Finalmente, dopo un’attesa prolungata e un’intensa ricerca di tartufi, viene trasmessa una nuova puntata di Report che mi riguarda. In questa occasione, Luca Chianca presenterà in esclusiva:
– Le specifiche tecniche del mio spazzolino da denti;
– Le mie preferenze letterarie, con particolare attenzione agli autori risorgimentali;
– L’elenco dei partecipanti ai miei eventi.
Oltre a queste informazioni, la puntata include anche servizi di rilevanza nazionale riguardanti:
– Il finanziamento al terrorismo di Hamas e i presunti legami di diversi politici italiani con Hannoun;
– I finanziamenti ricevuti dalla Summud Flotilla;
– Le attività illecite, criminali ed eversive condotte in Italia nei centri sociali di estrema sinistra.
È importante sottolineare che Report non approfondisce questi argomenti.
Signor RANUCCI c’è un messaggio per lei da parte del generale ROBERTO VANNACCI #Ranucci @RoVannacci ⬇️ pic.twitter.com/c7AfD3Szxi
