Mio padre era morto: poi il custode ha indicato la tomba





Il foglio conteneva un indirizzo scritto con la grafia spigolosa e inconfondibile di mio padre: Capannone 4, Vecchia Rampa Merci di Oak Creek. Sotto c’era un’unica frase vergata con forza: «Non fidarti di nessuno finché non hai aperto il cassetto inferiore del tornio». Ho ringraziato Owen con una stretta di mano silenziosa, ho voltato le spalle al cimitero e mi sono incamminato verso la ferrovia abbandonata senza fermarmi nemmeno per riprendere fiato.





Il sole stava calando dietro la cresta dei monti, tingendo il cielo di un viola scuro e gelido. Il capannone numero quattro appariva come un relitto industriale dimenticato da decenni: lamiere ondulate arrugginite, vetri rotti coperti da pannelli di compensato marcio e una porta di servizio serrata da un lucchetto a combinazione. Ho inserito la data di nascita di mia madre sulle quattro ghiere d’ottone; il perno è scattato con un cigolio secco.

All’interno l’aria sapeva di limatura di ferro, grasso per motori e segatura vecchia. Non c’era illuminazione elettrica, soltanto la luce grigia che filtrava attraverso le fessure del tetto. In fondo alla navata principale, accanto a una stufa economica a legna che emanava ancora un debole calore residuo, c’era una branda da campo con una coperta militare grigia piegata con precisione chirurgica.

Un rumore metallico ha rotto il silenzio alle mie spalle. Mi sono voltato di scatto, stringendo i pugni contro i fianchi. Mio padre era in piedi vicino alla porta laterale della segheria, con una lanterna a batteria nella mano sinistra e una chiave inglese pesante nell’altra. Aveva la barba completamente bianca, il viso scavato da rughe profonde e la spalla destra cascante per via dell’artrite che lo tormentava da anni, ma i suoi occhi castani erano vigili e

carichi di un’angoscia feroce. «Mason», ha detto, e la sua voce roca è risuonata nell’hangar come un colpo di fucile. La chiave gli è scivolata di mano, rimbalzando sul pavimento di cemento con un boato che ha fatto eco tra le travi di ferro. Non ho detto una parola. Ho percorso i dieci metri che ci separavano e l’ho stretto forte contro di me.

Sentivo le sue costole sporgenti sotto il maglione di lana grezza e il tremito continuo delle sue braccia intorno al mio collo. Per tre anni avevo sognato quel momento dietro le sbarre della mia cella, mentre l’amarezza di Brenda cercava di convincermi che fossi stato ripudiato per sempre dal mio stesso sangue. «Mi hanno detto che eri morto, papà», ho sussurrato staccandomi appena per guardarlo negli occhi.

«Brenda e Dustin vivono nella nostra casa come se fosse sempre appartenuta a loro. Ha cercato di farmi arrestare sul portico nemmeno due ore fa.» Jonathan ha sputato a terra con disprezzo, raccogliendo la lanterna per appoggiarla sopra un banco da lavoro coperto di trucioli. «Quella donna è un serpente velenoso, Mason. Ha approfittato del giorno in cui ti hanno portato via per farmi firmare carte che credevo fossero garanzie per la tua cauzione.

Invece ha trasferito la procura generale sui miei conti e ha ipotecato l’officina per finanziare i debiti di gioco di quel fallito di suo figlio.» «Ma perché nasconderti qui come un fuggiasco?» ho chiesto indicando la branda e i barattoli di fagioli allineati su una mensola di metallo. «Perché far credere a tutta la città che fossi sottoterra?»

«Non ho fatto credere nulla alla città, è stata lei a diffondere la voce», ha risposto mio padre estraendo un fascicolo ingiallito dal cassetto inferiore del tornio, proprio come indicava il biglietto consegnato a Owen. «Quattordici mesi fa Dustin è venuto a cercarmi a casa di notte. Mi ha spinto contro la stufa accesa, mi ha fratturato il braccio e ha minacciato di testimoniare il falso al processo d’appello per farti dare altri cinque anni per estorsione se

non fossi sparito dalla circolazione. Sapevano che non avrei mai rischiato di farti marcire in carcere.» Ho afferrato il fascicolo tra le mani. All’interno non c’erano semplici ricevute, ma gli estratti conto originali della società di costruzioni che mio padre gestiva prima del mio arresto. Ho scorso le colonne numeriche: una serie infinita di bonifici verso un conto cifrato intestato a Dustin, tutti partiti ventiquattr’ore prima che la polizia trovasse i titoli rubati nel bagagliaio della mia vecchia

auto. «Non sono stato io a rubare quei titoli, papà», ho detto sentendo la rabbia salirmi alla gola come bile amara. «Qualcuno mi ha incastrato per togliermi di mezzo e lasciare campo libero sui beni di famiglia.» «Lo so bene che non sei stato tu, ragazzo mio», ha replicato Jonathan appoggiandosi pesantemente al banco da lavoro.

