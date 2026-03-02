Pioggia di missili su Abu Dhabi, colpita la base francese: l’offensiva dell’Iran





Un attacco con droni iraniani ha colpito una base navale di Abu Dhabi che ospita forze francesi, provocando un incendio ma senza causare vittime, come comunicato dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti. “Squadre specializzate sono intervenute oggi per gestire un incidente derivante da un attacco di due droni iraniani contro un magazzino della base navale Al Salam ad Abu Dhabi.





L’attacco ha provocato un incendio in due container contenenti materiali generici, senza causare vittime”, ha dichiarato il Ministero. La base, nota anche come Camp de la Paix, è di proprietà degli Emirati Arabi Uniti, ma ospita forze francesi su invito degli Emirati.

L’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a The Atlantic che la nuova leadership iraniana ha espresso il desiderio di dialogare e che ha accettato di incontrarli. Trump ha affermato: “Avrebbero dovuto farlo prima; era pratico e semplice. Hanno atteso troppo a lungo”. Tuttavia, Trump non si è impegnato a prolungare la campagna iraniana per sostenere una potenziale rivolta popolare. Nell’intervista, ha dichiarato: “Valuterò la situazione. Non posso fornire una risposta a questa domanda”, esprimendo soddisfazione per la reazione dimostrata finora dal popolo iraniano. Ha aggiunto: “Consapevoli dei rischi, le persone hanno manifestato apertamente la loro gioia”.

In merito al prezzo del petrolio, Trump ha dichiarato: “Non sono preoccupato. Faccio ciò che ritengo giusto”.

In un’intervista rilasciata a Fox News, l’ex Presidente Donald Trump ha espresso la sua totale serenità in merito alle recenti azioni intraprese, affermando: “Non sono minimamente preoccupato. Mi limito a perseguire ciò che ritengo giusto, e alla fine, le cose si risolvono positivamente”. Questa dichiarazione è stata fornita in risposta a domande riguardanti le potenziali ripercussioni dell’attacco sul prezzo del petrolio e sullo Stretto di Hormuz.

Inoltre, Trump ha sottolineato il significativo successo ottenuto, dichiarando: “In un’unica operazione, 48 leader iraniani sono stati eliminati. È un risultato che lascia sbalorditi per la sua portata”. Ha inoltre precisato che gli Stati Uniti hanno già identificato i target rimanenti che necessitano di essere neutralizzati.



