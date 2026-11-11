Allarme bomba nelle scuole italiane, trecento istituti evacuati da nord a sud





Una email minatoria inviata alle caselle istituzionali ha fatto scattare le evacuazioni in tutta la penisola. Coinvolte anche le province di Roma, Milano, Napoli e Bologna.





Una ondata di allarmi bomba ha interessato trecento istituti scolastici in tutta Italia nella mattinata di mercoledì 11 novembre. L’emergenza è scattata poco prima delle ore dieci, quando una email dal contenuto minatorio è stata recapitata nelle caselle di posta elettronica istituzionali di centinaia di scuole, da nord a sud della penisola. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha confermato il numero complessivo degli episodi registrati sul territorio nazionale.

Il messaggio di minaccia, inviato da un mittente che si firma come un fantomatico leader di un gruppo denominato Vilayat di Misoginistan, conteneva intimidazioni esplicite contro studenti e personale scolastico. Nella missiva si parla della presenza di ordigni esplosivi nascosti all’interno di sacchetti di plastica dotati di innesco a distanza. Oltre agli istituti scolastici, il testo contiene anche una minaccia diretta rivolta al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento a presunti dispositivi piazzati nel veicolo istituzionale.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente in decine di città per gestire le operazioni di evacuazione e avviare le verifiche tecniche del caso. Gli accertamenti e le bonifiche hanno riguardato complessi scolastici a Roma, Milano, Napoli, Bologna e Venezia. Tra le zone coinvolte nella Capitale figurano i quartieri Tuscolano e Torrevecchia, mentre nel territorio di Venezia l’attenzione si è concentrata su istituti come il liceo Scientifico Giordano Bruno a Mestre e il liceo Foscarini.

La situazione ha coinvolto anche i centri minori e le scuole primarie. Nella provincia di Modena, oltre a diversi istituti superiori situati a Vignola e Sassuolo, l’evacuazione ha riguardato anche una scuola elementare. Situazioni analoghe si sono verificate in Sicilia, con provvedimenti precauzionali adottati negli edifici scolastici delle province di Ragusa e Siracusa. Il personale docente e gli studenti hanno dovuto lasciare le aule in attesa degli interventi degli artificieri e della polizia locale.

All’interno degli istituti le reazioni sono state diverse. Alcuni studenti hanno vissuto momenti di tensione e paura, mentre altri hanno reagito con la consapevolezza di interrompere le normali attività didattiche. I dirigenti scolastici e i docenti hanno coordinato l’uscita ordinata dai cancelli seguendo i protocolli di sicurezza previsti per le emergenze. Molti genitori si sono recati immediatamente nei pressi dei plessi scolastici per accertarsi delle condizioni dei propri figli dopo la diffusione delle notizie.