«È stato Dustin a nascondere quei certificati nella tua ruota di scorta. E Brenda lo ha coperto pagando l’avvocato d’ufficio che ti ha convinto a patteggiare per non andare incontro a una condanna a vent’anni. Ho scoperto la transazione bancaria solo tre settimane dopo che ti avevano trasferito a Ironwood.» «Domani mattina andiamo dallo sceriffo», ho detto afferrando la borsa di tela.

«Gli mostriamo questi estratti conto, Owen testimonierà sul tentativo di registrare la finta morte e li facciamo sbattere dentro entrambi entro mezzogiorno.» Jonathan ha scosso la testa con una lentezza glaciale che mi ha gelato il sangue nelle vene. «La polizia di contea non muoverà un dito contro di loro, Mason. Il capo della polizia locale è il cugino di primo grado di Brenda.

Quelli archivieranno tutto come una disputa ereditaria privata e butteranno te in isolamento per violazione della libertà vigilata prima che tu possa aprire bocca davanti a un giudice.» «E allora cosa facciamo? Rimaniamo qui a marcire in mezzo ai rottami mentre loro spendono i soldi di mamma?» ho gridato, incapace di contenere l’esasperazione che mi divorava dall’interno.

«Stasera c’è la festa per l’anniversario della fondazione del circolo nautico di Silver Falls», ha detto mio padre indicando un ritaglio di giornale appeso alla parete con un chiodo arrugginito. «Brenda ha invitato tutti i notabili della vallata per presentare la vendita all’asta della nostra proprietà terriera. Dustin ha bisogno di liquidare il terreno entro la mezzanotte di oggi per saldare il debito con gli usurai di Portland che gli stanno addosso da mesi.

Se firmano quel rogito davanti all’acquirente, non riavremo mai più la nostra terra.» Ho guardato l’orologio da polso con il quadrante scheggiato: segnava le otto e un quarto di sera. Il ricevimento al circolo era iniziato da meno di un’ora. Non c’era tempo per avvocati, denunce o scartoffie burocratiche. Dovevamo intervenire prima che quell’assegno circolare cambiasse di mano.

Siamo saliti a bordo del vecchio furgone Ford di mio padre, nascosto sotto un telone cerato nel retro dell’hangar. Il motore a otto cilindri è partito con un rombo cupo che ha scosso le lamiere della rimessa. Abbiamo percorso la strada panoramica a fari spenti per evitare i posti di blocco della stradale, fino a raggiungere il parcheggio alberato del Silver Falls Club, illuminato da centinaia di lanterne decorative e gremito di berline di lusso.

Attraverso le grandi vetrate della sala ricevimenti si vedeva una folla elegante: uomini in giacca scura, donne con abiti da sera e camerieri che facevano scorrere vassoi carichi di calici di champagne. Al centro della sala, vicino a un leggio di noce massiccio, Brenda rideva sguaiatamente con un calice tra le dita, mentre Dustin parlava animatamente con Spencer-Harrison Boyd, il più grande costruttore edile della contea, tenendo tra le mani una cartella di cuoio marrone.

«Resta dietro di me finché non do il segnale», mi ha detto mio padre mentre zoppicava verso l’ingresso laterale delle cucine, tenendo la cartella con i documenti originali sotto il braccio sinistro. Siamo entrati superando i cuochi allibiti che ci guardavano passare come due spettri usciti dall’inverno. Quando le porte a battente della sala principale si sono spalancate, il vociare allegro degli invitati si è spento progressivamente, onda dopo onda, man mano che gli sguardi cadevano su Jonathan

Prescott. Il silenzio è diventato assoluto, rotto soltanto dal tintinnio isolato di un cucchiaino caduto su un piatto di porcellana. Alcuni conoscenti di lunga data sono rimasti a bocca aperta, con i bicchieri a mezz’aria, mentre una donna nelle prime file ha cacciato un urlo soffocato portandosi le mani al viso. Brenda si è pietrificata sul posto.

Il calice le è scivolato dalle dita guantate, frantumandosi sul parquet lucido con un botto cristallino che ha schizzato champagne dorato sulle sue scarpe di raso. Il colore le è defluito completamente dal viso, lasciandola pallida come una statua di sale. «Jonathan…» ha balbettato con una voce strozzata che non aveva nulla a che fare con il tono sprezzante usato nel pomeriggio sul portico di casa mia.

«Buonasera a tutti», ha detto mio padre avanzando verso il leggio con passo claudicante ma deciso, senza mai distogliere lo sguardo dalla donna. «Mi scuso per il ritardo, ma ero impegnato a non morire come desiderava la mia cara moglie.» Dustin ha fatto un passo indietro, sbattendo la schiena contro il tavolo delle bevande e rovesciando una caraffa d’acqua che ha allagato i suoi mocassini costosi.

I suoi occhi passavano disperati da me a mio padre, mentre la cartella di cuoio gli scivolava dalle mani sudate cadendo a terra aperta, rivelando l’atto di vendita prediposto per la firma di Boyd. «Cosa significa questa farsa?» è intervenuto Spencer-Harrison Boyd, guardando prima Brenda e poi il documento bagnato sul pavimento. «Signora Prescott, mi aveva assicurato di aver ottenuto il decreto definitivo di successione per la proprietà dei boschi di Silver Falls!»

