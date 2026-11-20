



Il 44enne fu ucciso il 13 novembre a Torpignattara. La Squadra mobile chiede informazioni per identificare e rintracciare il sospettato.





La Procura della Repubblica di Roma ha autorizzato la stampa a diffondere l’immagine della persona sospettata dell’uccisione di Mohamed Madoub. Il marocchino, che aveva 44 anni, è stato assassinato il 13 novembre nel quartiere di Torpignattara. Non si conosce ancora con certezza chi sia il soggetto fotografato, mentre gli accertamenti e le ricerche continuano. La Squadra mobile romana chiede a chi possieda notizie pertinenti di telefonare al 3346903295. Una comunicazione potrebbe agevolare il reperimento dell’indagato. L’avviso non riferisce di arresti e non attesta che l’identificazione sia avvenuta: è soltanto una richiesta di collaborazione mentre l’inchiesta è aperta.

L’aggressione è avvenuta tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca, davanti alla compagna di Madoub, una donna italiana di 31 anni. La vittima è stata colpita al torace con un paio di forbici da cucina ed è morta. La donna ha fornito le prime indicazioni agli agenti intervenuti sul posto. Tra i soccorritori arrivati inizialmente figuravano la polizia locale di Roma Capitale e il personale dell’Ares 118. Gli elementi raccolti nell’area, la descrizione dell’aggressore e le informazioni della compagna sono stati messi a disposizione della sezione omicidi della Squadra mobile, che conduce l’inchiesta.

Gli investigatori proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile. La prima ricerca svolta nell’area non ha consentito di rintracciare l’uomo fuggito dopo aver colpito Madoub. La sua immagine è stata diffusa agli organi di stampa circa una settimana dopo il delitto, per decisione della Procura. La Questura invita chi riconoscesse la persona ritratta, oppure possedesse informazioni utili, a contattare la Squadra mobile al numero 3346903295. La segnalazione è richiesta per agevolare il rintraccio del sospettato, ancora non individuato.

La pubblicazione della fotografia non attesta che l’identità sia stata verificata né dimostra un coinvolgimento accertato. Le indagini devono ancora stabilire chi sia l’uomo mostrato e quale ruolo abbia avuto nell’aggressione. Fino a quel momento resta persona sospettata.

Le prime notizie indicano come possibile connazionale della vittima l’uomo che gli investigatori stanno cercando. Madoub avrebbe passato alcune ore nei locali del quartiere con questa persona, incontrata da poco. All’origine del diverbio vi sarebbe stato un debito ipotetico, forse relativo a un cellulare di provenienza incerta. Anche alcuni testimoni avrebbero indicato un cittadino nordafricano come aggressore. Si tratta di elementi preliminari, che non dimostrano definitivamente né la ragione dello scontro né il legame fra i due. La Questura deve ancora controllare quanto emerso e stabilire quali eventi abbiano preceduto la violenza.

Le forbici da cucina ritenute l’arma avevano una lama lunga all’incirca venti centimetri. In seguito sono state recuperate in un’aiuola nelle vicinanze, dove erano presenti anche vestiti con tracce di sangue. Quando fu rinvenuto, Madoub non aveva documenti con sé; le verifiche ne hanno accertato l’identità: era marocchino e aveva 44 anni. Le notizie disponibili lo descrivono senza una sistemazione abitativa stabile e abituale frequentatore di Ostia. La sera dell’uccisione, però, si trovava a Torpignattara. Agli investigatori spetta ancora chiarire come si siano svolti precisamente gli eventi e attribuire eventuali responsabilità, sulla base delle testimonianze e degli elementi disponibili.

Dopo l’intervento sul posto dei primi operatori, la Squadra mobile ha affidato alla propria sezione omicidi il compito di svolgere le indagini. Agli investigatori sono giunti la descrizione dell’uomo allontanatosi e gli altri dati acquisiti nell’area, utili per identificare il sospettato e ricostruire l’accaduto. Quando la fotografia è stata resa pubblica, il ricercato non risultava ancora rintracciato. La Procura ha chiesto ai media di divulgare l’immagine, mentre la Questura ha comunicato il numero 3346903295 della Squadra mobile per ricevere segnalazioni. Restano da accertare l’identità della persona ritratta, un eventuale legame con Madoub e la possibile connessione fra il debito ipotizzato e il cellulare.



