Queste sono le conseguenze del dormire con un…





Sintomi della dermatite da stasi

I sintomi della dermatite da stasi includono:





alterazione del colore della pelle

prurito

desquamazione

ulcere

Potresti anche avere sintomi di insufficienza venosa, tra cui:

gonfiore alle gambe

dolore al polpaccio

sensibilità al polpaccio

un dolore sordo o una sensazione di pesantezza alle gambe che peggiora quando stai in piedi

Nelle fasi iniziali della dermatite da stasi, la pelle delle gambe può apparire sottile. La pelle può anche prudere, ma cerca di non grattarti. Grattarsi può far screpolare la pelle e provocare la fuoriuscita di liquido.

Con il tempo, questi cambiamenti possono diventare permanenti. La pelle può infine ispessirsi, indurirsi o diventare marrone scuro. Questo fenomeno è chiamato lipodermatosclerosi. La pelle può anche apparire irregolare o grumosa.

Nelle fasi finali della dermatite da stasi, la pelle si rompe e si forma un’ulcera, o piaga. Le ulcere dovute alla dermatite da stasi di solito si formano nella parte interna della caviglia.

Cause comuni della dermatite da stasi

La cattiva circolazione causa la dermatite da stasi. In genere, la cattiva circolazione è il risultato di una condizione cronica (a lungo termine) chiamata insufficienza venosa. L’insufficienza venosa si verifica quando le vene hanno difficoltà a rimandare il sangue al cuore.

All’interno delle vene delle gambe ci sono valvole unidirezionali che mantengono il flusso del sangue nella direzione corretta, cioè verso il cuore. Nelle persone con insufficienza venosa, queste valvole si indeboliscono. Questo permette al sangue di tornare verso i piedi e ristagnare nelle gambe invece di continuare a fluire verso il cuore. Questo ristagno di sangue è ciò che provoca la dermatite da stasi.

Anche le vene varicose e l’insufficienza cardiaca congestizia sono cause note di gonfiore alle gambe e dermatite da stasi.

La maggior parte delle condizioni che causano la dermatite da stasi si sviluppa di solito con l’avanzare dell’età. Tuttavia, esistono anche diverse cause non legate all’età, tra cui:

interventi chirurgici, ad esempio l’utilizzo di una vena della gamba per un bypass

trombosi venosa profonda alla gamba

lesioni traumatiche alla parte inferiore delle gambe

Quali sono i fattori di rischio della dermatite da stasi?

La dermatite da stasi colpisce le persone con cattiva circolazione. È comune tra gli adulti sopra i 50 anni. Le donne hanno maggiori probabilità di svilupparla rispetto agli uomini.

Diverse malattie e condizioni possono aumentare il rischio di sviluppare dermatite da stasi, tra cui:

pressione alta

insufficienza venosa, quando le vene hanno difficoltà a riportare il sangue dalle gambe al cuore

vene varicose, cioè vene gonfie e dilatate visibili sotto la pelle

insufficienza cardiaca congestizia, quando il cuore non pompa il sangue in modo efficiente

insufficienza renale, quando i reni non riescono a eliminare le tossine dal sangue

obesità

lesioni alla parte inferiore delle gambe

gravidanze numerose

trombosi venosa profonda alla gamba, cioè un coagulo di sangue in una vena della gamba

Anche il tuo stile di vita può influire sul rischio. Potresti essere più a rischio di sviluppare dermatite da stasi se:

sei molto in sovrappeso

non fai abbastanza attività fisica

stai seduto o in piedi senza muoverti per lunghi periodi di tempo

Quando consultare il medico

Rivolgiti al medico se noti gonfiore alle gambe o qualsiasi sintomo di dermatite da stasi, soprattutto se i sintomi includono:

dolore

arrossamento

ferite aperte o ulcere

secrezione simile a pus

Puoi anche contattare un medico di base nella tua zona utilizzando lo strumento Healthline FindCare.

Come viene diagnosticata la dermatite da stasi?

Per diagnosticare la dermatite da stasi, il medico esaminerà attentamente la pelle delle tue gambe. Potrebbe anche prescrivere un’ecografia Doppler venosa. Si tratta di un esame non invasivo che utilizza onde sonore per controllare il flusso sanguigno nelle gambe.

Come si tratta la dermatite da stasi?

Ci sono diverse cose che puoi fare a casa per aiutare a trattare la dermatite da stasi:

Evita di stare in piedi o seduto per lunghi periodi.

Tieni i piedi sollevati quando sei seduto.

Indossa calze a compressione.

Indossa abiti larghi per evitare di irritare la pelle.

Acquista online calze a compressione.

Chiedi al medico quali tipi di creme e pomate per la pelle puoi usare. Evita di usare i seguenti prodotti:

lanolina

calamina e altre lozioni che seccano la pelle

pomate antibiotiche topiche come la neomicina, a causa di possibili reazioni allergiche

benzocaina e altri farmaci anestetici locali

Il medico potrebbe dirti di applicare bendaggi umidi sulla pelle e potrebbe prescrivere creme e pomate steroidee per uso topico. Potrebbe anche prescrivere antibiotici se la pelle si infetta. La chirurgia può essere raccomandata per correggere le vene varicose se diventano dolorose.

Trattare le condizioni che causano insufficienza venosa, come la pressione alta e l’insufficienza cardiaca congestizia, può anche aiutare a controllare la dermatite da stasi.

Quali sono le possibili complicanze a lungo termine dei sintomi non trattati?

Se non viene trattata, la dermatite da stasi può causare:

ulcere croniche alle gambe

osteomielite, cioè un’infezione ossea

un’infezione batterica della pelle, come ascessi o cellulite

cicatrici permanenti

Come si può prevenire la dermatite da stasi?

La dermatite da stasi è solitamente il risultato di una malattia cronica, come l’insufficienza cardiaca congestizia, quindi è difficile da prevenire se si è già malati.

Tuttavia, puoi ridurre il rischio prevenendo il gonfiore alle gambe (l’edema periferico) che la provoca.

Puoi anche ridurre il rischio facendo attività fisica. L’esercizio è un ottimo modo per migliorare la circolazione e ridurre il grasso corporeo. Anche limitare la quantità di sodio che consumi può aiutare.

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