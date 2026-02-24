Questo è l’elettrodomestico di casa che può raddoppiare la bolletta della luce





Se la tua bolletta dell’elettricità continua ad aumentare mese dopo mese, il responsabile potrebbe essere sotto i tuoi occhi. Non è il caricabatterie del telefono, né la TV, e nemmeno il frigorifero. In molte case, l’elettrodomestico che fa impennare silenziosamente i costi energetici è l’asciugatrice elettrica.





Per quanto sorprendente possa sembrare, un’asciugatrice elettrica può consumare in pochi minuti la stessa quantità di energia che altri apparecchi usano in diverse ore.

Perché l’asciugatrice elettrica consuma così tanto?

Il motivo principale è semplice: il calore.

Le asciugatrici elettriche utilizzano potenti resistenze per riscaldare rapidamente l’aria e mantenerla calda abbastanza a lungo da far evaporare l’umidità dai vestiti. Questo processo richiede una grande quantità di energia.

In media, un’asciugatrice elettrica consuma da 2.000 a 5.000 watt all’ora.

Per fare un confronto:

Un frigorifero moderno consuma circa 150–300 watt

Un laptop consuma 50–100 watt

Una TV LED consuma 60–150 watt

Anche una lavatrice (senza riscaldamento dell’acqua) consuma molto meno

Significa che 10 minuti di asciugatrice possono equivalere a diverse ore di utilizzo di piccoli elettrodomestici.

Come l’asciugatrice aumenta la bolletta senza che te ne accorga

Molte persone sottovalutano quanto spesso la usano. Un solo carico può sembrare poco costoso, ma i numeri crescono rapidamente:

5 lavaggi a settimana

20 al mese

40–60 minuti per ciclo

Questo può tradursi facilmente in decine di kilowattora ogni mese, soprattutto se asciughi capi pesanti come asciugamani, coperte o jeans. Nelle famiglie numerose, l’uso quotidiano può arrivare quasi a raddoppiare i costi dell’elettricità.

Abitudini che peggiorano la situazione

Alcuni comportamenti comuni possono aumentare ulteriormente i consumi:

Sovraccaricare il cestello → L’asciugatrice lavora più a lungo

→ L’asciugatrice lavora più a lungo Filtro lanugine sporco → Riduce il flusso d’aria e l’efficienza

→ Riduce il flusso d’aria e l’efficienza Modelli vecchi o poco efficienti → Consumano molta più energia

→ Consumano molta più energia Temperature troppo alte → I cicli ad alta temperatura costano di più

→ I cicli ad alta temperatura costano di più Tubi di scarico lunghi o ostruiti → Trattengono calore e umidità

Ogni minuto in più di funzionamento significa più energia consumata.

Asciugatrice elettrica vs. a gas

Le asciugatrici elettriche sono generalmente più costose rispetto a quelle a gas.

Quelle a gas utilizzano elettricità solo per il motore e i comandi, mentre il calore viene prodotto dal gas naturale, che spesso costa meno dell’energia elettrica.

Le case con solo asciugatrici elettriche tendono a registrare bollette più alte, soprattutto nei mesi freddi quando il bucato aumenta.

Come ridurre subito i consumi

Non serve rinunciare ai vestiti asciutti. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza:

Stendi i panni quando possibile

Anche solo una o due volte a settimana riduce molto i consumi.

Anche solo una o due volte a settimana riduce molto i consumi. Pulisci il filtro a ogni ciclo

Può migliorare l’efficienza fino al 30%.

Può migliorare l’efficienza fino al 30%. Usa temperature più basse

Molti tessuti moderni non hanno bisogno di calore elevato.

Molti tessuti moderni non hanno bisogno di calore elevato. Separa i tessuti

Non mescolare asciugamani pesanti con capi leggeri.

Non mescolare asciugamani pesanti con capi leggeri. Valuta un’asciugatrice a pompa di calore

Può consumare fino al 50% in meno rispetto ai modelli tradizionali.

L’elettrodomestico che molti ignorano

A differenza del frigorifero o del condizionatore, l’asciugatrice non funziona tutto il giorno — e proprio per questo spesso non viene sospettata. Ma quando è in funzione, consuma picchi elevati di energia, spesso nelle fasce orarie più costose.

Se la tua bolletta sembra inspiegabilmente alta, osserva le tue abitudini di bucato.

Quell’elettrodomestico apparentemente innocuo in un angolo della casa potrebbe essere il vero responsabile dell’aumento dei costi.

A volte, il modo più rapido per abbassare la bolletta non è ridurre tutto… ma usare con più attenzione un solo elettrodomestico potente.



