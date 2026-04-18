Nadia Farès è morta a 57 anni: l’attrice era in coma dopo il malore avuto in piscina a Parigi





L’attrice francese Nadia Farès è scomparsa all’età di 57 anni, una settimana dopo essere stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina a Parigi. Le figlie, Cylia e Shana Chasman, hanno comunicato la triste notizia all’Afp, esprimendo il loro profondo dolore per la perdita della madre, oltre che per quella di una grande artista per la Francia.





L’incidente è avvenuto sabato scorso, intorno a mezzogiorno, in un complesso sportivo nel nono arrondissement della capitale francese. Mentre nuotava, l’attrice è improvvisamente scomparsa sott’acqua ed è stata ritrovata inerte sul fondo della piscina. Un altro nuotatore l’ha prontamente riportata in superficie, consentendo l’intervento immediato dei soccorsi. Farès è stata inizialmente assistita dai vigili del fuoco e successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove è stata ricoverata in coma farmacologico dopo essere stata stabilizzata. La procura di Parigi ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto, ma non sono emersi elementi di reato.

Nata a Marrakech nel 1968, Nadia Farès è cresciuta a Nizza prima di trasferirsi a Parigi per inseguire il suo sogno di diventare attrice. Ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni ’90, lavorando con registi di spicco come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin. La sua popolarità è esplosa nel 2001 grazie al ruolo in “I fiumi cremisi” di Mathieu Kassovitz, al fianco di Jean Reno e Vincent Cassel. Nel 2016, è tornata sul piccolo schermo con “Marseille”, la prima serie francese prodotta da Netflix, dove ha recitato accanto a Gérard Depardieu e Benoît Magimel.

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