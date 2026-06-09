Mio marito voleva che mi vestissi come una “principessa araba” a letto – poi ho aperto il suo computer

Non avevo mai preso il telefono di mio marito prima. Non perché fossi ingenua, ma perché mi fidavo. Ci eravamo sposati giovani, lui venticinque anni, io ventiquattro. Sei anni insieme, tre di matrimonio. Ci eravamo promessi che niente avrebbe rotto quello che avevamo. Invece ora le mie mani tremavano mentre sbloccavo il suo iPhone con la faccia di lui che urlava “Dammelo!”





Troppo tardi.

La chat con Yasmin era aperta. Non era una collega. Era una ragazza araba. Anche lei. Anche lei con origini mediorientali. Ma non moglie. L’altra.

I messaggi risalivano a sei mesi prima. Lui che scriveva: “Mi piacerebbe vederti con l’abito tradizionale.” Lei che rispondeva con un selfie in cui indossava un hijab blu. Lui: “Sei perfetta. Sei quello che mia moglie non vuole essere.” Io sentivo il sangue battere nelle tempie. Mio marito era dietro di me, non parlava più, respirava forte. Ho letto tutto. Tutto. Lui le chiedeva di fare video per lui. Lei mandava foto velate. Lui la chiamava “la mia principessa del deserto”. La stessa parola. Principessa. Quella che avrei dovuto interpretare io nel gioco di ruolo. Ma non ero io la principessa. Ero la moglie che non si piegava. Ero quella che “non voleva essere abbastanza tradizionale”. Ero il modello imperfetto che lui cercava di rimodellare con il gioco erotico, mentre l’altra – l’altra sì – era già pronta a interpretare il suo sogno coloniale.

Ho alzato lo sguardo. Lui aveva le braccia conserte come un bambino sorpreso a rubare i biscotti. “Non è quello che pensi.”

“Quindi non le hai scritto che sono io quella sbagliata?”

Lui ha abbassato lo sguardo. “È stata solo una frase. Ero frustrato.”

“Frustrato di cosa? Di me?”

“No. Di noi. Del sesso. Tu sei sempre… dominante. Decidi tutto. E io volevo solo…” Ha fatto un gesto vago.

“Volevi solo che mi coprissi la bocca e facessi finta di essere sottomessa mentre tu tradivi me con una ragazza che si veste come vuoi tu?”

Silenzio.

Mi sono alzata. Ho preso la mia borsa. Lui ha detto: “Dove vai?”

“A casa di mia madre.”

“Non puoi. Dobbiamo parlare.”

“Abbiamo parlato. Tu hai parlato. Io ho ascoltato. Ora faccio io.”

Sono uscita di casa senza voltarmi. Per strada, mentre chiamavo un Uber, ho pianto. Ma non era dolore. Era rabbia. Una rabbia fredda e limpida. Perché non era solo un tradimento. Era un tradimento costruito con le mie stesse radici. Lui non aveva tradito me con un’altra donna. Aveva tradito me con una versione inventata della mia cultura. Una versione fatta di veli, silenzi e sottomissione. Aveva preso la cosa più intima di me – le mie origini, la mia famiglia, la mia storia di immigrata – e l’aveva trasformata in un feticcio. E quando io non ero abbastanza “principessa araba”, era andato a cercarsi una ragazza che lo fosse. O che almeno fingesse meglio.

Mia madre mi ha aperto la porta alle due di notte. Ha visto la mia faccia e non ha fatto domande. Mi ha solo abbracciato. Il giorno dopo, ho chiamato un avvocato. Non per forza per divorziare, ma per sapere. Per capire. L’avvocato, una donna, mi ha detto: “Quello che hai trovato è tradimento. Quello che lui ti chiedeva a letto è un altro tipo di violenza. Si chiama oggettivazione etnica. È reale. Ed è grave.”

Non ho portato il caso in tribunale. Non volevo lo scandalo. Ma ho scritto a Yasmin. Non con rabbia. Con curiosità. Le ho detto: “So tutto. Lui ti chiama principessa. Ma lo sai che anche io avrei dovuto essere la sua principessa?”

Lei mi ha risposto dopo tre ore. Un messaggio lungo. Diceva che non sapeva che fosse sposato. Lui le aveva detto di essere separato. Lei si scusava. Era giovane, ventidue anni, anche lei figlia di immigrati. Aveva accettato quelle attenzioni perché si sentiva vista. “Nessun uomo bianco mi aveva mai guardata così prima,” scriveva. “Mi diceva che ero esotica. Mi sentivo speciale.” Ho pianto di nuovo. Ma per lei. Per me. Per tutte noi.

Abbiamo fatto una cosa che non avrei mai immaginato. Ci siamo incontrate. Un caffè. Lei era carina, fragile, con gli occhi grandi. Abbiamo parlato per ore. Lui aveva detto a entrambe le stesse cose: “Sei la mia principessa araba”, “Vorrei che fossi più tradizionale”, “La tua cultura è così affascinante”. Lei si era sentita importante. Io mi ero sentita in colpa per non essere abbastanza. Lui aveva vinto in entrambi i casi. Fino a quel momento.

Non l’ho lasciato subito. Ci ho pensato. Ho fatto terapia. Lui ha chiesto scusa, mille volte, ha cancellato il forum, ha promesso che avrebbe fatto terapia anche lui. Ma una sera, mentre dormiva, ho preso il telefono. La cronologia era pulita. Troppo pulita. Ho installato un’app per recuperare messaggi cancellati. E ho trovato un’altra conversazione. Non con Yasmin. Con un amico. “Devo ammettere che mi manca l’eccitazione di convincerle. È come un gioco. All’inizio si offendono, poi cedono. Forse cerco un’altra.” Un’altra. Non una relazione. Un’altra principessa araba. Un’altra ragazza da esotizzare. Da piegare. Da “convincere”.

La mattina dopo ho preparato le valigie. Lui si è svegliato e mi ha vista. “No,” ha detto. “No, per favore.” Io ho chiuso la cerniera. “Hai detto che ero io quella che non voleva giocare. Invece tu non hai mai smesso. Solo che il tuo gioco preferito non era con me.” Ero calma. Non tremavo. “Mi dispiace,” ha mormorato. “Non sono cattivo. Sono solo confuso.” L’ho guardato negli occhi. “Non sei confuso. Sei razzista. C’è differenza.”

Sono andata via. Ho chiesto il divorzio. Lui ha provato a opporsi, a dire che era solo una fantasia, che non capivo l’umorismo, che ero troppo politically correct. Ma la giudice ha letto i messaggi. Ha annuito. Mi ha dato l’affidamento di tutto. Lui ha perso la casa. Ha perso gli amici che hanno saputo la verità. Ha perso anche Yasmin, che ora è mia amica. Sì, amica. Perché a volte il tradimento di un uomo costruisce ponti tra donne che lui voleva dividere.

Oggi vivo da sola. Non ho fretta di rifare la mia vita. Ma so una cosa: il gioco di ruolo non è mai solo un gioco. Quando qualcuno ti chiede di indossare la tua etnia come un costume, non ti sta chiedendo sesso. Ti sta chiedendo di annullarti per farlo eccitare. E nessuna principessa, reale o immaginaria, dovrebbe mai farlo.

Se anche tu hai vissuto qualcosa di simile, se qualcuno ti ha guardato come un feticcio invece che come una persona, sappi che non sei tu quella sbagliata. Sei tu quella vera. E la verità, prima o poi, vince sempre.

Fine.