Per chi ha più di 25 flatulenze al giorno

Emanuela B.
18/02/2026
Che cos’è una flatulenza?

La flatulenza (comunemente chiamata “fare aria”) è l’emissione di gas dall’apparato digerente attraverso il retto. È una funzione del tutto naturale: in media, una persona emette gas tra le 14 e le 25 volte al giorno.



Flatulenza eccessiva: cosa significa e cosa fare

Se superi le 25 emissioni quotidiane, soprattutto se accompagnate da altri sintomi, si può parlare di flatulenza eccessiva. Nella maggior parte dei casi non è grave, ma può indicare che qualcosa nel sistema digestivo non sta funzionando al meglio.

⚠️ Cause comuni

1. Alimentazione

Alcuni cibi favoriscono la produzione di gas:

  • Alimenti ricchi di fibre (fagioli, lenticchie, broccoli, cipolle)
  • Bevande gassate
  • Dolcificanti come sorbitolo o mannitolo (prodotti “senza zucchero”)
  • Lattosio (in caso di intolleranza)
  • Fruttosio o sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio

2. Ingerire troppa aria (aerofagia)

  • Masticare chewing gum
  • Mangiare troppo velocemente
  • Bere con la cannuccia
  • Parlare mentre si mangia
  • Fumare

3. Intolleranze alimentari

  • Intolleranza al lattosio
  • Intolleranza o sensibilità al glutine (celiachia o sensibilità non celiaca)
  • Sensibilità ai FODMAP (zuccheri fermentabili che causano gonfiore e gas)

4. Disturbi digestivi

  • Sindrome dell’intestino irritabile (IBS): gas, gonfiore, crampi
  • SIBO (sovracrescita batterica del tenue): fermentazione precoce del cibo
  • Celiachia
  • GERD (reflusso), che può aumentare l’aerofagia
  • Insufficienza pancreatica (digestione incompleta → fermentazione intestinale)

5. Farmaci

  • Antibiotici (alterano il microbiota intestinale)
  • Lassativi
  • Metformina (per il diabete)
  • Integratori di fibre

🩺 Quando consultare il medico

Rivolgiti a un professionista se la flatulenza è accompagnata da:

  • Gonfiore o dolore addominale persistente
  • Diarrea o stitichezza
  • Perdita di peso inspiegabile
  • Sangue nelle feci
  • Stanchezza marcata
  • Cambiamenti improvvisi dell’appetito

✅ Come ridurre la produzione di gas

  • Tieni un diario alimentare per individuare i cibi scatenanti
  • Prova una dieta a basso contenuto di FODMAP (utile per molti con IBS)
  • Mangia lentamente e mastica bene
  • Valuta l’uso di probiotici
  • Riduci temporaneamente gli alimenti noti per produrre gas
  • Fai attività fisica regolarmente
  • Usa enzimi digestivi o lattasi, se necessario

🧪 Possibili esami diagnostici

Il medico potrebbe consigliare:

  • Breath test all’idrogeno (per lattosio o SIBO)
  • Esami del sangue per la celiachia
  • Analisi delle feci
  • Endoscopia o colonscopia nei casi persistenti o sospetti

In sintesi

Avere gas è normale. Averne molto di più del solito può essere un segnale da ascoltare. Spesso basta modificare l’alimentazione o alcune abitudini; altre volte può essere utile un approfondimento medico.

Il corpo comunica. Sta a noi imparare ad ascoltarlo senza imbarazzo, ma con consapevolezza.



