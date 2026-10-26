«Prendo tutti i tacchini»: poi l’interfono del supermercato pronunciò il suo nome





Il direttore Sean-Cole allungò la mano verso il primo tacchino in cima alla piramide e staccò l’adesivo rosso con un colpo secco dell’unghia. Sotto la striscia fluorescente apparve il vero codice a barre della confezione, con il prezzo originale stampato in chiaro: trentasette dollari e novanta centesimi. Nessun ribasso, nessuna autorizzazione del punto vendita. «Questo rotolo di adesivi di liquidazione è sparito dieci minuti fa dal carrello di un nostro commesso al reparto panetteria», spiegò Sean-Cole mostrando a





tutti il bollino contraffatto. «E le telecamere interne ti hanno ripresa mentre ne incollavi uno su ogni singolo pezzo prima di spingerli via». Un mormorio indignato si sollevò all’istante tra la decina di persone che ormai bloccavano l’accesso alla corsia. Beatrice cercò disperatamente di ritirare la borsa, ma il movimento brusco fece scivolare fuori un piccolo cilindro di etichette adesive rosse identiche, che rotolò sul pavimento di linoleum fermandosi proprio contro la scarpa ortopedica di suo padre.

L’uomo abbassò gli occhi sul rotolo rubato, poi li rialzò su sua figlia con una durezza che non ammetteva repliche. «Ti compri cappotti da duemila dollari e vieni a truffare un supermercato per poche decine di spiccioli?», disse il vecchio a denti stretti, la voce carica di un disprezzo così amaro da far abbassare lo sguardo a molti dei presenti.

«Papà, non stavo truffando nessuno, volevo solo risparmiare sul budget della donazione per comprare anche il resto», balbettò Beatrice, mentre le guance le si chiazzavano di rosso acceso sotto il fondotinta perfetto. Ma la sua menzogna crollò all’istante quando l’anziana col cappotto blu fece un piccolo passo avanti, guardando Sean-Cole con aria smarrita e confusa.

«Scusate… ma allora il prezzo vero non è dieci dollari?», domandò la donna anziana, stringendo ancora la sua banconota piegata in quattro tra le dita nodose. «Io non posso permettermi trentasette dollari per il brodo di Cole-Graham. Pensavo davvero che fossero in saldo per tutti». Il padre di Beatrice si voltò verso di lei, e la sua espressione cambiò radicalmente in una frazione di secondo, ammorbidendosi in un’infinita tristezza.

Fissò il viso segnato della vecchia, poi i suoi abiti lisi, e infine tornò a guardare sua figlia con una freddezza glaciale. «Come ti chiami, cara signora?», chiese il vecchio con tono rispettoso, ignorando totalmente la donna in cappotto cammello che continuava a tirarsi i bordi delle maniche per il nervosismo. «Mi chiamo Martha», rispose la donna con un filo di voce tremula.

«Mio nipote Cole-Graham è a letto con la febbre da ieri, volevo solo fargli qualcosa di caldo prima che peggiorasse. Scusate il disturbo, me ne vado subito, non volevo creare problemi a nessuno». «Nessun disturbo, signora Martha», intervenne subito Sean-Cole, prendendo delicatamente due dei tacchini dal carrello sequestrato. «Questa carne torna immediatamente al suo posto, tranne uno».

Il padre di Beatrice sollevò il bastone e bloccò sua figlia prima che potesse fare un solo passo verso l’uscita delle casse. «Tu resti qui a guardare fino alla fine», ordinò l’uomo anziano senza alzare la voce, ma con un’autorità che gelò la figlia sul posto. «E adesso ascoltami molto bene, Beatrice. Tu non rappresenti questa famiglia.

Non metterai mai più piede in una delle nostre sedi aziendali e la procura di spesa che ti avevo intestato per le opere sociali è revocata da questo preciso istante. Sean-Cole, per favore, chiama la pattuglia di zona. Fai redigere il verbale per furto ed etichettatura fraudolenta». «Papà, ti prego! La polizia no! Ci conoscono tutti in città, finirà sui giornali locali!», strillò lei perdendo del tutto la compostezza e allargando le braccia in un gesto isterico.

Ma il padre si era già voltato verso Martha, porgendole il tacchino più grande con le sue stesse mani tremanti per gli anni. «Signora Martha, questo glielo offro io, insieme a tutta la spesa che le serve per suo nipote Cole-Graham. E le chiedo perdono a nome di un cognome che oggi è stato infangato da una persona priva di qualsiasi dignità umana».

Alcuni clienti vicini accennarono un timido applauso, mentre Beatrice, con le lacrime di rabbia che le rigavano il trucco impeccabile, veniva scortata da due guardie giurate verso l’ufficio sul retro in attesa delle autorità, trascinando i suoi tacchi rumorosi sul pavimento lucido.



