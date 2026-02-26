Nicolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026





Il Festival di Sanremo 2026 ha visto emergere un nuovo talento: Nicolò Filippucci, che ha vinto la competizione per le Nuove Proposte con il suo brano “Laguna”. La terza serata della kermesse, andata in onda il 26 febbraio, ha visto il giovane artista prevalere su Angelica Bove, ottenendo un impressionante 75% delle preferenze dal pubblico, mentre Bove si è fermata al 25%. La vittoria è stata annunciata dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che ha dato il via ai festeggiamenti per il giovane cantante.





Visibilmente emozionato, Nicolò Filippucci ha espresso la sua gratitudine con parole semplici, dichiarando: “Ringrazio tutti, sono contentissimo, non so cosa dire. È un sogno.” La vittoria di Nicolò è stata tanto attesa dai suoi fan, che lo hanno seguito nel suo percorso artistico, in particolare dopo la sua partecipazione ad Amici 2024, dove la sua eliminazione nel Serale, a un passo dalla Semifinale, aveva suscitato un acceso dibattito sui social.

Il brano “Laguna” è un pezzo significativo per Filippucci, che ha descritto la canzone come un racconto della fine di una storia e dell’amarezza che ne deriva. Ha aggiunto: “La canzone è universale. Tutti, almeno una volta, possono rispecchiarsi in quella sensazione di galleggiare nei ricordi.” Oltre a “Laguna”, Filippucci ha pubblicato un EP intitolato “Un’ora di follia”, che ha contribuito a consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Durante la serata, sono stati assegnati anche altri premi significativi. Angelica Bove, con il suo brano “Mattone”, ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini per le Nuove Proposte e il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”, entrambi annunciati da Laura Pausini e Gianluca Gazzoli. Bove, 22 anni, aveva già partecipato a X Factor nel 2023, arrivando a un passo dalla semifinale. Riguardo alla sua canzone, ha dichiarato: “È una canzone autobiografica, parla di un momento decisivo che ha segnato un prima e un dopo. È stato tragico e traumatico. Parla del dolore in sé, e di come mi ci sono vestita per tutto il periodo in cui mi ha resa piccolissima, fragile.”

La competizione tra i giovani artisti è stata intensa, e Filippucci e Bove hanno dimostrato di avere un forte seguito e un grande talento. La presenza di artisti come Blind, El Ma, Soniko e Mazzariello, che hanno partecipato con brani come “Nei miei DM” e “Manifestazione d’amore”, ha arricchito ulteriormente il panorama musicale di questa edizione del Festival.

La vittoria di Nicolò Filippucci rappresenta un importante passo nella sua carriera, che promette di evolversi ulteriormente grazie a questa visibilità. La sua performance a Sanremo non solo ha conquistato il pubblico, ma ha anche messo in luce la sua capacità di esprimere emozioni attraverso la musica, un aspetto fondamentale per un artista emergente.



