Paolo Mendico suicida, provvedimenti per altri due prof: dopo la preside finiscono nei guai i docenti





Il suicidio di Paolo Mendico, un quattordicenne di Latina, ha scosso profondamente la comunità scolastica e ha portato a un’inchiesta che coinvolge non solo la preside dell’Istituto superiore Pacinotti di Fondi, ma anche altri due docenti: la vicepreside e la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano. Secondo quanto riportato da Repubblica, sono stati presi provvedimenti disciplinari nei loro confronti in seguito a questo tragico evento.





La contestazione degli addebiti è stata inviata alla preside prima dell’inizio della visita ispettiva, avvenuta poche ore dopo il suicidio di Paolo. Le comunicazioni riguardanti le due insegnanti, invece, sono state inviate lo scorso ottobre, dopo che era stato condotto un accertamento ispettivo. Il sindacato DirigentiScuola ha confermato queste informazioni all’agenzia Ansa, ma l’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, citando la pendenza di procedimenti penali in corso.

Il caso di Paolo Mendico ha sollevato interrogativi sulla gestione della situazione scolastica e sul supporto psicologico fornito agli studenti. La sua morte ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche compagni di classe, insegnanti e l’intera comunità di Fondi. Molti si interrogano su come sia possibile che un giovane si senta così sopraffatto da portare a una decisione così drammatica.

La scuola, dopo l’accaduto, ha avviato un’indagine interna per comprendere le dinamiche che hanno preceduto il suicidio di Paolo. Gli studenti hanno espresso la loro preoccupazione riguardo al clima scolastico e alla gestione delle problematiche legate al benessere psicologico. In questo contesto, è emersa la necessità di rafforzare i servizi di supporto psicologico all’interno delle scuole, per garantire che gli studenti possano ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno.

La questione ha sollevato anche un dibattito più ampio sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche nel monitorare e intervenire in situazioni di disagio tra gli studenti. La morte di Paolo ha portato alla luce la necessità di un’attenzione maggiore verso i segnali di allerta che possono precedere atti estremi, come il suicidio. Le autorità scolastiche sono ora chiamate a riflettere su come migliorare le pratiche di intervento e supporto.

In seguito al suicidio, diverse associazioni e gruppi di sostegno hanno iniziato a organizzare incontri e seminari per sensibilizzare la comunità sul tema della salute mentale giovanile. Questi eventi mirano a fornire informazioni utili su come riconoscere i segnali di disagio e su come intervenire in modo efficace per aiutare i ragazzi in difficoltà.

Anche i genitori di Paolo hanno espresso la loro volontà di fare luce su quanto accaduto. Hanno richiesto un’inchiesta approfondita per capire le responsabilità e per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. La famiglia ha sottolineato l’importanza di garantire un ambiente scolastico sicuro e accogliente, dove ogni studente possa sentirsi supportato e ascoltato.

La tragica vicenda di Paolo Mendico ha dunque aperto un’importante riflessione sulle dinamiche scolastiche e sulla necessità di una maggiore attenzione verso il benessere degli studenti. Le istituzioni scolastiche sono ora chiamate a rispondere a queste sfide, implementando misure concrete per garantire un supporto adeguato e tempestivo a tutti gli studenti.



