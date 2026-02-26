Nicola De Marinis, chi è il magistrato e padre di Achille Lauro





Il cantante Achille Lauro, il cui nome completo è Lauro De Marinis, presenta una biografia caratterizzata da contrasti tra la sua ribellione artistica e le rigide aspettative familiari. Figlio di Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione con una carriera accademica di rilievo, Lauro ha vissuto un rapporto padre-figlio complicato, contrassegnato da tensioni e incomprensioni. La scelta di abbracciare la musica ha rappresentato una rottura con il tradizionale contesto borghese in cui è cresciuto.





In diverse occasioni, Achille Lauro ha parlato con rispetto del padre, riconoscendo le difficoltà del loro legame. Durante un’intervista a Domenica In, ha affermato: “Sono figlio di gente onesta. Mio padre, con cui ho avuto un rapporto complicato, è una persona onesta, un intellettuale. Non vengo da un ambiente squilibrato. Negli anni abbiamo recuperato”.

Nicola De Marinis è nato il 26 marzo 1956 a Reggio Emilia, ma le sue origini affondano a Gravina in Puglia, da dove proviene la sua famiglia. Oggi, a 69 anni, ha accumulato una carriera giuridica di alto profilo. Dal 2014, ricopre il ruolo di Consigliere addetto alla Sezione Lavoro presso la Corte di Cassazione, un traguardo frutto di un percorso professionale rigoroso. Prima di arrivare alla Cassazione, ha insegnato Diritto del Lavoro come professore associato presso l’Università degli Studi del Molise, pubblicando circa 150 lavori in materia di diritto del lavoro e sindacale. Ha anche collaborato con l’Enciclopedia del diritto e ha ricoperto ruoli dirigenziali in Confindustria.

La tradizione familiare di servizio allo Stato è forte: il nonno di Achille Lauro, padre di Nicola, è stato prefetto di Perugia. Altri membri della famiglia, come Michele De Marinis, ex procuratore della Repubblica di Bari, e Matteo De Marinis, viceprefetto ed ex commissario antimafia, evidenziano ulteriormente questo legame con le istituzioni. Anche il fratello di Nicola, Domenico, ha ricoperto ruoli pubblici come bancario e assessore provinciale.

Nicola De Marinis è stato sposato con Cristina Zambon, originaria del Veneto, dalla quale si è separato. Dalla loro unione sono nati due figli: Achille Lauro e Federico, noto come Fet, anch’egli attivo nel panorama musicale.

Il contrasto tra le aspettative di Nicola e la scelta artistica di Achille ha segnato profondamente il loro rapporto. A soli 15 anni, Achille Lauro ha deciso di vivere con il fratello maggiore in una comune di artisti, segnando una netta rottura con la famiglia. Nicola De Marinis ha condiviso la sua esperienza in merito a quegli anni difficili, dichiarando: “Per mio figlio sono stato un padre ingombrante. Volevo che seguisse le mie orme, ma un giorno mi ha voltato le spalle dicendo proprio come nella canzone che ha presentato a Sanremo: ‘Me ne frego. Me ne frego di quello che dici, voglio andare per la mia strada e tu mi devi lasciare in pace'”. Ha anche riconosciuto di essersi allontanato dai figli a causa delle molte incomprensioni: “Io mi sono allontanato dai ragazzi perché le incomprensioni erano tante, la madre non li ha mai abbandonati”.

Negli ultimi anni, tuttavia, padre e figlio hanno trovato un nuovo equilibrio, caratterizzato da rispetto e accettazione delle scelte reciproche. Nicola De Marinis ha descritto il loro attuale rapporto affermando: “Sicuramente il mio mondo non gli è mai piaciuto. E anche il mio modo di volerlo schematizzare. Lui ha seminato il suo genio al di fuori di una realtà borghese che ha negato fin da giovanissimo. Ma non è mai stato lasciato solo. Siamo uomini, ci sentiamo, ci confrontiamo tra uomini. Io lo chiamo spesso. La mamma è amministratrice delegata della sua casa discografica ed è quella che sicuramente lo sente di più. Oggi sono fiero di lui”.



