Parlare con i morti è peccato? La distinzione che cambia la risposta





Parlare con i morti è peccato? La Bibbia condanna l’evocazione dei defunti, ma il ricordo affettuoso e la preghiera appartengono a un piano diverso, spesso confuso.





“Mi manchi”. Due parole pronunciate davanti a una fotografia, sulla tomba di un genitore o nel silenzio di una casa. A chi ha perso una persona cara può capitare di rivolgerle un pensiero ad alta voce, quasi per continuare una conversazione interrotta. Poi, magari, nasce un dubbio: parlare con i morti è peccato?

Per rispondere bisogna chiarire che cosa intendiamo con “parlare”. Ricordare qualcuno, raccontargli simbolicamente una giornata o affidarlo a Dio nella preghiera non coincide con il tentativo di evocarlo attraverso una seduta spiritica.

Nella prospettiva cattolica, esprimere affetto verso una persona scomparsa non è di per sé un peccato. Diverso è cercare di interrogarne lo spirito attraverso pratiche divinatorie o il ricorso a un medium. È su questa distinzione, e non sul semplice fatto di pronunciare parole rivolte a un defunto, che va costruita la risposta.

Parlare con i morti è peccato? Che cosa condanna la Bibbia

Uno dei riferimenti più espliciti si trova nel Deuteronomio. Nel capitolo 18, ai versetti 10-12, vengono proibite diverse pratiche divinatorie e magiche, compresa quella di interrogare i morti.

Il contesto riguarda la ricerca di indicazioni attraverso pratiche rifiutate dalla fede d’Israele. Non descrive una persona che, visitando una tomba, esprime nostalgia o ricorda un momento trascorso insieme. Applicare indistintamente quel divieto a ogni parola rivolta a chi non c’è più significa ignorare la differenza tra i comportamenti.

La Chiesa cattolica riprende questa posizione nel Catechismo, al numero 2116, che respinge l’evocazione dei morti e il ricorso ai medium nell’ambito della divinazione. Il punto successivo mette in guardia anche dallo spiritismo, spesso collegato a pratiche magiche o divinatorie.

La questione, dunque, non riguarda soltanto la curiosità di conoscere il futuro. Anche cercare deliberatamente un contatto mediante pratiche di evocazione rientra nel problema religioso indicato dal Catechismo. Il desiderio comprensibile di risentire una voce amata non rende automaticamente accettabile qualsiasi mezzo proposto per ottenerlo.

Questo insegnamento, inoltre, non certifica che chi promette di parlare con i defunti possieda davvero quella capacità. Condannare una pratica sul piano religioso non significa dimostrare l’autenticità dei presunti messaggi ricevuti.

Occorre anche distinguere il giudizio su un comportamento da quello sulla responsabilità personale. Per la dottrina cattolica, perché un peccato sia mortale devono concorrere materia grave, piena consapevolezza e deliberato consenso. Non è corretto attribuire automaticamente una colpa mortale a una persona senza conoscerne la situazione, la comprensione e la libertà di scelta.

Ricordare, pregare ed evocare non sono la stessa cosa

Dire a un padre scomparso “oggi avrei avuto bisogno di te” può essere un modo di dare parole alla sua mancanza. Non è, per questo solo fatto, una richiesta di manifestazione soprannaturale. Lo stesso vale per una lettera scritta a chi non può più leggerla o per un saluto pronunciato al cimitero.

Questi gesti non dimostrano che il defunto ascolti materialmente ciò che viene detto. Ma non vanno nemmeno trasformati, senza motivo, in pratiche di spiritismo. L’espressione del ricordo e il tentativo di provocare una risposta dall’aldilà sono cose differenti.

Nella tradizione cattolica, poi, pregare per i morti è una pratica incoraggiata. Il Catechismo, al numero 958, richiama la preghiera per i defunti e la comunione che unisce i fedeli in Cristo.

Anche l’esortazione apostolica Amoris laetitia, al numero 257, presenta la preghiera per le persone care scomparse come una forma di comunicazione con loro. Il significato è spirituale: affidarle a Dio, nella fiducia che il legame d’amore non venga semplicemente cancellato dalla morte.

Non si tratta di ottenere una voce, una previsione o una prova della loro presenza. La preghiera rimane un gesto di fede, non una tecnica per produrre fenomeni.

Nella stessa prospettiva, chiedere l’intercessione dei santi non equivale a evocare uno spirito: significa chiedere la loro preghiera presso Dio. È una distinzione propria dell’insegnamento cattolico, mentre altre confessioni cristiane interpretano diversamente la preghiera per i defunti e l’intercessione dei santi.

Alla domanda “parlare con i morti è peccato?”, quindi, non basta rispondere con un sì indiscriminato. Se significa esprimere amore, ricordare o pregare, non va confuso con ciò che la Bibbia condanna. Se significa ricorrere all’evocazione e alla divinazione, la posizione cattolica è invece negativa.

Chi conserva una fotografia e ogni tanto sussurra “mi manchi” non sta, per questo, compiendo una seduta spiritica. Comprendere la differenza evita di aggiungere un senso di colpa ingiustificato al dolore di un’assenza.

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