Oggi domenica la puntata di Linea Verde dell’11 ottobre 2026: protagonista la Ciociaria





Programma e orario della puntata dedicata alla Ciociaria

Domenica 11 ottobre 2026, alle 12:20, torna su Rai 1 la puntata di Linea Verde dedicata alla Valle di Comino, cuore della Ciociaria. Quest’area, ricca di tradizioni agricole e ambientali, viene raccontata attraverso un viaggio che parte da Posta Fibreno, conosciuto per il suo lago, fino a Villa Lawrence, storico sito immerso nel verde che rappresenta la tradizione rurale locale. La trasmissione mette in luce le eccellenze agricole agroalimentari della Ciociaria, valorizzando biodiversità, pratiche sostenibili e le storie degli agricoltori del territorio. Linea Verde conferma così il suo ruolo di vetrina per far conoscere al pubblico le peculiarità del Lazio rurale, evidenziando l’impegno di chi coltiva e tutela queste terre.





Conduttori e presenza del trio in Ciociaria

Nell’11 ottobre 2026, la puntata di Linea Verde si affida al consolidato trio costituito da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. I conduttori, ormai abituali e apprezzati, guidano gli spettatori in un’esplorazione approfondita della Ciociaria, con particolare attenzione alla Valle di Comino, zona ricca di storia e tradizioni agricole. Attraverso i loro racconti, il trio evidenzia paesaggi rurali, cultura enogastronomica e agroalimentare, accompagnando il pubblico alla scoperta dei prodotti e delle persone che incarnano l’identità di questo territorio. La loro conduzione unisce competenza e accessibilità, valorizzando il legame profondo tra terra e comunità locale, confermando la formula vincente del programma.

Valle di Comino: territorio e attrazioni di Linea Verde

La puntata di Linea Verde dell’11 ottobre 2026 dedica ampio spazio alla Valle di Comino, una delle aree più rinomate della Ciociaria. Il programma approfondisce le caratteristiche naturali e paesaggistiche, valorizzando anche il patrimonio culturale dei borghi come San Donato. In questo contesto di ambienti incontaminati e storia, la trasmissione illustra il legame tra uomo e territorio evidenziando panorami montani, riserve naturali e tradizioni locali. Dalle sponde di Posta Fibreno a Villa Lawrence, le immagini e le interviste celebrano biodiversità, produzioni di qualità e iniziative sostenibili, aspetti che rafforzano l’identità agricola e turistica della Valle di Comino.

Enogastronomia e settore agroalimentare della Ciociaria

La puntata di Linea Verde del 11 ottobre 2026 si concentra anche sull’enogastronomia e sul comparto agroalimentare della Ciociaria, pilastri fondamentali dell’economia locale. Attraverso immagini e narrazioni, vengono messi in evidenza prodotti tipici e processi produttivi radicati nella tradizione rurale, con un forte richiamo a pratiche sostenibili e al rispetto dell’ambiente. La trasmissione sottolinea il valore delle eccellenze enogastronomiche, mostrando ingredienti e ricette locali che costituiscono un patrimonio identitario della zona. Questo legame tra produzione agricola e cultura locale emerge come fattore chiave, enfatizzando l’importanza del settore non solo nel campo economico, ma anche nella valorizzazione culturale del territorio.

Tecnologia e qualità di trasmissione in Rai 4K

La puntata di Linea Verde dell’11 ottobre 2026 si distingue per la trasmissione innovativa, che affianca la messa in onda tradizionale su Rai 1 a una diretta in 4K su Rai 4K. Questa tecnologia permette di offrire immagini di qualità superiore, esaltando la bellezza dei paesaggi della Ciociaria e i dettagli dei prodotti agroalimentari presentati. Grazie alla definizione nitida e ai colori vividi, il pubblico può apprezzare al meglio gli scenari della Valle di Comino e le caratteristiche dei borghi visitati, come Posta Fibreno e Villa Lawrence. L’adozione del 4K rafforza l’esperienza visiva, valorizzando tradizioni locali e patrimonio ambientale con un impatto coinvolgente e innovativo.

Il ruolo di Linea Verde nel racconto dell’agricoltura italiana

Da oltre quarant’anni, Linea Verde si posiziona come un punto di riferimento nel racconto dell’agricoltura italiana, dedicando particolare attenzione a territori come la Ciociaria. La trasmissione promuove prodotti tipici, tecniche tradizionali e pratiche sostenibili attraverso reportage che intrecciano storia, cultura e innovazione. Il programma racconta un’agricoltura che unisce rispetto ambientale e sviluppo economico locale, valorizzando la biodiversità e le produzioni a basso impatto. Linea Verde sostiene inoltre il turismo rurale consapevole, rafforzando l’identità e la visibilità nazionale dei territori. Il focus sulla Ciociaria entra in questo impegno, proponendo una narrazione autentica dell’Italia verde e delle sue eccellenze agricole.

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