Paolo Del Debbio si trasforma in un Formigli qualsiasi per accontentare la sua padrona Marina Berlusconi: terza sera consecutiva di attacchi a Vannacci senza contraddittorio





Rete quattro e l’ossessione di Marina Berlusconi per Vannacci. L’indegna figlia del grande Silvio ha dato l’ordine, e Paolo Del Debbio obbedisce come un Formigli qualsiasi.

Per la terza sera consecutiva nel talk preserale Paolo Del Debbio parla di Vannacci e di ‘Futuro Nazionale’ senza ospitare né lui né un esponente del suo partito.

Sempre nel rispetto della logica che ‘non si parla degli assenti’, che non possono ribattere né difendersi.

La strategia dell’azienda-partito è di demonizzarlo perché non cannibalizzi ‘Forza Italia’, ma non pagherà…

In studio anche un ‘gay’, che ha denunciato di essere stato picchiato e che l’odio per la sua categoria è fomentato da Vannacci. Un ‘crucifige’ riservato al generale per tre serate di fila senza possibilità di replica né di interlocuzione. Un tentativo di mostrificare Vannacci in contumacia. Non un bell’esempio di giornalismo.

“Le idee di Vannacci sono anacronistiche e se lui vuole parlare di immigrati, deve farlo con un linguaggio rispettoso” Mark, camerunese in Italia dal 2004, a #drittoerovescio pic.twitter.com/vNJ90piMVq — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 3, 2026

Non contento, lo zerbino dei fratelli Berlusconi riesce nell’impresa di quadruplicare lo schifo.

Torna ‘Dritto e Rovescio’ e Paolo Del Debbio replica. Anzi, quadruplica.

Quattro processi televisivi in tre sere (stasera doppietta!) e come sempre si attaccano Vannacci e il suo partito, ovviamente SENZA MAI NÈ VANNACCI NÉ UN SUO ESPONENTE ospite.

A parlarne Petrini e Cacciari jr., Cruciani e Daniele Capezzone, con gli ultimi due almeno molto onesti intellettualmente. Ma non è più un caso oramai.

Del Debbio ha una vera e propria ossessione per il generale, a patto di poterlo crocifiggere senza che possa minimamente interloquire o difendersi…

Qui addirittura lascia che una risorsa lo attacchi senza nemmeno ribattere alle sue idiozie. Per fortuna ci pensa Cruciani (VIDEO)

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