Morta Raffaella Bragazzi, la voce celebre di Ok, il prezzo è giusto: l’ultimo saluto di Iva Zanicchi





La televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta piange la scomparsa di una delle sue voci più iconiche: Raffaella Bragazzi, che per sedici anni ha accompagnato il pubblico attraverso le puntate di Ok, il prezzo è giusto. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta e di chi ha ascoltato la sua voce familiare attraverso lo schermo.





La notizia della sua dipartita è stata data da Iva Zanicchi, conduttrice del celebre quiz su Canale 5 per tredici anni. Attraverso i suoi profili social, Zanicchi ha condiviso una foto di Raffaella accompagnata da un messaggio carico di emozione: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella.”

Raffaella Bragazzi era nata a La Spezia il 30 giugno 1959 e aveva iniziato la sua carriera nel mondo dei media tra Telemontecarlo e Radio Montecarlo. Tuttavia, è dal 1983 che la sua voce è diventata una presenza costante nelle case degli italiani, grazie alla sua avventura con Ok, il prezzo è giusto, che si è protratta fino al 25 giugno 1999.

Per sedici anni, Bragazzi ha descritto premi, ha guidato i concorrenti nelle loro scelte e ha reso ogni passaggio del gioco più chiaro e coinvolgente. La sua dizione impeccabile e il tono sempre preciso, ma mai freddo, hanno contribuito a trasformare il programma in un fenomeno che ha segnato un’epoca della televisione italiana.

Quando nel 1999 Raffaella lasciò la trasmissione, fu sostituita da Matteo Zanotti, un doppiatore e co-conduttore. Tuttavia, per coloro che avevano seguito il programma fin dall’inizio, la sua voce restava insostituibile, legata a ricordi di pomeriggi trascorsi davanti alla televisione e di famiglie riunite per scoprire se i concorrenti avrebbero indovinato il prezzo giusto.

La sua scomparsa ha suscitato una forte reazione nel pubblico e tra i colleghi, testimoniando l’affetto e la stima che Raffaella Bragazzi aveva guadagnato nel corso degli anni. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante e da una passione per il suo lavoro che l’hanno resa un simbolo della televisione italiana.

Oltre alla sua carriera televisiva, Bragazzi ha lasciato un’eredità duratura nel cuore di milioni di telespettatori, che la ricordano non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua umanità e il suo calore. La sua voce, che ha accompagnato generazioni di italiani, rimarrà per sempre impressa nella memoria collettiva.

In un momento di grande tristezza, i fan e i colleghi di Raffaella si uniscono per celebrare la sua vita e il suo contributo al mondo dello spettacolo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la televisione italiana, che ha visto in lei una figura di riferimento e un esempio di dedizione.



