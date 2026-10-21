«Non ci hanno considerato». Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, il retroscena sulla narrazione al Grande Fratello Vip





Nel post puntata, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia ragionano sulla poca visibilità: la loro presa di posizione riguarda il racconto televisivo, non una gelosia interna.





Nel silenzio che resta quando si spengono le luci della puntata, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia si ritrovano a fare i conti con una sensazione insolita: non essere stati “dentro” lo show, pur essendoci. Nei loro ragionamenti a caldo, raccolti e rilanciati da Biccy, non c’è la classica miccia di una gelosia o di un fraintendimento di coppia. Il punto, semmai, è un altro: la percezione di essere rimasti ai margini della narrazione televisiva del Grande Fratello Vip, come se la loro presenza contasse soltanto quando utile a incastrare una trama.

È un tema che in Casa torna ciclicamente, ma qui assume un colore diverso perché diventa una presa di posizione sul meccanismo del racconto: Piera e Roncaccia non contestano un concorrente o una dinamica interna, bensì l’idea di essere finiti in un cono d’ombra tra una clip e l’altra. E, sempre secondo quanto riportato da Biccy, questa assenza di “spazio” non viene letta come un vantaggio, ma come una forma di pressione che sposta l’equilibrio emotivo e strategico.

Piera Meloni: Due puntate, poca visibilità: da osservazione a irritazione

La cronologia, per come è stata ricostruita dalla testata, parte da due appuntamenti ravvicinati: due puntate consecutive dopo le quali Piera e Alessandro si accorgono di non aver avuto un vero segmento dedicato. Niente blocchi costruiti attorno a loro, niente clip centrali con confessionali o confronto in studio: il loro passaggio televisivo, a quanto sostengono, si sarebbe ridotto alle nomination.

Nel post puntata, parlando tra loro, i due attraversano più stati d’animo. All’inizio affiora persino una sfumatura di orgoglio: come se non essere “tirati dentro” potesse significare evitare etichette o strumentalizzazioni. Ma la conversazione, sempre secondo il resoconto di Biccy, vira presto verso l’insofferenza. Perché l’assenza di attenzione non viene letta come neutralità: viene interpretata come una selezione, come una scelta editoriale che li lascia ai margini finché non serve un motivo specifico per chiamarli in causa.

È qui che il discorso diventa più appuntito. Piera, nella ricostruzione della fonte, sostiene che il programma la “prenda” soprattutto quando può incastrarla in una trama già pronta: o il capitolo legato all’ex, Gian Marco, o il capitolo legato a Roncaccia. Il sottotesto è chiaro: loro avrebbero anche altro da raccontare, ma quel materiale non arriverebbe in puntata, o non arriverebbe con lo stesso peso.

La frase di Roncaccia e il senso di controllo

Dentro questo sfogo, Biccy riporta una battuta attribuita ad Alessandro Roncaccia che fotografa bene la frustrazione e la trasforma in una questione quasi fisica: «Non abbiamo neanche l’adrenalina del post puntata perché non ci hanno considerato».

È una frase interessante non tanto per il lamento in sé, quanto per ciò che suggerisce del “ritmo” emotivo del reality. In genere, il post puntata è la zona calda: si commentano le clip, si metabolizzano le parole sentite in studio, si ricompattano alleanze e antipatie, si rilegge tutto con gli occhi di chi sa di essere stato visto. Se invece ti senti ignorato, manca perfino quel picco di energia che alimenta la conversazione. Non è solo una questione di ego: è un problema di posizionamento, perché la puntata definisce chi è al centro e chi resta sullo sfondo.

Da qui nasce la lettura più ampia, sempre attribuita al loro dialogo: la narrazione può diventare una forma di pressione e, in certo modo, di controllo. Se la tua storia viene ripresa solo quando serve a sostenere un conflitto o un triangolo, finisci per muoverti dentro binari stretti. Qualsiasi gesto rischia di essere interpretato come “capitolo successivo” di una sceneggiatura percepita, non come un’evoluzione spontanea del rapporto.

Ed è qui che il loro caso si distingue da tante discussioni di coppia viste al Grande Fratello: non stanno litigando su cosa sia successo tra loro; stanno discutendo su come quel loro “tra loro” venga tradotto per il pubblico. È un meta-discorso che, proprio perché meta, spesso non arriva mai in puntata in modo esplicito. Ma nella vita quotidiana della Casa può pesare eccome.

Tra nomination e trame: cosa significa sentirsi “solo utili”

Se davvero, come riportato, Piera e Roncaccia percepiscono di comparire quasi esclusivamente in occasione delle nomination, il messaggio che arriva loro è ambiguo: esisti nel racconto quando devi essere misurato, giudicato, spinto dentro un meccanismo di scelta. Ma scompari quando potresti definire tu la tua identità con momenti più leggeri, confessioni, amicizie, o semplici scene di quotidianità.

Questa sensazione può produrre due reazioni opposte. La prima è l’“auto-sabotaggio”: provare a forzare la mano, cercare il momento televisivo, alzare i toni, inseguire la clip. La seconda è il ripiegamento: scegliere di restare davvero fuori dal gioco editoriale, rinunciando però a far capire chi sei. Nel dialogo riportato da Biccy, sembra emergere una terza strada: rendere la mancanza di spazio un tema, cioè spostare lo sguardo sulla macchina del programma. Non è detto che funzioni in termini di visibilità, ma è una mossa che può compattare una coppia (o quasi-coppia) perché crea un “noi” contrapposto al racconto esterno.

Va ricordato che, nella pagina citata, non risultano repliche della produzione né correzioni successive: restiamo dunque sul terreno della loro percezione e della ricostruzione giornalistica. E proprio per questo il punto non è stabilire se “abbiano ragione” o “torto”, ma osservare l’effetto che questa convinzione può avere sul loro percorso: quando credi di essere chiamato in causa solo per sostenere una trama, inizi a sospettare di ogni domanda, di ogni confessionale, di ogni dinamica che ti riguarda.

Il retroscena che può cambiare la loro storia (senza un bacio o una rottura)

Nelle storie da Grande Fratello spesso ci aspettiamo la svolta rumorosa: un bacio inatteso, una dichiarazione, una rottura, una scenata. Qui, invece, il retroscena raccontato da Biccy è più sottile e potenzialmente più incisivo: la relazione (o il legame in formazione) tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia rischia di essere ridefinita non da ciò che fanno, ma da come pensano di essere raccontati.

Se la coppia interiorizza l’idea di essere “invisibile”, può iniziare a vivere ogni scelta come un test: parlare dell’ex, evitare l’ex, esporsi, non esporsi. E in questa tensione può cambiare il loro modo di stare insieme: meno spontaneità, più calcolo; oppure, al contrario, più complicità “contro” l’esterno. In entrambi i casi, lo snodo è la stessa domanda: restare fedeli al proprio modo di essere o provare a rientrare nella narrazione?

Per ora, sempre stando a quanto disponibile, non c’è un blocco recupero già promesso ufficialmente, né un chiarimento in puntata che ribalti la sensazione dei due. Resta un dialogo post puntata e una piccola crepa che non si vede in diretta, ma che può condizionare il modo in cui Piera e Roncaccia affronteranno i prossimi giorni: non solo tra loro, ma anche nel rapporto con il gioco, con le nomination e con l’idea di essere osservati.

Nel Grande Fratello Vip, a volte, la vera miccia non è la gelosia: è sentirsi personaggi solo a comando.

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