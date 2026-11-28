



Alla guida della Direzione regionale dal febbraio 2024, Elisabetta Longo è stata ricordata da Francesco Rocca, Marta Bonafoni e Massimiliano Smeriglio per il suo impegno professionale.





Elisabetta Longo, avvocata e dirigente della Regione Lazio, è morta a Roma sabato 28 novembre. Dal 1° febbraio 2024 guidava la Direzione Istruzione, formazione e politiche per l’occupazione. La notizia è stata accompagnata dai messaggi del presidente regionale Francesco Rocca, della consigliera Marta Bonafoni e di Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale. I loro ricordi hanno richiamato le responsabilità affidatele nell’amministrazione e il lavoro svolto su istruzione, formazione e occupazione. Le fonti disponibili non specificano l’anno della morte, che pertanto non viene aggiunto.

Longo aveva ricoperto diversi incarichi dirigenziali ed era stata tra le prime donne a dirigere una struttura regionale; al momento della nomina, era la più giovane a ottenere un incarico di quel livello. Nel corso della carriera si era occupata di istruzione, formazione, lavoro, ricerca, università, innovazione e diritto allo studio. Dal 2005 era inoltre Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo. Aveva ricoperto anche il ruolo di direttrice ad interim dell’Agenzia Regionale del Turismo. Radio Colonna riferisce inoltre che aveva guidato settori come turismo e centrale acquisti ed era stata commissaria straordinaria dell’Ipab Istituto Romano di San Michele; l’approfondimento la indica laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma.

Ripensando alle vertenze sindacali affrontate insieme, Francesco Rocca ha rammentato che in quelle riunioni erano in gioco le prospettive di molti dipendenti e dei loro nuclei familiari. Ha detto di aver trovato in Longo una professionista preparata, fedele all’amministrazione e dotata di sensibilità. Il presidente ha associato il suo operato anche all’amministrazione dei fondi europei: a suo giudizio, le risorse del Fondo Sociale Europeo aiutavano le persone più in difficoltà a entrare nel mondo del lavoro e permettevano ai giovani di formarsi. Rocca ha infine evidenziato quanto Longo fosse stata innovativa nella Regione e quanto si fosse spesa per occupazione, istruzione e formazione.

Nel messaggio di cordoglio, il presidente ha ricordato anche il coraggio mostrato da Longo nell’affrontare la malattia. Ha rivolto un pensiero alla famiglia e ai colleghi che avevano lavorato con lei. Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo settore e all’associazionismo, ha descritto Longo come una dirigente competente e rigorosa. Ha sottolineato il rilievo concreto dei settori seguiti, dal diritto allo studio all’accesso alla formazione e al lavoro, esprimendo vicinanza ai familiari e a chi aveva condiviso con lei il percorso professionale.

Un messaggio personale per Longo è arrivato anche da Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale. I due avevano lavorato fianco a fianco negli anni della prima giunta di Nicola Zingaretti. Sui social Smeriglio ha espresso dolore, ritenendo che la scomparsa fosse avvenuta troppo presto, e ha detto di aver considerato un onore la collaborazione. L’ha salutata con il nome Betta. Il suo ricordo è diverso, per tono, dalle dichiarazioni istituzionali di Rocca e Bonafoni. I tre interventi, da prospettive differenti, hanno richiamato il lavoro svolto insieme, l’impegno per le istituzioni e la collaborazione diretta.

La documentazione ricorda un incontro del 16 maggio 2023 nella sede della Regione Lazio. Nella Sala Aniene Longo partecipò al colloquio con studenti che contestavano il caro affitti. Presero parte alla riunione anche il presidente Francesco Rocca, Giuseppe Schiboni, assessore della Regione, e Alessio Pontillo, allora alla presidenza di DiSCo Lazio. Dopo la presentazione delle richieste degli studenti, Rocca espose gli orientamenti regionali sul problema delle sistemazioni per gli universitari.

Il resoconto menzionava l’ipotesi di estendere il buono alloggio a più beneficiari, modificare il fondo di garanzia degli affitti e individuare con DiSCo Lazio alloggi a prezzi calmierati in istituti religiosi. Indicava inoltre futuri interventi per costruire nuovi studentati: erano programmi annunciati, non opere già realizzate.



