Ogni venerdì mio padre scriveva: “Chi viene domenica?”. Oggi il gruppo tace





La cucina di mio padre conservava ancora l’impronta di mia madre in ogni angolo: le tendine a quadretti gialli, il barattolo di latta per i biscotti sul ripiano più alto, il piccolo calendario magnetico attaccato allo sportello del frigorifero. Quando entrammo quella domenica mattina carichi di buste della spesa, determinati a non fargli toccare una sola padella, Arthur ci accolse con il suo solito borbottio burbero, fingendo di essere seccato per tutta quella roba che avevamo comprato.





«Siete matti, chi la mangia tutta questa carne? C’è cibo per un reggimento», brontolò, ma i suoi occhi brillavano di una gioia trattenuta a fatica mentre prendeva tra le braccia la figlia di Claire per mostrarle i nuovi pomodori nell’orto.

Mentre Mark e Claire sistemavano i piatti sul grande tavolo allungabile, io mi avvicinai al bancone vicino al frigorifero per appoggiare la scatola della pasticceria. Fu lì che la mia mano urtò un vecchio quaderno con la copertina rigida nera, quello che papà usava solitamente per annotare le spese di casa e i turni di manutenzione della caldaia. Il quaderno si aprì su una pagina recente, scritta con la grafia spigolosa e precisa di un uomo che aveva passato quarant’anni a compilare registri ferroviari.

Non volevo essere indiscreto, ma una colonna di numeri e nomi catturò immediatamente il mio sguardo. Non erano conti di bollette.

In cima alla pagina c’era scritto: Venerdì 14 Ottobre. Sotto, tracciata a penna, c’era una tabella meticolosa. Nella prima colonna c’erano i nostri tre nomi: David, Claire, Mark. Nella seconda colonna, un orario preciso: l’ora esatta in cui papà inviava il messaggio alle undici del mattino. Nella terza colonna c’era l’orario della nostra risposta, calcolato al minuto: David – ore 15:42 (4 ore e 42 minuti). Claire – ore 16:15 (5 ore e 15 minuti). Mark – non risponde (chiamato io sabato sera).

Sentii un brivido freddo scendermi lungo la spina dorsale. Girai indietro le pagine, con il cuore che accelerava a ogni foglio sfogliato. C’erano mesi, anni di registrazioni identiche. Ogni singolo venerdì dal giorno della scomparsa di nostra madre era catalogato lì sopra. Ma non era un registro di rancore o di recriminazione; accanto agli orari c’erano piccoli commenti a margine, scritti a matita con una tenerezza che mi spezzò il respiro.

«David ha molto lavoro questo mese, sembrava stanco al telefono.»

«Claire ha la recita scolastica dei ragazzi, non insistere.»

«Mark era stanco dopo il viaggio in Pennsylvania, gli ho preparato lo spezzatino che gli dava forza da ragazzo.»

E poi, in fondo all’ultima pagina prima di quella domenica, c’era una riga datata a quel venerdì in cui non aveva scritto:

«Venerdì 21 Ottobre. Oggi non chiedo. Forse se smetto di chiedere, capiranno se vengono per me o solo perché non sanno dove altro andare.»

Rimasi pietrificato con le dita incollate a quelle pagine consumate. Sentii i passi di Claire avvicinarsi alle mie spalle con una caraffa d’acqua. «David, cosa stai guardando? Vieni ad aiutarci a stappare il vino…» La sua voce si spense non appena vide la mia espressione. Le porsi il quaderno in silenzio, mentre anche Mark si avvicinava, incuriosito dal nostro improvviso mutismo.

Leggevano a testa bassa, e a ogni secondo che passava vedevo il volto di mia sorella sgretolarsi. Mark, un gigante di cento chili abituato alla dura vita della strada, si passò una mano ruvida sugli occhi per nascondere le lacrime che cominciavano a scendere senza controllo.

Ci rendemmo conto, con una violenza devastante, di cosa fosse stata la vita di nostro padre negli ultimi sette anni. Per noi quel messaggio del venerdì era un promemoria distratto, un’incombenza tra un impegno di lavoro e un appuntamento dal dentista. Per lui, invece, quel messaggio era l’unica finestra aperta sul mondo, l’ancora che lo teneva legato alla vita. Passava il venerdì seduto vicino al telefono sul divano della sala, fissando lo schermo per quattro, cinque, sei ore, contando i minuti che i suoi stessi figli impiegavano per decidere se valesse la pena dedicargli mezza giornata.

Non aveva mai fatto quel pranzo per farsi servire o per noia. Cucinare per noi era l’unico modo che conosceva per dirci che ci amava, per sentirsi ancora utile, per credere di essere ancora il capofamiglia e non un vecchio dimenticato in una villetta di periferia con le stanze vuote.

«Ragazzi, che fate lì impalati? La carne è quasi pronta!» La voce allegra di papà risuonò dal corridoio mentre rientrava con la nipotina sulle spalle.

Richiusi in fretta il quaderno e lo rimisi esattamente dov’era, asciugandomi gli occhi con il dorso della mano prima che potesse vederci. Ci sforzammo tutti di sorridere, ma il sapore di quel pranzo fu completamente diverso da ogni altra domenica passata insieme. Non c’era nessuno chino sullo smartphone a guardare notifiche o e-mail di lavoro. Ascoltammo le sue vecchie storie sulla ferrovia per due ore di fila, ridemmo alle sue battute ripetute mille volte, e quando finimmo di mangiare, non permettemmo ad Arthur di alzare un solo dito.

Mentre sparecchiavamo la tavola e lavavamo i piatti a mano, ridendo e scherzando come non facevamo da quando eravamo adolescenti, notai Arthur seduto sulla sua poltrona preferita vicino alla finestra. Aveva le mani appoggiate sui braccioli logori e guardava la stanza piena di piatti, rumore e bambini che correvano. Sul suo viso non c’era stanchezza, ma una pace immensa, limpida, come se la casa fosse tornata a respirare dopo anni di apnea.

Prima di salire in macchina per tornare a casa quel tardo pomeriggio, lo abbracciai più forte del solito. Sentii le sue spalle un po’ curve, il profumo antico di dopobarba e legna da ardere, la fragilità di un uomo che aveva donato tutta la sua esistenza per costruire la nostra senza mai chiedere nulla in cambio.

«Ci vediamo venerdì sul telefono, papà,» gli dissi guardandolo negli occhi.

Lui sorrise con quel suo fare burbero: «Se ho voglia di cucinare, forse vi scrivo.»

Quella sera stessa, creammo una nuova regola non scritta tra noi tre fratelli: nessun messaggio di nostro padre sarebbe mai più rimasto senza risposta per più di cinque minuti. Perché un giorno, che speriamo sia il più lontano possibile, il venerdì alle undici il telefono non vibrerà affatto, e la casa a mezz’ora da Cleveland resterà silenziosa per sempre. E quando quel giorno arriverà, non ci sarà nessun impegno di lavoro, nessuna riunione e nessuna scusa al mondo che potrà restituirci il valore immenso di quel semplice, eterno messaggio d’amore: “Chi viene domenica?”.

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