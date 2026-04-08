Portarono il corpo di una giovane suora all’obitorio per l’autopsia… ma quando il medico tagliò l’abito trovò una frase scritta sulla sua pelle che cambiò tutto

Quando la Madre Superiora se ne andò, Harris chiuse immediatamente la porta dell’obitorio e tornò verso il tavolo. L’assistente aveva il volto pallido.
“Dottore… lei sapeva della frase?”
Harris scosse lentamente la testa.
La frase sulla pelle della suora non sembrava scritta da qualcun altro. Sembrava… scritta da lei stessa. Con un oggetto appuntito. Forse poco prima di morire.
E questo significava solo una cosa.
La suora sapeva che sarebbe morta.
E stava cercando di lasciare un messaggio.
Il medico decise di ignorare le richieste del convento per il momento. Fotografò l’iscrizione, documentò il corpo e controllò attentamente ogni dettaglio dell’abito.
Fu allora che trovò qualcosa nascosto nella cucitura interna.
Un piccolo pezzo di carta piegato.
Dentro c’erano poche righe scritte in fretta.
“Sono in pericolo. Alcune di noi lo sono. Se state leggendo questo significa che non sono riuscita a uscire dal convento. Non fidatevi di lei.”
Harris sentì lo stomaco stringersi.
Lei.
La Madre Superiora.
Il giorno dopo la polizia iniziò un’indagine ufficiale. Quello che emerse nelle settimane successive sconvolse l’intera comunità religiosa della zona.
Dietro le mura del convento si nascondeva una realtà completamente diversa da quella che appariva all’esterno. Diverse suore avevano denunciato pressioni psicologiche, punizioni severe e isolamento forzato.
Ma la rivelazione più inquietante arrivò dai registri medici.
Negli ultimi anni almeno tre suore erano morte improvvisamente.
Sempre di notte.
Sempre senza autopsia.
Sorella Miriam era stata la prima a lasciare un messaggio.
Grazie a quella frase scritta sulla propria pelle, l’indagine non venne mai insabbiata. Il convento fu temporaneamente chiuso e le autorità avviarono una lunga inchiesta sulle responsabilità della dirigenza religiosa.
Il dottor Harris continuò a lavorare all’obitorio come sempre.
Ma anni dopo ricordava ancora quella notte.
Perché in tutta la sua carriera aveva visto molti segni lasciati dalla morte.
Ma mai uno che sembrasse così disperatamente… umano.
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