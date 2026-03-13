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“Quelli che hanno rinunciato al gas russo”: Belpietro attacca in diretta le scelte energetiche

Emanuela B.
13/03/2026
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Durante la trasmissione “Dritto e Rovescio”, il direttore Maurizio Belpietro ha sollevato una questione di rilevante importanza: per quanto tempo l’Italia e l’Europa potranno sostenere un’economia stabile qualora lo Stretto di Hormuz rimanesse chiuso, impedendo il transito di petrolio e gas?  Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’Italia ha interrotto l’importazione di gas russo.  È lecito interrogarsi se, all’inizio dell’operazione contro l’Iran, siano state effettuate tutte le opportune valutazioni.  A mio parere, la risposta è negativa.







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