«Non esiste alcuna successione per una persona che respira ancora, signor Boyd», ho detto io ad alta voce, facendomi largo tra gli invitati per raggiungere il leggio. Ho sbattuto sul piano di legno gli estratti conto bancari con i timbri a secco originali della banca di contea, le denunce d’ufficio e la perizia grafologica che mio padre aveva fatto redigere in segreto nelle settimane precedenti.

«Guardi le date dei bonifici, signor Boyd», ho proseguito guardando la folla che cominciava a mormorare con un’indignazione crescente. «Brenda e Dustin hanno prosciugato i conti di mio padre, mi hanno fatto arrestare con prove fabbricate a tavolino per escludermi dall’asse ereditario, e poi hanno cercato di seppellire Jonathan vivo nascondendo la sua esistenza persino agli uffici dello stato civile.»

Due consiglieri comunali presenti nella sala si sono avvicinati al leggio per esaminare le carte. Il bisbiglio della sala si è trasformato in un boato di disgusto palese. Tutti in quella comunità conoscevano mio padre da quarant’anni; tutti avevano comprato legname da lui o avevano ricevuto il suo aiuto durante le alluvioni del novantasei. Brenda ha tentato di aggrapparsi al braccio del costruttore per giustificarsi: «Spencer-Harrison, ti prego, ascoltami…

Jonathan non è sano di mente… ha perso la testa dopo la morte di Sophie-Brooke, abbiamo dovuto gestire noi i suoi affari per evitare che finisse tutto all’asta…» Boyd si è scostato con un gesto secco di ripulsa, come se avesse toccato qualcosa di viscido. «Non osi toccarmi, Brenda. Se quelle carte mostrano che ho rischiato di acquistare beni sottratti con la violenza e la frode a un uomo creduto morto, domani mattina sarete voi due a rispondere

alle autorità statali, non ai giudici di contea che pensate di controllare.» Dustin ha cercato di scivolare verso l’uscita secondaria che dava sui giardini, ma due operai della segheria che partecipavano alla cena sociale gli hanno sbarrato il passo sulla porta, costringendolo a fermarsi a testa bassa mentre la vergogna gli deformava la faccia in una maschera di sudore freddo.

Mio padre si è voltato verso di loro con una calma pesante, priva di qualsiasi trionfalismo. Ha tirato fuori dalla tasca del cappotto il mazzo di chiavi originali di casa nostra, quello che Brenda credeva di aver gettato nella forgia due anni prima. «Uscite dalla mia proprietà entro mezzanotte», ha detto Jonathan senza alzare la voce.

«Prendete solo i vostri vestiti. Se tra due ore trovo ancora una sola traccia della vostra presenza nella mia terra, consegnerò questi documenti direttamente all’ufficio del Procuratore Generale dello Stato a Salem.» Nessuno degli invitati ha mosso un dito in loro difesa. Brenda ha abbassato lo sguardo, incapace di sostenere il peso degli occhi dell’intera comunità puntati addosso, e si è incamminata verso l’uscita laterale con le spalle ricurve, seguita a ruota dal figlio che teneva le mani

infilate nelle tasche per nascondere il tremito incontrollabile. Quando la sala si è svuotata e gli ospiti hanno iniziato a uscire sussurrando commenti carichi di sdegno, siamo rimasti soli nell’atrio con Owen Vane, che era arrivato a piedi per assicurarsi che tutto fosse andato secondo i piani. «Bentornato a casa, Jonathan», ha detto il vecchio custode appoggiando una mano sulla spalla di mio padre.

«Grazie, Owen», ha risposto mio padre con gli occhi finalmente lucidi ma sereni. «Adesso dobbiamo solo togliere la puzza di lavanda da quelle stanze e rimettere a posto il ritratto di Sophie-Brooke.» Siamo saliti sul furgone e abbiamo percorso la via del ritorno. Quando siamo arrivati al cancello della nostra fattoria, la porta d’ingresso era spalancata e le luci del piano superiore erano ancora accese, testimoniando la fuga precipitosa dei due usurpatori.

C’erano due valigie abbandonate sul prato e una scia di pneumatici sulla ghiaia bagnata. Ho infilato la vecchia chiave d’ottone nella toppa della porta di casa. Ha girato senza fare alcuna resistenza, con lo scatto pulito e familiare che ricordavo fin da bambino. Sono entrato nel corridoio, ho raccolto da terra il vecchio cappello di feltro grigio che Dustin aveva calpestato prima di scappare, e l’ho rimesso al suo posto sul chiodo arrugginito vicino all’ingresso.

Mio padre si è seduto sulla sua vecchia sedia a dondolo vicino alla finestra, ha acceso la pipa e abbiamo guardato sorgere la prima luce dell’alba sul nostro bosco, finalmente liberi.



