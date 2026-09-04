Paolo Del Debbio si trasforma in un Formigli qualsiasi per accontentare la sua padrona Marina Berlusconi: terza sera consecutiva di attacchi a Vannacci senza contraddittorio

Per la terza sera consecutiva nel talk preserale Paolo Del Debbio parla di Vannacci e di ‘Futuro Nazionale’ senza ospitare né lui né un esponente del suo partito.
“Le idee di Vannacci sono anacronistiche e se lui vuole parlare di immigrati, deve farlo con un linguaggio rispettoso”
Mark, camerunese in Italia dal 2004, a #drittoerovescio pic.twitter.com/vNJ90piMVq
— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 3, 2026
A parlarne Petrini e Cacciari jr., Cruciani e Daniele Capezzone, con gli ultimi due almeno molto onesti intellettualmente. Ma non è più un caso oramai.
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