«Prendo io il biglietto vincente»: poi l’ufficio lotterie chiamò me





«Resta in linea, signora Fletcher,» disse Linda, mentre il rumore metallico di una porta di sicurezza che scattava risuonava dall’altra parte dell’apparecchio. Riconobbi la voce di due agenti della polizia di stato che intimavano a Lyle di allontanarsi dal bancone di vetro blindato e tenere le mani visibili. «Non potete toccarmi, quel pezzo di carta vale due milioni!»





urlava lui, con quella voce stridula che prendeva solo quando capiva che il terreno sotto i piedi stava franando. «È roba mia, vivevamo sotto lo stesso tetto, ho il diritto di incassarlo!» «Si metta contro la parete, signore, adesso,» ordinò una voce ferma, maschile, priva di qualunque compassione burocratica. Il trambusto si allontanò di qualche metro, seguito dal rumore inconfondibile delle manette che scattavano con uno scatto secco.

Mi alzai dalla sedia a dondolo, entrai in cucina e andai verso il frigorifero. Lo sportello era ancora mezzo storto per la fretta con cui Lyle aveva frugato per cercare il documento d’identità quella mattina presto. Sopra il piano di lavoro c’era ancora la crosta di pane imburrata che non aveva finito. Linda riprese il microfono, ansimando leggermente per la tensione nella stanza.

«Signora Fletcher? È ancora lì?» «Sono qui, Linda. Mi dica tutto.» «L’Caleb-Miles Vance della divisione frodi ha appena preso in custodia il titolo originale e la dichiarazione fraudolenta di suo marito. La carta fedeltà con cui è stato convalidato il pagamento venerdì appartiene a Abigail-Lauren Vance, la commessa storica della stazione di servizio di Route 12.

Risulta che venerdì scorso il terminale avesse esaurito la carta termica dopo la sua transazione, e la signora Vance ha usato la sua tessera per sbloccare la cassa e riemettere la ricevuta corretta. Ma c’è un dettaglio che suo marito non poteva assolutamente sapere.» Guardai l’orologio a cucù sopra il lavello: segnava le tre e dieci del pomeriggio.

«Lo so bene quale dettaglio, Linda,» dissi con calma. «Abigail-Lauren Vance è la figlia di mia sorella Grace. Lavora a quel distributore da quasi quindici anni.» Un silenzio pesante cadde sulla linea governativa. «Allora lei sapeva già che suo marito avrebbe trovato il biglietto?» chiese la funzionaria, con una sfumatura diversa nella voce, non più formale ma profondamente umana.

«Mio marito non ha mai guardato il retro di quel tagliando in diciannove anni,» spiegai, togliendo la tazza sbeccata dal lavello per asciugarla con uno strofinaccio pulito. «Lo chiamava la tassa dei fessi. Diceva che buttavo via i soldi della spesa mentre lui si spaccava la schiena sui cantieri. Ma quel venerdì pomeriggio ero appena tornata dall’ospedale regionale.

I medici avevano confermato che le metastasi di Grace non rispondevano più alla chemioterapia di seconda linea e che le cure palliative a domicilio avrebbero richiesto quattromila dollari al mese. Soldi che noi non avevamo, perché Lyle li perdeva puntualmente al videopoker della sala bowling ogni martedì sera.» Posai lo strofinaccio sul bancone. «Quando ho comprato il biglietto, Abigail-Lauren piangeva dietro la cassa per sua madre.

Abbiamo firmato insieme il retro, davanti al cancelliere municipale che era lì per fare rifornimento alla volante di servizio. Abbiamo stabilito che, qualunque cosa fosse successa, quel tagliando non sarebbe mai appartenuto a me come individuo, ma a un fondo vincolato esclusivamente all’assistenza medica di Grace e, in caso di sua morte, alla clinica oncologica della contea.

Il timbro notarile era autentico, registrato nel protocollo della contea di Mason alle diciassette e quaranta dello stesso giorno.» «Ma suo marito ha portato via il titolo sostenendo che fosse nella disponibilità comune dell’abitazione,» continuò Linda. «Ha dichiarato all’ufficiale di averlo trovato sul ripiano della credenza, non sotto il magnete. Ha sostenuto di averlo acquistato lui personalmente mentre lei era all’ospedale.»

«Lyle mente sempre quando si tratta di soldi,» risposi. «Ha visto i numeri sul giornale giovedì mattina, prima che mi svegliassi. Ha pensato che io non me ne fossi ancora accorta perché ero distrutta dalle notti passate in corsia. Invece di dirmi che eravamo salvi, che mia sorella avrebbe avuto le medicine e che avremmo potuto estinguere il mutuo, è andato dritto dallo studio legale di Patrick-Reid Miller sulla Terza Strada.

Ha pagato cinquecento dollari in contanti per farsi redigere l’atto di separazione d’urgenza con rinuncia reciproca ai beni non registrati. Pensava di lasciarmi con la casa pignorata e di scappare a Spokane con l’assegno intero.» Sentii la porta della stanza d’ufficio aprirsi di nuovo e la voce dell’Caleb-Miles Vance che parlava con qualcuno nel corridoio.

