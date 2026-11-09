Pochi giorni prima del nostro matrimonio, il mio fidanzato ha fatto un “viaggio di chiusura” con la sua ex





A quel punto Dylan è sembrato davvero perplesso. «Bali? Pensavo andassero a Cancún.»





Ho retto la parte finché non se n’è andato. Poi sono tornata a casa inebriata da una specie di stordimento.

Una volta in macchina, non ho pianto né urlato. Ho fatto una sola telefonata.

La mattina dopo, vestita con un abito estivo bianco e non da sola, sono entrata in aeroporto.

Ho scrutato la folla e li ho trovati: Jared e la sua ex, Miranda, che ridevano ai controlli di sicurezza come se nulla fosse.

Ho fatto un passo avanti, con voce dolce e ferma. «Jared!»

Lui si è voltato, il suo volto trasformatosi da confuso ad terrorizzato non appena mi ha visto… e l’uomo accanto a me.

«Liam,» ho detto, baciando la guancia dell’uomo alto e dai capelli scuri al mio fianco. «Pronto per il nostro viaggio?»

Jared è rimasto a bocca aperta. «Che succede? È uno scherzo?»

Ho sorriso. «Ti fai una vacanza di chiusura prima del nostro matrimonio? Io e Liam abbiamo pensato di fare lo stesso. Sai, per simmetria.»

Liam, il mio ex del college, ha stretto educatamente la mano di Jared.

«La chiusura è importante. Stiamo solo cercando tutti di iniziare i nostri nuovi capitoli con il piede giusto.»

Gli siamo passati accanto dritti, dirigendoci verso il nostro gate per un volo vero. Già, perché questo non era solo uno spettacolo.

Dopo aver scoperto del viaggio segreto di Jared, avevo chiamato Liam.

Non ci eravamo parlati molto negli ultimi anni, ma ricordavo la sua lealtà e il suo senso dell’umorismo. Gli avevo esposto la situazione.

«Quindi, fatemi capire,» aveva detto lui. «Vuoi che parta in aereo con te solo per rovinare i piani al tuo fidanzato traditore?»

«Ti piacciono ancora i margarita, vero?»

Lui aveva riso. «Mandami l’itinerario.»

Ora, seduta al nostro gate, stavo scorrendo i messaggi di Jared.

«Che diavolo fai, Tessa?»

«Stavo per spiegarti tutto.»

«Hai appena mandato all’aria il nostro futuro.»

L’ho bloccato.

Cabo si è rivelata molto più di una semplice vendetta. Io e Liam ci siamo riavvicinati. Le lunghe chiacchierate sulla spiaggia si sono trasformate in conversazioni più profonde e, alla fine della settimana, non stavamo più fingendo.

Sei mesi dopo, Liam si è trasferito nella mia città e mi ha chiesto di sposarlo. Ci siamo sposati in primavera, circondati solo da amici intimi e familiari.

E Jared? Ha mandato una sola email mesi dopo: «Immagino che la tua chiusura abbia funzionato.»

Ha funzionato eccome.



