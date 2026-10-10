Programmi TV stasera 10 ottobre 2026: cosa vedere in televisione





Programmi TV stasera 10 ottobre 2026: la serata televisiva offre la classica sfida del sabato fra grandi show, fiction e film. Di seguito la guida ai principali appuntamenti verificati per la prima serata, con i titoli e gli orari confermati sui canali in chiaro.





Programmi TV stasera 10 ottobre 2026: cosa non perdere

La scelta è ampia: Rai e Mediaset puntano sui rispettivi show di punta, mentre i canali del digitale offrono film e serie in prima visione o rassegne tematiche. Nella selezione dei Programmi TV stasera 10 ottobre 2026 abbiamo dato priorità ai palinsesti effettivamente programmati sui canali indicati.

📺 GUIDA TV AGGIORNATA Vuoi sapere cosa fanno oggi e stasera in TV? Consulta gli orari dei programmi su Rai, Mediaset, La7, TV8, Nove e gli altri canali disponibili. Consulta la guida TV completa →

Rai 1 — 21:30

Ballando con le stelle (21:30) – Il varietà di Milly Carlucci torna in pista con il secondo appuntamento della stagione: esibizioni delle coppie in gara e commento della giuria. Appuntamento principale della prima serata del primo canale nazionale.

Rai 2 — 21:20

NCIS (21:20) – La serie poliziesca prosegue nella collocazione serale con un episodio della stagione in programmazione su Rai 2. Orario di inizio confermato per la fascia crime del canale.

Rai 3 — 21:30

Blu Notte – Misteri dimenticati (21:30) – Carlo Lucarelli approfondisce casi di cronaca e misteri italiani nella puntata indicata nel palinsesto serale di Rai 3.

Rete 4 — 21:30

Unknown – Senza identità (21:30) – Thriller in due parti proposto in prima serata; la programmazione prevede la messa in onda del film a partire dalle 21:30, con prosecuzione nella seconda parte della serata.

Canale 5 — 21:20

Tu sì que vales (21:20) – Il talent-show che sfida Ballando: esibizioni, ospiti e giuria in prima serata su Canale 5. Orario di inizio confermato per lo show di intrattenimento.

Italia 1 — 21:23

L’era glaciale 2 – Il disgelo (21:23) – Il secondo capitolo della saga d’animazione in onda in prima serata su Italia 1: appuntamento per un pubblico di tutte le età con la comicità della coppia Manny–Sid–Diego.

La7 — 20:35

In altre parole (20:35) – Il programma di riflessione e attualità occupa la fascia serale del sabato su La7, con un ampio spazio che si estende nell’arco della prima serata.

TV8 — 21:40

I delitti del BarLume: Donne con le palle (21:40) – Il nuovo episodio della collection tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, proposto in prima serata su TV8; il palinsesto conferma la messa in onda alle 21:40, seguita da una replica o da un secondo titolo in late prime time.

NOVE — 21:30

Accordi & disaccordi (21:30) – Il talk/approfondimento del canale NOVE in prima serata, come da palinsesto; la programmazione serale prevede l’appuntamento dalle 21:30.

DMAX — 21:40

Real TV: Agenti in prima linea (21:40) – Il canale factual propone in prima serata il docureality dedicato al lavoro delle forze dell’ordine e delle unità sul campo, con un episodio in prima visione nella fascia serale.

Cielo — 21:15

Petra (Stagione 3, Ep. 2) (21:15) – La nuova stagione con Paola Cortellesi va in onda in prima visione su Cielo alle 21:15; a seguire, la serata del canale prosegue con la finale del Premio Campiello (segnalata in seconda serata).

Dettagli di seconda serata e late night: TV8 ripropone I delitti del BarLume in replica dopo la prima visione (indicativamente 23:35), DMAX trasmette un ulteriore episodio di Real TV attorno alle 23:35, mentre Cielo programma la Finale del Premio Campiello alle 23:20. Rete 4 prevede, nell’ordine serale, la conclusione del film Unknown e quindi il passaggio a Giochi di potere in tarda serata.

La serata televisiva di sabato 10 ottobre 2026 mette dunque a confronto varietà, crime, commedia e cinema: Ballando con le stelle su Rai 1 e Tu sì que vales su Canale 5 restano i due appuntamenti di punta per share e attenzione del pubblico, mentre chi cerca fiction e film può orientarsi su TV8, Rete 4, Italia 1 e Cielo. Nella panoramica dei Programmi TV stasera 10 ottobre 2026 sono riportati esclusivamente gli orari verificati nei palinsesti per la data indicata.

Ultimi appuntamenti confermati nella notte: Cielo — Premio Campiello (23:20); TV8 — I delitti del BarLume replica (23:35); DMAX — Real TV episodio successivo (23:35); Rete 4 — Giochi di potere (23:49).

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