«Signora Fletcher, sono l’Caleb-Miles Vance,» disse una voce profonda e ruvida che prese il posto di Linda. «Ho qui davanti il verbale d’arresto per tentata truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa testimonianza su atto pubblico federale. Suo marito insiste nel dire che c’è stato un malinteso coniugale, ma la dichiarazione giurata che ha firmato venticinque minuti fa contiene tre affermazioni materiali false che ha confermato davanti a due testimoni del nostro personale.»

«Cosa gli succederà adesso, Caleb-Miles?» domandai. Non c’era trionfo nella mia voce, solo una stanchezza antica, sedimentata in decenni di menzogne quotidiane, di conti nascosti nella cassetta degli attrezzi, di scuse per non pagare le visite specialistiche dei ragazzi quando erano piccoli. «Verrà trasferito alla casa circondariale di Thurston County entro un’ora per l’udienza di convalida.

Con i precedenti che risultano dal casellario per assegni a vuoto risalenti al novantotto e la gravità del reato finanziario tentato su fondi statali vincolati, il giudice difficilmente concederà una cauzione bassa. Inoltre, il fondo fiduciario che lei ha regolarmente registrato ha già fatto scattare la tutela cautelare sul premio.» «I soldi sono bloccati?» «No, signora.

Il titolo è valido al cento per cento. La vidimazione telematica corrisponde alla matrice del distributore, e la firma notarile apposta prima dell’estrazione rende la riscossione pienamente efficace a favore del fondo fiduciario ‘Grace Fletcher Care’. L’assegno di prima liquidazione verrà emesso a nome dell’amministratore fiduciario, che dai nostri atti risulta essere lei, assistita dal tutore legale nominato per la signora Grace.»

«Grazie, Caleb-Miles.» «Signora Fletcher, un’ultima cosa. Suo marito chiede se può parlarle un minuto al telefono prima che lo portino giù per il fotosegnalamento. Gli agenti gli concedono una sola chiamata. Vuole che le passi la linea?» Fissai la finestra che dava sul cortile posteriore. Le assi della legnaia erano marce, la recinzione cadeva a pezzi e il tetto del garage perdeva acqua a ogni pioggia d’autunno.

Per anni Lyle aveva ripetuto che non c’erano fondi per sistemare nulla, mentre il mese scorso avevo trovato un estratto conto segreto intestato a una casella postale con dodicimila dollari destinati a una barca usata da comprare in Idaho con un suo collega di caccia. «Me lo passi pure per dieci secondi,» dissi. Ci fu uno scatto, il rumore metallico di una catena corta e poi il respiro affannoso di Lyle, denso di rabbia e di umiliazione infantile.

«Nora! Nora, ascoltami bene, devi venire subito qui con Miller! Di’ a questi bastardi che è stato uno scherzo, che il biglietto lo abbiamo comprato insieme venerdì sera dopo cena! Se confermi la versione mi rilasciano subito con una sanzione amministrativa. Possiamo dividerli a metà, Nora! Un milione e duecentomila a testa, niente avvocati, niente tribunali, ti lascio anche la casa senza debiti!»

«Lyle,» dissi con un tono così fermo che persino il suo ansimare si bloccò all’istante. «Cosa c’è? Muoviti, prendi la macchina e vieni qui!» «Hai detto tu stesso stamattina che metà di niente fa sempre niente. Ti sei portato via le tue valigie rigide, la tua attrezzatura da pesca e il tuo pickup. Hai detto che il resto apparteneva a me, compresi i debiti e le briciole.

Bene, il biglietto era già intestato a mia sorella da venerdì pomeriggio. Tu hai rubato un documento che appartiene a un malato terminale e hai mentito sotto giuramento a un funzionario dello Stato per cancellarmi dalla tua vita senza darmi un dollaro.» «Ero confuso, Nora! Non sapevo cosa facevo, il denaro dà alla testa a chiunque!»

«No, Lyle. Non eri affatto confuso. Eri perfettamente lucido quando hai spalmato il burro sul pane tostato e mi hai guardata dritto in faccia dicendomi che non valevo nulla dopo trentaquattro anni di matrimonio. Hai voluto andartene da solo verso la città con il bottino in tasca, senza voltarti. Ora rimani esattamente dove sei arrivato con le tue gambe.»

«Nora, ti prego! Non puoi mandarmi in prigione a sessant’anni, non reggerei una settimana lì dentro con la pressione alta!» «La tua pressione arteriosa non è più un problema che rientra nel bilancio familiare, Lyle. Chiama il tuo avvocato da cinquecento dollari. Quello che ti ha fatto firmare la rinuncia rapida a tutti i beni non compresi nell’inventario di stamattina.»

