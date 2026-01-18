​​


Nuovo attacco di Ranucci a Vannacci, ma il generale lo batte sul tempo e lo sbugiarda

Emanuela B.
18/01/2026
Finalmente, dopo un’attesa prolungata e un’intensa ricerca di tartufi, viene trasmessa una nuova puntata di Report che mi riguarda. In questa occasione, Luca Chianca presenterà in esclusiva:



– Le specifiche tecniche del mio spazzolino da denti;

– Le mie preferenze letterarie, con particolare attenzione agli autori risorgimentali;

– L’elenco dei partecipanti ai miei eventi.

Oltre a queste informazioni, la puntata include anche servizi di rilevanza nazionale riguardanti:

– Il finanziamento al terrorismo di Hamas e i presunti legami di diversi politici italiani con Hannoun;

– I finanziamenti ricevuti dalla Summud Flotilla;

– Le attività illecite, criminali ed eversive condotte in Italia nei centri sociali di estrema sinistra.

È importante sottolineare che Report non approfondisce questi argomenti.



