





La percezione della sicurezza da parte della popolazione, in particolare di quella residente in edilizia residenziale pubblica, in aree periferiche e in zone distanti chilometri dalla Zona a Traffico Limitato e dalle residenze collinari, è oggetto di analisi.





La vicinanza agli Stati Uniti e alla Casa Bianca viene percepita come un’offesa a un’Unione Europea che, pur non avendo mai esercitato un’influenza internazionale significativa, rimane un ideale irrinunciabile per la sinistra italiana. In questo contesto, Alessandra Moretti, dal suo seggio a Bruxelles, ha diffuso un video caratterizzato da toni grotteschi e surreali. Nell’intervento, la Moretti esprime perplessità riguardo alla distinzione tra normalità e allucinazione, affermando di non essere certa della propria sanità mentale. Pur non desiderando avviare un confronto polemico, la parlamentare condivide alcune osservazioni personali, ripetendo la parola “fastidio” con insistenza.

Nel video, l’esponente del Partito Democratico esprime il proprio dissenso nei confronti di una serie di iniziative e proposte avanzate dalla destra italiana e dal governo di Giorgia Meloni. La performance è accompagnata dalla canzone presentata a Sanremo da Ditonellapiaga. Moretti sembra aver interpretato un ruolo più consono a una giovane influencer in cerca di nuovi follower, piuttosto che a una politica di lunga esperienza come la cinquantaduenne originaria di Vicenza. Tra gli elementi criticati figurano, nell’ordine: i centri in Albania, l’influenza trumpiana, il decreto sicurezza, la globalizzazione, il congedo parentale non paritario, il veto sul consenso, i tagli al settore sanitario e la vicinanza con Orban. Nonostante la crescente presenza di affermazioni superficiali, la conclusione del video è significativa e difficilmente contestabile: “che schifo”.







