Nico Antic muore a 12 anni sbranato da uno squalo a Sidney: gli amici hanno fatto di tutto per aiutarlo





Una tragedia ha colpito la comunità di Sydney, in Australia, con la morte di Nico Antic, un ragazzo di 12 anni, a seguito di un attacco di squalo avvenuto il 18 gennaio. Nico e i suoi amici si trovavano nel porto di Vaucluse quando l’incidente si è verificato. Il giovane è stato morso a entrambe le gambe, riportando ferite gravi che lo hanno costretto a una lunga battaglia per la vita.





Dopo l’attacco, Nico è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Sydney Children’s Hospital di Randwick. Nonostante gli sforzi dei medici e dei soccorritori, il ragazzo non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate. I suoi genitori, Lorena e Juan, hanno confermato la triste notizia della sua morte in una dichiarazione rilasciata sabato.

“Siamo addolorati nel comunicarvi che nostro figlio Nico è scomparso,” hanno affermato in un comunicato congiunto. “Nico era un ragazzo allegro, amichevole e sportivo, con uno spirito gentile e generoso. Era sempre pieno di vita ed è così che lo ricorderemo.” La famiglia ha inoltre voluto esprimere la propria gratitudine ai primi soccorritori e al personale dell’ospedale per le cure ricevute, così come alla comunità per il supporto e i messaggi di affetto.

L’incidente ha suscitato una forte emozione nella comunità locale e oltre. Le autorità e gli esperti marini hanno sottolineato che gli attacchi di squalo, sebbene rari, possono avvenire, soprattutto in acque dove si praticano attività acquatiche. Gli attacchi di squali sono eventi tragici che richiamano l’attenzione sulla necessità di adottare precauzioni quando si nuota o si pratica sport acquatici in mare aperto.

Secondo le informazioni disponibili, Nico era un ragazzo attivo e amato, con una passione per lo sport e un atteggiamento positivo verso la vita. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che lo ricordano come un giovane sempre pronto a sorridere e a condividere momenti di gioia con gli altri.

Le indagini sull’incidente sono in corso, con le autorità marittime che stanno esaminando le circostanze esatte dell’attacco. Saranno analizzati anche i dati sulla presenza di squali nella zona per comprendere meglio il comportamento di questi animali e prevenire futuri incidenti. Gli esperti stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza degli utenti del mare, in particolare in aree frequentate da bagnanti e appassionati di sport acquatici.



