NHS: il segnale di tumore che può comparire quando sei in bagno

Non ignorarlo pensando che sia “normale”.
Il NHS avverte che alcuni segnali che noti quando vai in bagno — come urina più scura del solito o feci più chiare, insieme a prurito alla pelle — potrebbero indicare un problema serio, tra cui il Pancreatic cancer.
Non significa automaticamente che si tratti di cancro, ma è importante non sottovalutare questi sintomi.
Segnali da non ignorare
Secondo il NHS, il tumore al pancreas può non dare sintomi evidenti nelle fasi iniziali, oppure manifestarsi con segnali difficili da riconoscere.
⚠️ Sintomi possibili:
- Ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi (ittero)
- Prurito persistente
- Urina scura
- Feci più chiare del normale
- Perdita di appetito
- Perdita di peso involontaria
- Stanchezza marcata
- Febbre o brividi
Problemi digestivi associati:
- Nausea o vomito
- Diarrea o stitichezza
- Cambiamenti nelle abitudini intestinali
- Dolore nella parte superiore dell’addome che può irradiarsi alla schiena
(peggiora dopo aver mangiato o da sdraiati, migliora piegandosi in avanti)
- Gonfiore o sintomi simili a indigestione
Chi soffre di condizioni come la sindrome dell’intestino irritabile può essere abituato a disturbi digestivi. Tuttavia, se i sintomi cambiano, peggiorano o risultano diversi dal solito, è fondamentale parlarne con il medico.
Quando consultare il medico
Prenota una visita dal medico se:
- Hai perso peso senza motivo
- I sintomi persistono o peggiorano dopo 2 settimane
- I disturbi digestivi non migliorano con i soliti trattamenti
Richiedi assistenza urgente se:
- Pelle o occhi diventano gialli
- Vomito per più di 2 giorni
- Diarrea per oltre 7 giorni
- Hai sintomi che ti preoccupano e non sai come gestirli
Avere questi sintomi significa avere il cancro?
No. Molti di questi segnali sono comuni e possono essere causati da condizioni meno gravi.
Ma una diagnosi precoce, se si trattasse di tumore, può rendere il trattamento più efficace.
Chi è più a rischio?
Secondo il NHS, il tumore al pancreas può colpire chiunque, ma è più comune:
- Nelle persone oltre i 65 anni
- In chi soffre di pancreatite cronica
- In presenza di familiarità
- In chi fuma
- In caso di sovrappeso o obesità
Come ridurre il rischio
Non sempre è prevenibile, ma alcune scelte possono abbassare il rischio:
- Smettere di fumare
- Limitare l’alcol (non più di 14 unità a settimana)
- Ridurre il consumo di carni rosse e lavorate
- Mantenere un peso sano
Il messaggio più importante
Se noti urina insolitamente scura, feci molto chiare o prurito persistente, non ignorare questi segnali.
Potrebbero non essere nulla di grave.
Ma controllarli in tempo può fare la differenza.
Se sei preoccupato per la tua salute, rivolgiti al tuo medico di base o consulta il sito ufficiale del NHS per ulteriori informazioni.
