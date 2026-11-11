Paolo Bonolis e Carola Moroni, il primo bacio in pubblico: la nuova storia d’amore del conduttore





Paolo Bonolis e Carola Moroni ufficializzano la loro relazione con un bacio pubblico. Il conduttore racconta come è nato il rapporto dopo la separazione da Sonia Bruganelli.





La vita sentimentale di Paolo Bonolis torna al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la conclusione del lungo matrimonio con Sonia Bruganelli, il presentatore televisivo ha iniziato una relazione con Carola Moroni, una donna di 33 anni che lavora nell’ambito delle attività imprenditoriali della propria famiglia. Il rapporto, già oggetto di indiscrezioni, è stato documentato dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune fotografie della coppia, compresa quella di un bacio scambiato in pubblico.

Le immagini arrivano dopo una serie di occasioni nelle quali i due sono apparsi insieme. Tra queste figurano una trasferta a Londra, organizzata per assistere alla partecipazione di Davide Bonolis a una competizione di padel, una presenza al Festival dello spettacolo promosso da Tv Sorrisi e Canzoni e una partita dell’Inter allo stadio.

Il conduttore, 65 anni, non sembra intenzionato a modificare le proprie abitudini per sottrarsi all’attenzione dei fotografi. Interpellato sulla presenza dei paparazzi, ha risposto: “Si stancano loro a starmi dietro, io mi vivo la mia vita”.

Una dichiarazione che accompagna la scelta di vivere apertamente il rapporto, senza rinunciare agli impegni personali e professionali.

La conoscenza tra Paolo Bonolis e Carola Moroni

La frequentazione tra Bonolis e Moroni ha avuto origine da un incontro che, secondo quanto raccontato dal presentatore, aveva suscitato immediatamente il suo interesse. Nonostante la prima impressione positiva, il conduttore ha preferito attendere un’altra occasione per approfondire la conoscenza.

“Ho aspettato per mesi per incontrarla di nuovo perché mi piace guardare le persone negli occhi per conoscerle bene”, ha spiegato.

L’opportunità si è presentata durante una manifestazione di solidarietà promossa da Renato Berardinelli, amico del conduttore e fondatore dell’associazione Adotta un angelo. L’organizzazione si occupa di sostenere i nuclei familiari che assistono bambini con disabilità gravi, offrendo supporto a chi affronta quotidianamente situazioni particolarmente complesse.

Bonolis e Sonia Bruganelli sono entrambi ambasciatori dell’associazione. La loro partecipazione alle iniziative benefiche è legata anche all’esperienza personale maturata come genitori di Silvia, la loro primogenita.

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L’evento, risalente a circa un anno fa secondo la ricostruzione pubblicata, ha rappresentato il momento nel quale Bonolis e Moroni hanno avuto modo di ritrovarsi. Da quella circostanza sarebbe iniziata una conoscenza progressivamente diventata più importante.

Il presentatore ha inoltre precisato di non aver cercato di rintracciare la donna attraverso i social network, strumenti che non rientrano abitualmente nelle sue modalità di comunicazione personale.

Chi è Carola Moroni, la nuova compagna di Paolo Bonolis

Carola Moroni ha 33 anni, proviene da Castel Gandolfo, nei Castelli Romani, e ha conseguito una laurea in informatica. La sua attività professionale è collegata alle imprese familiari, tra le quali figurano uno stabilimento balneare e un parco giochi.

Non appartiene al mondo dello spettacolo e, prima della relazione con Bonolis, non era una figura abitualmente presente nelle cronache dedicate ai personaggi televisivi.

La differenza d’età tra i due è di 32 anni, ma questo elemento non sembra aver impedito lo sviluppo del rapporto.

La relazione arriva in una fase di cambiamento della vita privata del conduttore, successiva alla separazione da Sonia Bruganelli, con la quale ha condiviso 21 anni di matrimonio e dalla quale ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Dopo la fine dell’unione, i due ex coniugi hanno mantenuto un legame familiare e una vicinanza anche sul piano abitativo. Bruganelli ha successivamente intrapreso una relazione con il ballerino Angelo Madonia.

Bonolis, invece, ha mantenuto per un periodo maggiore riservatezza sulla propria situazione sentimentale, fino alla comparsa delle prime notizie relative alla frequentazione con Moroni.

Le parole di Sonia Bruganelli e il cambiamento del conduttore

Anche Sonia Bruganelli aveva recentemente fatto riferimento a una fase positiva della vita dell’ex marito. Durante una conversazione con Silvia Toffanin, aveva suggerito alla conduttrice di ospitare nuovamente Bonolis nel programma Verissimo.

“Se un giorno verrà Paolo lo troverai che sta bene, molto meno cinico secondo me”, aveva dichiarato.

Le sue parole avevano lasciato intendere che il presentatore stesse attraversando un periodo di maggiore serenità personale, senza tuttavia entrare nei dettagli della nuova relazione.

Le fotografie pubblicate dal settimanale Chi hanno successivamente documentato la vicinanza tra Bonolis e Moroni, mostrando alcuni momenti della loro quotidianità e il bacio che ha attirato l’attenzione delle cronache di spettacolo.

Il conduttore ha parlato anche della possibilità di trascorrere del tempo lontano dagli impegni abituali insieme alla compagna. A questo proposito ha espresso un desiderio preciso: “Voglio fare un viaggio con Carola”.

Non sono state indicate destinazioni o date, ma la dichiarazione conferma l’intenzione di condividere nuove esperienze con Moroni.

Antonella Clerici commenta la nuova relazione

Tra le persone che hanno commentato la situazione sentimentale di Bonolis figura anche Antonella Clerici, legata al collega da un rapporto di amicizia e conoscenza professionale.

Sulle pagine di Chi, la presentatrice ha descritto il periodo attraversato da Bonolis, sottolineando una maggiore disponibilità a rendere pubblici aspetti della propria vita privata.

“Sta vivendo un periodo così speciale che ha superato la sua proverbiale ritrosia al gossip”, ha scritto Clerici.

La conduttrice ha poi ampliato il ragionamento al tema delle relazioni sentimentali che iniziano dopo esperienze familiari importanti.

“Mi piace pensare che l’amore che arriva nella seconda parte di vita, quando hai vissuto già amori importanti e hai i figli grandi, non solo è più consapevole, ma riporta anche in equilibrio le cose. Rimettersi in gioco non è facile, ma è anche una delle sfide più belle della vita”.

Le considerazioni di Clerici si inseriscono nel racconto di una relazione che Bonolis ha deciso di non mantenere lontana dagli sguardi del pubblico.

La presenza della coppia in occasioni sportive e manifestazioni pubbliche, insieme alle dichiarazioni rilasciate al settimanale, conferma che il presentatore non intende nascondere la frequentazione con Carola Moroni.

Per il momento non sono stati annunciati ulteriori progetti comuni, oltre alla volontà di organizzare un viaggio insieme. Bonolis continua intanto a mantenere i propri impegni e la relazione con i figli, mentre la sua nuova compagna resta estranea alle attività professionali del mondo televisivo.



