la tracolla del borsone di James.

«James sapeva che c’era una buona probabilità che uno di noi tornasse a casa senza l’altro. Mi fece promettere una cosa.»

Aspettai.

«Disse che, se fossi tornato io e lui no, avrei dovuto dirti che era morto nell’attacco.»

Ti ha chiesto di mentirmi?»

La voce di Adrian si addolcì.

«Non voleva che immaginassi quello che gli stava succedendo.»

Feci un passo indietro.

«Disse che eravate stati sposati per due giorni. Non voleva che quei due giorni fossero rimpiazzati dalla paura. Ripeteva che non avevi bisogno di sapere delle ferite, di dove ci trovavamo o di quanto fosse spaventato.»

Mi bruciavano gli occhi, ma non distolsi lo sguardo.

«Quindi ha deciso lui che cosa potevo sopportare.»

Adrian non disse nulla.

«Ha deciso che per me era meglio credere che fosse scomparso in un secondo.»

«Mary, aveva 23 anni.»

«Anch’io.» Si fermò di colpo.

Guardai ancora una volta la rosa di carta storta.

James l’aveva piegata mentre era ancora vivo.

Dopo l’esplosione.

Dopo il giorno in cui avevo creduto per 56 anni che tutto fosse finito.

Mio marito era vissuto abbastanza a lungo da farmi un fiore.

E poi aveva chiesto a un altro uomo di cancellare quelle settimane dalla mia vita.

«Parlava di me?» chiesi.

Adrian mi rivolse un sorriso stanco e addolorato.

«In continuazione.»

«Che cosa diceva?»

Adrian guardò il borsone.

«È una storia che richiede più tempo.»

Lo guardai.

«Allora comincia a camminare.»

Uscimmo.

Il centro per veterani era a pochi isolati di distanza.

Adrian portava il borsone di James, mentre io tenevo le rose.

A metà strada mi fermai.

«Una domanda.»

Adrian si voltò.

«James ha mai cambiato idea?»

Non mi chiese che cosa intendessi.

E non rispose.

Abbassò gli occhi verso il marciapiede.

Capii subito.

«Adrian?»

Strinse le labbra.

«James ti ha mai detto di non mentirmi?» chiesi.

Un autobus si fermò alle nostre spalle con un sibilo.

Adrian rimase completamente immobile.

Poi sussurrò: «Sì.»

Per un secondo, tutto parve fermarsi.

«Quando?»

«Verso la fine.»

La mia mano si strinse attorno al fiore di carta.

Adrian sembrava più vecchio di quanto non fosse apparso cinque minuti prima.

«Disse: “Dille che ero lì”.»

La voce di Adrian si spezzò.

«Poi, più tardi, mi disse: “Dille tutto”.»

Fissai l’uomo che aveva riportato a casa quelle parole.

L’uomo che mi aveva guardata negli occhi e detto che James probabilmente era morto nell’esplosione.

«E allora perché non l’hai fatto?»

Adrian distolse lo sguardo.

E all’improvviso capii che qualunque risposta fosse arrivata dopo non aveva più niente a che fare con James.

Adrian finalmente mi guardò.

«All’inizio pensavo di mantenere la promessa.»

«E allora perché hai continuato a mentire?»

«Perché, quando tornai a casa, avevo già deciso che cosa ti avrei detto. Poi ti vidi.»

Deglutì.

«Mi ringraziasti per essere stato lì con lui.»

Ricordavo.

Quel giorno avevo abbracciato Adrian.

«Dopo, dirti la verità significava ammettere di averti mentito. Passò un anno. Poi cinque. E ogni anno che passava mi faceva vergognare di più.»

«Non mi hai protetta per 56 anni.»

«Forse all’inizio credevi di farlo. Dopo, proteggevi te stesso dal dovermelo dire.»

Adrian abbassò la testa. Guardai la rosa di carta.

«Conoscevi James.»

«Conoscevi anche me.»

Gli si riempirono gli occhi di lacrime.

Guardò il borsone di James.

«C’è un’altra cosa.»

«So dov’è sepolto James.»

«Sai dove è sepolto mio marito?»

«Da quanto lo sai?»

Adrian non rispose abbastanza in fretta.

«Da quanto?»

«Da anni.»

«Quando scoprii dov’era», continuò, «dirti la verità significava spiegarti anche tutto il resto. Così continuai a ripetermi che non aveva senso riaprire la questione.»

«Non aveva senso?»

«So come suona, Mary.»

«No. Non lo sai.»

Abbassò la mano.

«Mi vergognavo.»

Guardai l’uomo che per mezzo secolo aveva scelto quali parti di mio marito mi fosse concesso avere.

Adrian mi disse il nome del cimitero.

Poi si offrì di accompagnarmici.

«No», rifiutai. «Adesso decido io.»

Gli diedi il vestito giallo piegato.

«Guida.»

Dal finestrino dell’auto, il mondo sfrecciava via in un confuso susseguirsi di lampioni e vetrine. Tutto era cambiato.

Tranne il mio amore per mio marito. Quello non si era spostato di un millimetro.

«Perché oggi?» chiesi.

Adrian guardò le rose.

«Perché ogni anno mi dicevo che te l’avrei raccontato prima dell’anniversario successivo.» Fece una pausa. «La settimana scorsa ho scoperto di avere un cancro. E all’improvviso non ero più sicuro di quanti anniversari mi restassero dietro cui nascondermi.»

La rabbia si allentò, ma solo per un secondo.

«Mi dispiace.»

«Non ancora.» Guardò verso la strada. «Avrei dovuto dirtelo quando avevo ancora davanti a me decenni, non solo perché mi sono spaventato all’idea che potessero finire.»

Sulla tomba di James posai tutte e 56 le rose vere sotto il suo nome.

Adrian si avvicinò.

«Mary…»

«Vai a sederti in macchina.»

Obbedì.

Per la prima volta in 56 anni, nessuno si frapponeva tra mio marito e me.

Stringevo il fiore di carta storto.

«Sei un idiota.»

Una risata mi sfuggì tra le lacrime.

«Sarei venuta.»

Sapevo che non avrei potuto raggiungere James lì. Ma non era questo che intendevo.

«Sarei stata terrorizzata», sussurrai.

Toccai il suo nome.

«Ma sarei venuta lo stesso.»

Lasciai le rose perfette di Adrian.

Tenni con me quella brutta di James.

Arrivata alla macchina, Adrian mi chiese: «Mi odi?»

«Oggi, un pochino.»

Annuì.

«Chiedimelo un altro giorno.»

Alle 11:57 di quella notte, posai la rosa di carta storta, da sola, nel grande vaso vuoto.

Accanto, misi la nostra foto di nozze.

Un fiorellino orribile in un vaso pensato per decine di fiori.

Sfiorai il petalo piegato.

«Sei arrivato tardi.»

Poi sorrisi.

«Ma alla fine sei arrivato.»



