«Il livello è molto basso»: Orietta Berti stronca Sanremo e lancia una frecciata a Stefano De Martino

Nel programma di Francesca Fialdini, Berti ha fatto il punto sui propri impegni, sulle proposte musicali ricevute e sul lavoro condiviso con Danti e Nina Zilli.





Nel programma di Francesca Fialdini, Berti ha fatto il punto sui propri impegni, sulle proposte musicali ricevute e sul lavoro condiviso con Danti e Nina Zilli.





Orietta Berti ha escluso una nuova partecipazione al Festival di Sanremo. Lo ha riferito a Francesca Fialdini nella puntata di Da noi… a ruota libera, trasmessa su Rai 1 domenica 15 novembre. Durante l’intervista ha parlato degli impegni, delle canzoni ricevute e dei progetti musicali in corso. La decisione riguarda la prossima gara e non costituisce un annuncio di addio alla manifestazione. La cantante ha spiegato che non sente la necessità di tornare sul palco dell’Ariston e che preferisce lasciare spazio a un giovane interprete.

Tra le composizioni che arrivano a Orietta Berti figurano anche quelle non ammesse al Festival, ha raccontato la cantante. A suo avviso, il livello di quei pezzi è basso. La considerazione è riferita alle proposte ricevute personalmente, non al repertorio previsto per la prossima edizione. Durante la conversazione, infatti, Berti non si è pronunciata sulle canzoni future della manifestazione e nemmeno sugli artisti che vi prenderanno parte. Il suo giudizio non va esteso a contenuti che non ha commentato.

Nel confronto con le proposte ricevute, Berti ha citato le canzoni che sta preparando insieme a Danti e Nina Zilli. Si è detta convinta che tra i brani realizzati con loro ce ne siano di più belli di quelli che si ascolteranno a Sanremo. Ha ricondotto questa opinione alla propria esperienza e al suo modo di esprimere ciò che pensa. Non ha indicato titoli, quantità dei pezzi o date di pubblicazione, e la fonte non fornisce altri dettagli sui lavori.

Le riserve sulle canzoni non sono l’unica ragione della rinuncia. La cantante ha detto di avere molte attività in ballo e ha messo in dubbio l’utilità di affrontare un’altra competizione. Ha anche sollevato il tema delle opportunità per gli artisti più giovani: a suo avviso, partecipare potrebbe sottrarre il posto a qualcuno che deve ancora costruire la propria carriera. Non ha indicato un interprete specifico che potrebbe beneficiare della scelta.

Restare fuori dalla prossima edizione non significa lasciare la musica: Berti ha confermato che sta portando avanti diversi lavori, fra cui brani preparati insieme a Danti e Nina Zilli. Non ha annunciato un addio definitivo al Festival, né ha stabilito una possibile data per rientrare. Nell’intervista ha circoscritto la scelta alla gara imminente, spiegando che per questa volta non tornerà a competere a Sanremo.

La prossima edizione è indicata nella fonte come affidata a Stefano De Martino. Berti, tuttavia, non ha espresso valutazioni sulla conduzione. Le sue osservazioni sono rimaste circoscritte alle canzoni che riceve, incluse quelle scartate dal Festival, e al confronto con i brani in lavorazione. Non ha detto di conoscere già la selezione della prossima gara, né ha giudicato i pezzi che saranno ammessi. La fonte non riporta reazioni degli organizzatori o di altri artisti.

Il rapporto di Berti con il Festival comprende numerose partecipazioni nel corso della carriera. La fonte ricorda in particolare il ritorno in gara nel 2021 con Quando ti sei innamorato, dopo un lungo periodo di assenza. Non specifica quante edizioni abbia frequentato la cantante né indica le date degli altri Festival. Quel precedente è distinto dalla scelta odierna: nel 2021 partecipò alla competizione, mentre ora ha escluso di tornare nella prossima edizione.

Le considerazioni sulle canzoni ricevute non equivalgono a una valutazione complessiva della musica: Berti ha illustrato soltanto la propria esperienza con le proposte sottopostele. Separatamente, ha spiegato perché non intende affrontare la prossima gara, citando gli impegni professionali e l’opportunità di lasciare un posto a un giovane. L’intervista non presenta il suo giudizio come oggettivo o condiviso. Inoltre, non attribuisce alla cantante motivazioni diverse da quelle da lei espresse.

La critica comprende anche canzoni non selezionate per il Festival, ma non autorizza a estendere il giudizio ai brani della prossima edizione. Berti ha confrontato quei materiali con quelli preparati insieme a Danti e Nina Zilli, esprimendo fiducia nel risultato delle collaborazioni. La fonte non riporta titoli dei nuovi pezzi, dettagli sulle fasi di lavorazione o informazioni sulla loro uscita. La valutazione resta dunque quella personale espressa durante l’intervista.

Nel dialogo con Francesca Fialdini, Orietta Berti ha detto di avere molti impegni e di non voler gareggiare nella prossima edizione. Il riferimento ai giovani non riguarda un artista specifico e non annuncia un passaggio di testimone. L’ultima partecipazione menzionata è quella del 2021, quando presentò Quando ti sei innamorato. La cantante non ha escluso in modo esplicito ogni ritorno futuro: ha circoscritto la scelta alla gara imminente e ha parlato dei progetti musicali già avviati.



