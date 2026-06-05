Per 15 anni vidi scarpe appese ai cavi sull’autostrada 401. Poi scoprii la setta. E il loro segreto mi distrusse

Mi chiamo James Walker. Ho cinquantatré anni. Vivo a Brockville, Ontario, e lavoro come contabile per una piccola azienda di trasporti. La mia vita è noiosa, e mi sta bene così. Ma c’è una cosa che mi perseguita da quindici anni. Una cosa che ho visto ogni lunedì mattina per oltre settecento viaggi. Le scarpe. Quelle maledette scarpe appese ai cavi dell’alta tensione lungo l’autostrada 401. Non avrei mai immaginato che un giorno avrei scoperto cosa significavano davvero. E non avrei mai immaginato che quella scoperta avrebbe quasi ucciso me e la mia famiglia.





Tutto iniziò nel 2007. Mia moglie Sarah ed io avevamo appena comprato casa a Brockville. Io avevo appena iniziato il nuovo lavoro a Cornwall. Ogni mattina, alle 6:45, prendevo la macchina e percorrevo trenta chilometri verso est. Alle 7:10, superavo il cartello che segnava l’uscita per Maitland. E lì, appesi ai cavi, c’erano loro. All’inizio erano poche. Una scarpa da ginnastica rossa. Un sandalo. Uno stivale da lavoro. Pensai agli adolescenti. Poi, con il passare dei mesi, le scarpe aumentavano. Ogni settimana ce n’era qualcuna nuova. A volte sparivano quelle vecchie, come se qualcuno le avesse rimosse. Altre volte restavano lì, sbiadite dal sole, consumate dalla pioggia.

Non ne parlavo con nessuno. Non volevo sembrare strano. Ma una domenica, mentre tornavo dalla pesca con mio figlio Evan, lui le vide. “Papà, perché quelle scarpe sono lassù?” Aveva otto anni. Non seppi cosa rispondere. “È un gioco,” dissi. “I ragazzi le lanciano per noia.” Lui mi guardò con quegli occhi intelligenti che non si lasciano ingannare. “Ma sono tante. E sono tutte diverse. Perché?” Non seppi rispondere. E da quel giorno, iniziai a fotografarle.

Sarah pensava fosse una crisi di mezza età. “James, smettila con quelle fotografie. La gente comincia a parlare.” Forse aveva ragione. Ma io non potevo smettere. Era più forte di me. Ogni lunedì, parcheggiavo sulla corsia di emergenza per trenta secondi, scattavo la foto, e ripartivo. A volte le scarpe erano nuove. A volte erano le stesse della settimana prima, ma più rovinate. Una volta trovai una scarpa da donna, nera, con il tacco rotto, che era identica a quella che Sarah aveva buttato via un mese prima. Le mostrai la foto. “Guarda, è uguale alla tua.” Lei impallidì. “Non è uguale. È la stessa. Ho buttato quelle scarpe nel cassonetto dietro casa. Come ci sono arrivate lassù?” Non seppi rispondere. Ma da quel giorno, anche Sarah iniziò a guardare i cavi quando passavamo in macchina.

Il 17 ottobre 2022, tutto cambiò. Ero stato a Ottawa per una riunione. Tornavo verso casa tardi, ben oltre il tramonto. Pioveva forte. Sull’autostrada non c’era quasi nessuno. All’altezza del cartello per Maitland, vidi una figura. Fermai la macchina sulla corsia di emergenza, spensi i fari, e osservai. La figura era vestita di nero. Teneva in mano un lungo bastone. Si allungava verso i cavi. Un lampo illuminò il cielo. Vidi il volto. Era una donna, sulla cinquantina. Il cappuccio le scivolò indietro. Aveva i capelli grigi, lunghi, sporchi. Intorno al collo, qualcosa di rosso. Una corda. Sembrava un cappio. Il mio cuore cominciò a battere così forte che lo sentivo nelle tempie. Presi il telefono e provai a filmare. Ma con la pioggia, lo schermo era una macchia informe. La donna si voltò verso la mia macchina. Per un secondo, i nostri occhi si incontrarono. Poi lei si girò e scomparve nel bosco. Come se non fosse mai esistita.

