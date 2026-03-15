Pasdaran, ‘inseguiamo e uccideremo Netanyahu’





Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato un attacco contro obiettivi israeliani e basi americane nella regione, denunciando l’instabilità dei territori occupati.





In un comunicato diffuso dall’agenzia Fars, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver condotto un’operazione militare contro obiettivi strategici nei territori occupati e in tre basi militari americane situate nella regione. L’azione, definita come una “vendetta per i martiri iraniani”, ha colpito infrastrutture industriali a Tel Aviv e installazioni militari statunitensi a Erbil, Ali Salem e Arifjan.

Secondo il comunicato, l’attacco è stato realizzato con “missili pesanti e droni”, causando gravi danni alle strutture colpite. Le Guardie Rivoluzionarie hanno sottolineato che il suono delle sirene delle ambulanze e il numero crescente di morti e feriti riportati dalle autorità israeliane dimostrano l’efficacia dell’operazione. Inoltre, hanno affermato che questa azione rappresenta solo il primo round di una risposta più ampia contro i “criminali terroristi sionisti americani”.

La nota menziona anche l’incertezza sul destino del Primo Ministro israeliano, descritto come “un criminale assassino di bambini”. Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato che, qualora fosse ancora vivo, continueranno a cercarlo per “ucciderlo con tutte le nostre forze”.

Il comunicato non specifica il nome del Primo Ministro in questione, ma il riferimento sembra essere rivolto a Benjamin Netanyahu, leader di Israele. Le dichiarazioni riflettono le tensioni crescenti tra l’Iran e Israele, nonché tra l’Iran e gli Stati Uniti, in un contesto geopolitico già caratterizzato da instabilità.

Secondo quanto riportato, i settori industriali di Tel Aviv sono stati uno dei principali bersagli dell’attacco. Le Guardie Rivoluzionarie sostengono che i missili abbiano colpito con precisione, causando danni significativi alle infrastrutture. Anche le basi militari statunitensi di Harir, situata nei pressi di Erbil, e quelle di Ali Salem e Arifjan sono state prese di mira durante l’operazione. Questi attacchi sarebbero stati condotti in risposta a presunti atti ostili contro l’Iran da parte delle forze israeliane e americane.

Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti sono aumentate negli ultimi anni, alimentate da scontri indiretti in diverse aree del Medio Oriente. L’Iran accusa Israele di essere responsabile di attacchi contro obiettivi iraniani, mentre Israele considera la presenza iraniana in Siria e in altre aree della regione una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale.

Il contesto internazionale complica ulteriormente la situazione. Gli Stati Uniti mantengono una presenza militare significativa in Medio Oriente e hanno rafforzato le sanzioni economiche contro l’Iran negli ultimi anni. Questo ha portato a una serie di scontri indiretti, con attacchi reciproci che coinvolgono droni, missili e altre operazioni militari.

L’operazione rivendicata dalle Guardie Rivoluzionarie rappresenta un ulteriore capitolo in una lunga serie di tensioni tra le parti coinvolte. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l’evolversi della situazione, temendo un’escalation che potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione.

Nonostante la gravità delle accuse e delle azioni descritte nel comunicato, non è ancora possibile verificare in modo indipendente la portata dei danni causati dagli attacchi o confermare il numero esatto di vittime. Le autorità israeliane non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’incidente, mentre gli Stati Uniti non hanno commentato le affermazioni delle Guardie Rivoluzionarie.

La situazione rimane tesa, con un clima di incertezza che avvolge i rapporti tra i principali attori coinvolti. La comunità internazionale continua a monitorare gli sviluppi, auspicando che si possa evitare un’escalation del conflitto nella regione.



