Paolo Bonolis spiazza tutti e svela la verità sulla nuova compagna Carola Moroni





Il famoso conduttore televisivo ha scelto i social network per confermare la relazione sentimentale, respingendo le voci di crisi con la famiglia





Il celebre volto televisivo ha scelto di interrompere il riserbo che da sempre tutela la sua dimensione privata, adoperando direttamente i canali social per diffondere un avviso ufficiale finalizzato a sgombrare il campo da ogni dubbio riguardo alla propria situazione sentimentale. Tale mossa e scaturita dopo il considerevole eco mediatico sollevato nel corso delle ultime settimane da differenti indiscrezioni giornalistiche e reportage fotografici comparsi sui periodici di cronaca rosa. Il presentatore ha optato per un intervento diretto in prima persona al fine di placare le supposizioni diffuse recentemente e ristabilire l esatta dinamica degli eventi senza filtri esterni.

Arriva la convalida ufficiale riguardo al rapporto con Carola Moroni, donna di trentadue anni originaria dei Castelli Romani, specialista del settore digitale laureata in Informatica e nota al pubblico televisivo per una sua apparizione risalente al 2023. In precedenza rispetto a tale uscita pubblica, il magazine Chi aveva fotografato la coppia durante un soggiorno oltremanica, esattamente a Londra nel quartiere di Covent Garden. In quella circostanza, il viaggio inglese si era sovrapposto agli impegni sportivi del figlio Davide, il quale giocava un torneo di padel insieme a Martina Dotti, mentre in seguito erano circolati pettegolezzi non confermati su una gita a Dubai.

Di fronte all’ingente flusso di notizie e particolari emersi sulla propria esistenza privata, il conduttore ha voluto evidenziare come la situazione odierna sia particolarmente pacifica, allontanando con fermezza ogni genere di conflitto domestico. In particolare, sono state respinte al mittente le speculazioni riguardanti presunti malumori o tensioni da parte dell’ex consorte Sonia Bruganelli. Il protagonista televisivo ha ribadito che i rapporti con la madre dei suoi tre figli continuano a essere eccellenti, fondati sulla stima reciproca oltre che sulla condivisione serena delle responsabilità familiari e dei progetti professionali comuni, citando inoltre il rispetto per il compagno di lei, il noto ballerino Angelo Madonia.

Questa dichiarazione ufficiale ha consentito di ridimensionare il quadro tracciato dalla stampa scandalistica, la quale aveva adombrato trame complesse e tensioni all’interno della famiglia. Il presentatore televisivo ha rimarcato l’inesistenza assoluta di misteri o polemiche, confermando l’armonia consolidata dopo la fine del celebre matrimonio insieme alla vicinanza dei figli Silvia, Davide e Adele. Tale scambio diretto rientra in un cammino di chiarezza mai visto prima per il volto del piccolo schermo, che mai prima d’ora aveva sfruttato i canali digitali per affrontare questioni personali, terminando il suo discorso con un cenno ironico alle opere letterarie di Stephen King e consigliando di preferire la fantasia cartacea alle ipotesi giornalistiche.