Non dormii quella notte. Passai ore a cercare su internet. “Donna corda rossa collo scarpe autostrada 401.” Niente. “Scomparsi Ontario scarpe cavi.” Niente. Poi, per puro caso, trovai un forum di true crime. Un post risalente al 2012. Titolo: “La setta delle scarpe sull’autostrada 401.” La storia era raccontata da una donna che diceva di chiamarsi Rebecca. Scriveva di essere fuggita da una comunità religiosa isolata vicino a Morrisburg, a pochi chilometri da dove io vedevo le scarpe. “Non sono scarpe,” scriveva. “Sono avvertimenti. Ogni scarpa rappresenta una persona che è stata portata via. Una persona che non vedrà mai più la luce del sole. Le mettono lì per far sapere agli iniziati che il conto è stato saldato. Ma anche per avvertire i forestieri. Per dire loro: girati, torna indietro, questo posto non è per te.” Il post continuava descrivendo riti, simboli, gerarchie. Poi, all’improvviso, si interrompeva. L’ultimo messaggio di Rebecca era del 14 novembre 2014. “Hanno scoperto che scrivo. Devo andare. Se leggete questo, e un giorno vedrete una scarpa nera con tacco rotto appesa ai cavi vicino a Prescott, significa che non ce l’ho fatta. Cercatemi. Per favore, cercatemi.”

Il giorno dopo, chiamai la polizia di Leeds and Grenville. L’agente al centralino pensò fosse uno scherzo. Poi mi passò il sergente Miller. Lui sapeva. Sapeva di Rebecca. Sapeva delle scarpe. Sapeva della setta. Ma non poteva farci niente. “Non abbiamo prove,” mi disse. “Le scarpe non sono illegali. Le persone scomparse? Abbiamo archivi aperti. Ma senza corpi, senza testimoni, senza confessioni, non possiamo fare irruzione in una comunità religiosa solo perché qualcuno lancia scarpe sui cavi.” “E Rebecca?” chiesi. “Rebecca Toland è scomparsa l’11 novembre 2014. Le sue scarpe sono state trovate il 12 novembre. Le abbiamo analizzate. Non c’erano tracce di sangue, nessun DNA, niente. Solo un paio di scarpe vecchie. Sua madre ha detto che le aveva comprate lei, due anni prima. Ma non abbiamo mai trovato il corpo. Non abbiamo mai trovato nulla.” “Credete sia stata uccisa?” chiesi. Miller esitò. “Credo che qualcuno voglia che pensiamo di sì. Ma finché non avremo prove, è solo una donna scomparsa. E le scarpe sono solo scarpe.”

Ma io non potevo fermarmi. Avevo 187 foto. 187 scarpe. Decisi di catalogarle per data, tipo, posizione. Scarpe da uomo: 63. Scarpe da donna: 89. Scarpe da bambino: 35. Scarpe da neonato: 3. Una era la scarpina bianca che avevo visto due mesi prima. Due erano infradito piccolissime, forse da bambina di due o tre anni. Mi misi a cercare notizie di bambini scomparsi nell’Ontario orientale negli ultimi quindici anni. Trovarne non fu difficile. La polizia canadese ha una banca dati nazionale. In quindici anni, nell’area tra Brockville e Cornwall, risultavano 47 bambini scomparsi. Non tutti erano stati ritrovati. 12 erano ancora dispersi. 12 bambini. E io avevo 35 scarpe da bambino. Non coincidevano. Ma forse non tutte quelle scarpe erano di bambini scomparsi di recente. Forse alcune erano vecchie. Forse alcune erano state messe lì per confondere le acque. O forse, la verità era molto più semplice e molto più orribile: quelle scarpe non rappresentavano le persone scomparse. Rappresentavano i colpevoli. Una scarpa per ogni membro della setta. Un giuramento. Un segno di fedeltà. “Ho ucciso per te. Ecco la mia scarpa come testimone.”

