Passato e presente riparte con 120 episodi e Paolo Mieli alla guida per il decimo anniversario





Lunedì 5 ottobre prende il via su Rai 3 la nuova stagione di Passato e Presente, programma storico che celebra il suo decimo anniversario. Questa edizione 2026-2027 prevede ben 120 episodi quotidiani, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:15, ciascuno della durata di circa 40 minuti.





Alla guida confermato Paolo Mieli, storico e giornalista di rilievo, alla conduzione sin dall’esordio del programma nel 2017. Mieli – già direttore de Il Corriere della Sera e de La Stampa – continua a interpretare la storia non solo come racconto, ma come strumento per comprendere il presente. Passato e Presente infatti conserva intatto il suo approccio metodologico: la storia viene indagata attraverso un dialogo critico con temi attuali e con la memoria collettiva.

La conduzione vede Mieli affiancato da un gruppo di esperti, professori universitari e giovani studiosi. Quest’ultimi assumono un ruolo sempre più centrale: non solo partecipano ai dibattiti in studio, ma operano anche come inviati sul campo, portando prospettive fresche e modalità comunicative orientate a un pubblico più ampio e in parte più giovane. Questo mix generazionale permette al programma di avvicinarsi con efficacia a differenti target, rinnovando il linguaggio senza rinunciare alla solidità culturale.

I temi affrontati in questa stagione spaziano da grandi eventi storici a storie individuali, con lo scopo di costruire un ponte tra passato e presente. L’intento è stimolare una riflessione critica che arricchisca il dibattito pubblico, favorendo un confronto consapevole su questioni globali e su quelli che sono gli elementi comuni della memoria collettiva tra generazioni diverse.

Parallelamente alla trasmissione televisiva, Passato e Presente amplia la propria offerta digitale. Per la stagione 2026-2027 sono previsti contenuti originali e esclusivi destinati al web e ai social, pensati con rigore scientifico ma calibrati per catturare l’attenzione dei più giovani. Saranno realizzati principalmente brevi video tematici e pillole verticali, strumenti utili a raggiungere un pubblico più vasto e diversificato rispetto a quello tradizionalmente televisivo.

La puntata inaugurale sarà dedicata a San Francesco d’Assisi, a 800 anni dalla sua morte. Paolo Mieli approfondirà il ruolo e l’immagine di questo “Santo Patrono d’Italia”, analizzandone le opere e gli insegnamenti sotto una luce contemporanea. A completare il confronto in studio sarà la presenza dello storico Antonio Musarra, che porterà chiavi di lettura aggiornate e approfondite. In linea con la filosofia della trasmissione, questa puntata vuole dimostrare come figure storiche di tale rilievo conservino un forte legame con la società attuale.

Si prospetta quindi una stagione ricca e articolata, che conferma l’identità di Passato e Presente e ribadisce la sua missione di far dialogare passato e presente, storia e attualità, attraverso uno sguardo critico e plurale. La combinazione tra contenuti di qualità e l’uso rinnovato degli strumenti digitali rende il programma capace di rinnovarsi senza tradire il suo carattere distintivo.

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