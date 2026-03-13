“Quelli che hanno rinunciato al gas russo”: Belpietro attacca in diretta le scelte energetiche







Durante la trasmissione “Dritto e Rovescio”, il direttore Maurizio Belpietro ha sollevato una questione di rilevante importanza: per quanto tempo l’Italia e l’Europa potranno sostenere un’economia stabile qualora lo Stretto di Hormuz rimanesse chiuso, impedendo il transito di petrolio e gas? Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’Italia ha interrotto l’importazione di gas russo. È lecito interrogarsi se, all’inizio dell’operazione contro l’Iran, siano state effettuate tutte le opportune valutazioni. A mio parere, la risposta è negativa.





Il direttore Maurizio Belpietro a Dritto e Rovescio pone una domanda seria: per quanto tempo l’Italia e l’Europa potranno reggere se lo Stretto di Hormuz continuasse ad essere chiuso e non passassero più petrolio e gas?

Abbiamo rinunciato al gas russo dopo l’invasione… pic.twitter.com/FIzmUHzHXL — Davide Scifo (@strange_days_82) March 13, 2026









