Pensavo di aver trovato la persona giusta. Mi sbagliavo.





Ho conosciuto il mio ex (30M) tre mesi fa a un evento di speed dating. Io ho 30 anni. Per i primi due mesi, sembrava tutto perfetto: era presente, attento, rispettoso dei miei tempi, ricordava ogni dettaglio che condividevo e si offriva persino di aiutarmi nelle faccende domestiche senza che glielo chiedessi.





Sentivo che c’era una sorta di “sincronicità” tra noi. Una volta ho sognato un incidente d’auto e lui ne ha avuto uno (per fortuna lieve) proprio quella mattina. Abbiamo fatto lo stesso punteggio a mini-golf, sbadigliato nello stesso istante, e mille piccole coincidenze che mi sembravano segnali.

Il giorno del mio compleanno mi ha chiesto di essere la sua ragazza. Pensavo davvero che fossimo sulla stessa lunghezza d’onda.

A Capodanno, però, qualcosa è cambiato. Mi ha portato a conoscere i suoi amici ma si è rifiutato di fare una foto con me. È stato freddo tutta la sera. Mentre gli altri baciavano le loro compagne a mezzanotte, lui ha evitato persino di guardarmi. Quando gli ho chiesto spiegazioni, mi ha detto che vuole che i suoi amici lo vedano come un “robot senza sentimenti”.

In più, ho notato che con quel gruppo si comporta da gregario, pur sostenendo di essere una persona autonoma e organizzata. Fa solo quello che decide il “capo” del gruppo. Dopo quella serata gli ho detto che non avrei più voluto uscire con loro, e sembrava d’accordo.

Poi è arrivato il colpo basso.

Pochi giorni dopo Capodanno, ha deciso di chiudere. Mi ha detto che vedermi due volte a settimana era “troppo” per lui, che non provava alcuna crescita personale, e che aveva bisogno di stare solo. Non capivo, quindi ho insistito per avere chiarezza. È allora che mi ha confessato tutto: per tre mesi aveva solo recitato.

Le “rivelazioni”

Regali : Fare una torta per il mio compleanno e portarmi un regalo andava “contro i suoi principi”, ma l’ha fatto “perché così fanno le persone normali”. (Avevo chiesto solo dei fiori.)

Appuntamenti : Ha proposto uscite come il bowling o le escape room, ma poi mi ha detto che le odia. Le ha suggerite solo perché sono “attività da coppia”.

Foto : Gli dava fastidio che gli facessi delle foto, ma non me lo ha mai detto.

Frequenza: Vederci due volte a settimana per lui era insostenibile, ma non ha mai provato a parlarne.

E potrei continuare…

La “pausa”

Ora dice di volersi prendere un mese di pausa per decidere se tornare insieme, con una probabilità del 50/50.

La verità? Dopo aver scoperto che l’uomo “perfetto” che avevo incontrato non era reale, mi sento delusa… ma anche sollevata. Ho capito che non ho perso un fidanzato. Ho semplicemente scoperto che quella persona non esisteva: era solo un ruolo, una facciata. E la cosa più assurda è che non gli ho mai chiesto nulla di straordinario.

Sono uscita per 3 mesi con un ragazzo che sembrava ideale. A Capodanno ha rivelato di voler apparire come un “robot” privo di sentimenti. Pochi giorni dopo ha chiuso perché fare il minimo (regali, appuntamenti, vederci due volte a settimana) è, secondo lui, una “recita” contro i suoi valori. Ho scoperto che tutto ciò che credevo reale, non lo era.