Una notte, Sarah mi svegliò. Erano le 3:15. “James, fuori c’è qualcuno.” Mi alzai, presi il fucile che tenevo in armadio, e guardai dalla finestra. Sul vialetto di casa, c’era una scarpa. Una scarpa da donna, nera, con il tacco rotto. Esattamente come quella di Rebecca. Come quella di Sarah. Corsi fuori. Il vialetto era vuoto. La strada era vuota. Ma la scarpa era lì. La presi. Era ancora calda. Qualcuno l’aveva appena lasciata. Tornai in casa, chiusi la porta, e chiamai Miller. Lui arrivò in venti minuti. Esaminò la scarpa. Impallidì. “Signor Walker, questa scarpa… è identica a quella di Rebecca. Ma non può essere la stessa. Quella è negli archivi della polizia.” “Allora ce n’è un’altra,” dissi. “E qualcuno l’ha portata qui per dirmi qualcosa.” Miller mi guardò. “Forse è un avvertimento. O forse… è un invito. Forse vogliono che lei vada da loro. Forse vogliono raccontarle la verità.” La mattina dopo, trovai una lettera nella cassetta della posta. Nessun mittente. Nessun francobollo. Solo un foglio di carta con un indirizzo scritto a mano. “1327 County Road 18, Morrisburg. Venite da solo. Mezzanotte. Portate la scarpa.”

Andai. Non dissi niente a Sarah. Non dissi niente a Miller. Presi la macchina e guidai verso Morrisburg. Alle 23:45, parcheggiai davanti a un edificio abbandonato. Una vecchia chiesa. Le finestre erano rotte. Il tetto era ceduto. Ma dalla porta principale usciva una luce fioca. Entrai. Dentro c’erano loro. Non una setta. Non assassini. Non rapitori. C’erano le madri. Le madri dei bambini scomparsi. E al centro, in piedi, c’era Rebecca Toland. Viva. “Non sono scomparsa,” disse. “Sono fuggita. E ho passato otto anni a cercare prove. Le scarpe? Le mettiamo noi. Per ricordare. Per non farci dimenticare. Perché la polizia non ci ascolta, i giornali non scrivono di noi, il mondo va avanti come se i nostri figli non fossero mai esistiti. Ma noi non dimentichiamo. E ogni scarpa è una preghiera. Una promessa. Un urlo nel buio.” Rebecca si avvicinò. “Lei ha fotografato le nostre scarpe per quindici anni, James. Lei ha visto ciò che nessun altro voleva vedere. Per questo l’abbiamo scelto.” “Scegliere per cosa?” chiesi, con la voce rotta. “Per aiutarci a seppellire i nostri morti,” rispose. “Abbiamo trovato il campo. Il posto dove le hanno nascoste. Ma da sole non possiamo scavare. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci creda. Abbiamo bisogno di qualcuno che abbia le prove.” Tirò fuori una mappa. Cerchi rossi. Decine di cerchi rossi. “Qui,” disse. “A tre chilometri da dove lei passa ogni mattina. Per quindici anni, ha guidato sopra i loro corpi senza saperlo.”

La polizia ha scavato la primavera successiva. Hanno trovato 187 corpi. Uomini, donne, bambini. La setta non era una setta. Era una famiglia. Una famiglia che per decenni aveva rapito, ucciso e seppellito viandanti lungo l’autostrada. Le scarpe non erano avvertimenti per i forestieri. Erano trofei. Un macabro album di ricordi appeso ai cavi perché i carnefici potessero vedere ogni giorno il frutto del loro lavoro. Oggi, molti di loro sono in prigione. Altri sono morti prima che la giustizia li raggiungesse. Rebecca Toland ha finalmente seppellito suo figlio, scomparso nel 2009. Io ho smesso di fotografare le scarpe. Ma ogni volta che guido sull’autostrada 401, alzo gli occhi verso i cavi. Non ci sono più scarpe. Solo il cielo grigio dell’Ontario. E il silenzio di 187 anime che qualcuno, per quindici anni, ha visto ma non ha mai capito. Fino a quando non l’ha fatto qualcuno che non ha smesso di guardare.