Pasquale Carlomagno e Maria Messenio trovati impiccati: erano i genitori del killer di Federica Torzullo





Una tragedia ha colpito Anguillara Sabazia, dove Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati morti in casa, impiccati. La notizia ha scosso la comunità locale, soprattutto perché Maria Messenio ricopriva il ruolo di assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che il loro figlio, Claudio Carlomagno, è attualmente accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere per la morte della moglie, Federica Torzullo, il cui corpo è stato rinvenuto la scorsa domenica dopo giorni di ricerche.





Il commento dell’avvocato di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli, riflette il dolore e lo sconcerto per la situazione: “Sono sconvolto, erano bravissime persone”. L’allerta sulla scomparsa di Pasquale e Maria è scattata quando la zia di Claudio non è riuscita a contattarli e ha avvisato i carabinieri. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, hanno trovato i due genitori già privi di vita.

Nei giorni precedenti, Maria Messenio si era dimessa dal suo incarico di assessore, e si sospetta che i due abbiano lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, spiegando le ragioni del loro gesto. Le indagini sono in corso e si cerca di comprendere il contesto che ha portato a questa tragica conclusione.

Riguardo al caso di omicidio di Federica Torzullo, le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti. Secondo quanto riportato, il suocero di Federica è stato visto vicino all’abitazione della coppia il giorno del delitto, tra le 7:08 e le 7:17. La telecamera di sorveglianza ha catturato i movimenti di Claudio Carlomagno, che ha confessato di aver ucciso la moglie intorno alle 6:40. In quel momento, suo padre non era presente, escludendo la possibilità che potesse aiutarlo.

Le immagini della videocamera mostrano Claudio mentre entra nel giardino della villetta, ma non è chiaro se sia entrato in casa. Successivamente, l’uomo è stato visto allontanarsi con il corpo di Federica nel baule della sua auto e dirigersi verso il deposito dell’azienda di famiglia. La ricostruzione temporale degli eventi è complessa e gli investigatori stanno cercando di stabilire l’orario esatto della morte di Federica.

La confessione di Claudio ha aggiunto un ulteriore strato di complicazione alla vicenda. Dopo aver ucciso la moglie, ha tentato di contattare il padre e la nuora, ma non ha ricevuto risposta, poiché Federica era già deceduta. La sequenza di eventi ha portato a interrogativi su chi fosse l’ombra vista nel passeggero della sua auto durante i movimenti successivi.

Le indagini continuano a svelare dettagli inquietanti, e la comunità è in attesa di ulteriori sviluppi. La scomparsa di Pasquale e Maria ha lasciato un segno profondo, non solo per la loro famiglia ma per l’intera comunità di Anguillara, che ora si trova a fare i conti con una tragedia che ha coinvolto più generazioni.



