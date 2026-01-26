Non voglio cedere la mia stanza a mia sorella affidataria: sono io l’egoista qui?





Sono Luca, ho 17 anni e vivo nella stessa casa da quando avevo 2 anni, da quando l’abbiamo ereditata dai miei nonni paterni, e ho sempre avuto la stessa stanza. Essendo così piccolo al tempo del trasloco, non ho potuto scegliere la mia stanza, ma onestamente credo di aver avuto la migliore: è accanto al giardino, abbastanza vicina al bagno da non svegliare nessuno, e ha spazio sufficiente per il letto e una scrivania. Tuttavia, mia madre vuole che io mi trasferisca per dare la stanza a mia sorella affidataria Sofia (9 anni).





Per essere chiari, Sofia ha già una stanza. Le mie sorelle biologiche Martina (25 anni) e Giulia (22 anni) si sono trasferite, e mentre la stanza di Martina è stata trasformata in un ufficio — dato che lavoriamo da casa — a Sofia è stata assegnata la stanza che era di Giulia. È un po’ più piccola della mia, ma c’è comunque abbastanza spazio per tutte le sue cose, e mia madre le ha anche permesso di dipingerla del colore che voleva. Tuttavia, non è perfetta.

Sofia si è recentemente lamentata del fatto che la stanza è troppo fredda di notte e fatica a dormire. Mia madre le ha offerto coperte in più, ma sembra che non bastino. Così, ha deciso di voler trasferire Sofia dalla mia parte della casa, e quindi spostare me nella stanza di Giulia/Sofia. Ma io non voglio trasferirmi. Sofia è qui solo temporaneamente, quindi sarebbe solo una fatica inutile spostare tutte le mie cose per poi doverle riportare indietro quando se ne andrà. Inoltre, mia madre e l’assistente sociale permettono a Sofia di scarabocchiare i muri con i pastelli, e io non voglio che la mia stanza sia coperta di gatti e pesci disegnati male.

Mia madre è contrariata dal fatto che io non voglia cedere, cosa che capisco visto che deve sopportare le lamentele di Sofia, ma non credo che dovrei essere io a sacrificare la mia stanza. Giulia è venuta da noi per un barbecue, e lei e mia madre mi hanno fatto la morale dicendomi che sono “egoista”. A quanto pare, mentre io stavo cercando di evitare che Sofia si bruciasse mentre prendeva del cibo dal barbecue, loro si lamentavano di me e del mio atteggiamento. Capisco che mia madre preferirebbe che accettassi lo scambio di stanze, ma non credo che sia la soluzione. Sofia si sta lamentando di tante cose ultimamente, quindi non mi sorprenderei se fosse solo una fase o un modo per attirare attenzione.

Giulia mi ha mandato alcuni messaggi dicendomi di rendere la vita più facile a nostra madre e che è “solo temporaneo”, quindi, Reddit… sono io lo stronzo?



