Morto il 19enne accoltellato in classe: fermato un compagno, in chat di classe spuntano foto dell’arma portata da casa





È deceduto nella serata di oggi il 19enne italiano di origine egiziana, accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La conferma della sua morte è arrivata dall’Asl 5 spezzina. Il giovane era stato operato nel pomeriggio e trasferito nel reparto di rianimazione, dove inizialmente sembrava aver superato un momento critico, alimentando speranze per un possibile recupero. Tuttavia, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi: una coltellata al fegato, al diaframma e a un polmone ha compromesso le sue condizioni.





L’aggressione è avvenuta intorno alle 11.50, quando la polizia di Stato è intervenuta presso l’istituto scolastico in seguito a una segnalazione di accoltellamento. Secondo quanto riportato dalla questura di La Spezia, un giovane maggiorenne avrebbe colpito un coetaneo dopo un diverbio, probabilmente legato a questioni sentimentali. Il ragazzo aggredito è stato colpito al costato sinistro, subendo ferite letali. L’aggressore è stato bloccato e arrestato dalle forze dell’ordine.

Il ferito è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, dove ha subito un intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate. La questura ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto, coinvolgendo la locale squadra mobile e fornendo aggiornamenti al sostituto procuratore della Repubblica di turno.

In aggiunta, è emerso che una foto del coltello utilizzato nell’aggressione sarebbe stata condivisa in una chat di classe. Secondo quanto riportato da “La Nazione”, l’immagine mostrerebbe un coltello da cucina con una lama di almeno venti centimetri, suscitando preoccupazione tra i compagni di scuola e le autorità.

Le indagini sono in corso per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La comunità scolastica è scossa dall’accaduto, e il clima all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo è teso, con gli studenti che cercano di elaborare quanto successo. Le autorità scolastiche stanno collaborando con la polizia per garantire la sicurezza degli studenti e per affrontare le conseguenze emotive di un episodio così violento.

La morte del giovane ha suscitato un’ondata di emozioni e reazioni da parte di familiari e amici, che si trovano a dover affrontare una perdita inaspettata e tragica. La situazione ha riacceso il dibattito sulla violenza tra i giovani e sull’importanza di affrontare le problematiche relazionali e sentimentali che possono degenerare in atti estremi.