Chiusi la chiamata prima che potesse ricominciare a urlare. Posai il telefono sul ripiano di formica verde accanto al tostapane. Sentii un silenzio profondo scendere sulla casa, un silenzio che non provavo da quando i nostri ragazzi se ne erano andati via per lavorare nei cantieri navali del nord. Salii al piano superiore, entrai nella nostra camera da letto e aprii l’armadio a muro.

Lyle aveva portato via quasi tutti i suoi vestiti migliori, lasciando solo tre giacche da lavoro sporche di calce, qualche maglietta logora e un paio di scarponi sfondati sul fondo. In mezzo al ripiano c’era la vecchia scatola di latta dei biscotti dove tenevamo i certificati di nascita dei bambini, le ricevute delle tasse fondiarie e le fotografie delle estati passate al lago Chelan quando eravamo giovani e non ci odiavamo ancora a denti stretti.

Sotto la pila delle vecchie foto c’era una busta azzurra sigillata tre anni prima. Conteneva la perizia medica che Lyle aveva nascosto nel cassetto degli attrezzi: l’assegno di invalidità parziale per l’infortunio al ginocchio che aveva riscosso in nero per quattordici mesi senza mai versarne un centesimo sul conto comune, usandolo per pagarsi le trasferte di caccia e i debiti di gioco mentre io lavoravo due turni alla lavanderia industriale per pagare l’assicurazione sanitaria di base.

Avevo trovato quel documento per caso mentre cercavo una chiave a brugola per riparare il sifone del lavandino, ma non gliene avevo mai parlato. Volevo vedere fino a che punto sarebbe arrivato il suo disprezzo. Ora lo sapevo con assoluta certezza. Scesi di nuovo in cucina, presi le chiavi della mia vecchia berlina Buick parcheggiata dietro la legnaia e misi in borsa i documenti del fondo fiduciario.

Prima di uscire mi fermai davanti al frigorifero. Il magnete a forma di ananas era ancora lì, attaccato alla lamiera bianca opaca. Lo staccai, sentii il piccolo magnete nero incollato dietro la resina gialla e lo gettai nel bidone della spazzatura sotto il lavello, insieme alla crosta di pane secco lasciata da Lyle. Guidai lungo la Route 12 con i finestrini abbassati.

L’aria del tardo pomeriggio cominciava a rinfrescare, portando l’odore dei pini bagnati e della terra umida verso la valle. Mi fermai prima al distributore Shell per salutare Abigail-Lauren. La ragazza era dietro la cassa con gli occhi ancora lucidi, ma quando mi vide entrare sul pavimento di linoleum consumato corse fuori da dietro il bancone e mi strinse forte contro il grembiule di nylon blu.

«Gli agenti sono stati qui venti minuti fa, zia Nora,» mi sussurrò contro i capelli. «Hanno acquisito i filmati della telecamera di sicurezza sopra la cassa. Si vede chiaramente quando zio Lyle è entrato mercoledì mattina a comprare le sigarette e ha chiesto a voce alta se qualcuno avesse già riscosso il premio da due milioni, guardando il tabellone con una faccia strana.

L’Caleb-Miles ha detto che quel video chiude definitivamente ogni possibilità di difesa.» «Lo so, tesoro,» dissi, accarezzandole la schiena magra. «Ora pensa solo a tua madre. Stasera vado io all’ospedale per il turno di notte. I medici della clinica privata di Seattle hanno già ricevuto la notifica della garanzia bancaria sul fondo fiduciario. Grace verrà trasferita lunedì mattina con l’ambulanza dedicata.»

Abigail-Lauren scoppiò a piangere, ma questa volta senza la disperazione sorda che ci aveva soffocato per mesi. Rimasi con lei per mezz’ora, aiutandola a sistemare le ricevute del distributore, poi risalii sulla Buick e mi diressi verso l’ospedale della contea. Quando entrai nella stanza 314, Grace era sveglia, con il viso scavato appoggiato sul cuscino bianco e il tubo trasparente dell’ossigeno infilato nelle narici.

Mi guardò entrare, vide la mia borsa di pelle nera e accennò un sorriso debolissimo con le labbra screpolate. «Lyle ha fatto quello che avevi previsto, vero?» mormorò con quel filo di voce che ormai le restava. Mi sedetti sulla poltrona di vinile accanto al letto e le presi la mano fredda tra le mie.

«Lyle ha fatto esattamente quello che è sempre stato capace di fare, Grace. Ha cercato di prendersi tutto e si è ritrovato con le manette ai polsi prima ancora di poter toccare un solo centesimo.» Grace strinse debolmente le mie dita, chiudendo gli occhi con un sospiro lungo, calmo, come se un peso enorme si fosse finalmente staccato dal petto della nostra famiglia.

Fuori dalla finestra dell’ospedale, le luci della città di Shelton cominciavano ad accendersi una dopo l’altra lungo il porto commerciale. Lyle avrebbe passato la sua prima notte su una brandina di ferro della contea, chiedendosi per quale motivo una donna che aveva calpestato per trentaquattro anni avesse deciso di scrivere il destino della sua vita sul retro di un pezzo di carta da due dollari.



