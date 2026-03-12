“Papà la sta picchiando con un tubo di metallo”: bimbo di 9 anni chiama il 112 e salva la madre





È stata una telefonata, breve e disperata, a far scattare i soccorsi e a interrompere un’aggressione in casa. A comporla è stato un bambino di 9 anni che, vedendo la madre colpita dal padre, ha preso il cellulare e ha chiamato il numero unico di emergenza. Dall’altra parte della linea, la richiesta d’aiuto è arrivata chiara e immediata: “Correte, papà sta picchiando la mamma, aiutateci”. Una frase che, secondo quanto ricostruito, non ha lasciato dubbi sulla gravità della situazione e sulla necessità di intervenire subito.





L’episodio, stando alle informazioni disponibili, si sarebbe verificato nella serata di martedì 10 marzo in un’abitazione di Castiglione delle Stiviere, nel territorio del Mantovano. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono stati inviati in tempi rapidi sia i soccorsi sanitari sia le forze dell’ordine. L’obiettivo era verificare quanto stesse accadendo all’interno dell’appartamento e mettere in sicurezza le persone coinvolte, in particolare i minori presenti.

All’arrivo dei carabinieri della stazione locale, la scena si sarebbe presentata già in parte all’esterno dell’abitazione. I militari avrebbero infatti trovato ad attenderli in strada due bambini: il maggiore, 9 anni, che avrebbe effettuato la chiamata, e il più piccolo, di 4 anni. Secondo quanto riferito, entrambi avrebbero assistito alla violenza avvenuta in casa. La ricostruzione acquisita nelle fasi immediatamente successive parla di un contesto di litigi e aggressioni già verificatisi in passato, un elemento che gli inquirenti dovranno chiarire nel dettaglio nelle prossime ore e nei prossimi giorni, attraverso gli accertamenti e le eventuali testimonianze.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti, l’uomo — un 37enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali — avrebbe aggredito la moglie, una donna di 30 anni, utilizzando un tubo metallico. L’aggressione sarebbe avvenuta, secondo le prime informazioni, “per futili motivi”. Il riferimento al presunto movente, in questa fase, resta parte della ricostruzione preliminare e sarà oggetto di ulteriori verifiche nell’ambito del procedimento.

La tempestività della chiamata effettuata dal bambino avrebbe consentito l’arrivo dei militari e dei sanitari in un momento decisivo. La richiesta d’aiuto è stata descritta come accompagnata dal pianto: il minore, in lacrime, avrebbe cercato di spiegare ciò che stava vedendo, attivando di fatto la catena dei soccorsi. È stato proprio questo passaggio, secondo quanto emerge, a permettere un intervento immediato e a limitare conseguenze potenzialmente più gravi.

Dopo i primi controlli sul posto e gli accertamenti iniziali, il 37enne è stato arrestato in flagranza. L’ipotesi di reato contestata è quella di lesioni personali aggravate. L’arresto in flagranza presuppone, secondo le procedure, la sussistenza di elementi immediati raccolti nell’immediatezza dei fatti; anche per questo, nelle prossime fasi, gli atti verranno valutati dall’autorità giudiziaria competente, che dovrà esaminare il quadro e stabilire gli ulteriori sviluppi.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna ferita. Dopo l’assistenza iniziale, la 30enne è stata trasportata all’ospedale di Castiglione delle Stiviere. Qui, secondo quanto riportato, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Non sono stati diffusi, al momento, dettagli clinici ulteriori sulle lesioni, ma la prognosi indica un quadro che richiederà cure e monitoraggio nel periodo successivo.

Resta centrale, nella vicenda, la posizione dei due minori che avrebbero assistito all’aggressione e che si sono trovati coinvolti direttamente nell’emergenza. Il bambino di 9 anni, in particolare, avrebbe avuto la lucidità di prendere in mano il telefono e chiedere aiuto nel momento in cui la situazione stava degenerando. La frase pronunciata al 112 — “Correte, papà sta picchiando la mamma, aiutateci”. — è l’elemento che ha consentito di attivare rapidamente l’intervento e di raggiungere l’abitazione in pochi minuti.



