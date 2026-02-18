Per chi ha più di 25 flatulenze al giorno

Che cos’è una flatulenza?
La flatulenza (comunemente chiamata “fare aria”) è l’emissione di gas dall’apparato digerente attraverso il retto. È una funzione del tutto naturale: in media, una persona emette gas tra le 14 e le 25 volte al giorno.
Flatulenza eccessiva: cosa significa e cosa fare
Se superi le 25 emissioni quotidiane, soprattutto se accompagnate da altri sintomi, si può parlare di flatulenza eccessiva. Nella maggior parte dei casi non è grave, ma può indicare che qualcosa nel sistema digestivo non sta funzionando al meglio.
⚠️ Cause comuni
1. Alimentazione
Alcuni cibi favoriscono la produzione di gas:
- Alimenti ricchi di fibre (fagioli, lenticchie, broccoli, cipolle)
- Bevande gassate
- Dolcificanti come sorbitolo o mannitolo (prodotti “senza zucchero”)
- Lattosio (in caso di intolleranza)
- Fruttosio o sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio
2. Ingerire troppa aria (aerofagia)
- Masticare chewing gum
- Mangiare troppo velocemente
- Bere con la cannuccia
- Parlare mentre si mangia
- Fumare
3. Intolleranze alimentari
- Intolleranza al lattosio
- Intolleranza o sensibilità al glutine (celiachia o sensibilità non celiaca)
- Sensibilità ai FODMAP (zuccheri fermentabili che causano gonfiore e gas)
4. Disturbi digestivi
- Sindrome dell’intestino irritabile (IBS): gas, gonfiore, crampi
- SIBO (sovracrescita batterica del tenue): fermentazione precoce del cibo
- Celiachia
- GERD (reflusso), che può aumentare l’aerofagia
- Insufficienza pancreatica (digestione incompleta → fermentazione intestinale)
5. Farmaci
- Antibiotici (alterano il microbiota intestinale)
- Lassativi
- Metformina (per il diabete)
- Integratori di fibre
🩺 Quando consultare il medico
Rivolgiti a un professionista se la flatulenza è accompagnata da:
- Gonfiore o dolore addominale persistente
- Diarrea o stitichezza
- Perdita di peso inspiegabile
- Sangue nelle feci
- Stanchezza marcata
- Cambiamenti improvvisi dell’appetito
✅ Come ridurre la produzione di gas
- Tieni un diario alimentare per individuare i cibi scatenanti
- Prova una dieta a basso contenuto di FODMAP (utile per molti con IBS)
- Mangia lentamente e mastica bene
- Valuta l’uso di probiotici
- Riduci temporaneamente gli alimenti noti per produrre gas
- Fai attività fisica regolarmente
- Usa enzimi digestivi o lattasi, se necessario
🧪 Possibili esami diagnostici
Il medico potrebbe consigliare:
- Breath test all’idrogeno (per lattosio o SIBO)
- Esami del sangue per la celiachia
- Analisi delle feci
- Endoscopia o colonscopia nei casi persistenti o sospetti
In sintesi
Avere gas è normale. Averne molto di più del solito può essere un segnale da ascoltare. Spesso basta modificare l’alimentazione o alcune abitudini; altre volte può essere utile un approfondimento medico.
Il corpo comunica. Sta a noi imparare ad ascoltarlo senza imbarazzo, ma con consapevolezza.
